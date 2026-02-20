ÖGG 119. Dönem sınav soruları ve cevap anahtarı: EGM sonuç açıklama takvimi

Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi yazılı sınavı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. Soru kitapçığı ve cevap anahtarı 24 Şubat'ta yayımlanacak, sonuçlar ise 13 Mart'ta ilan edilecek.

Özel güvenlik eğitimini tamamlayan adayların katılacağı 119. dönem ÖGG yazılı sınavı için resmi takvim açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kılavuzda sınav saati, soru sayısı, süreler ve değerlendirme sistemi ayrıntılı şekilde duyuruldu.

ÖGG 119. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN? Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi yazılı sınavı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 10.00'da uygulanacak. Sınava, eğitim programını başarıyla tamamlayan adaylar katılabilecek.

SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK? ÖGG yazılı sınavına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, sınavın ardından iki gün sonra erişime açılacak. Buna göre, sınav evrakları 24 Şubat 2026 tarihinde yayımlanacak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları ise 13 Mart tarihinde ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarını resmi kanallar üzerinden öğrenebilecek. SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI NASIL UYGULANACAK? Sınav içeriği adayın eğitim türüne göre değişiyor. Silahlı özel güvenlik adaylarına genel bilgiler ve silah bilgisi sorularından oluşan iki bölüm uygulanacak. Silahsız adaylar yalnızca genel bilgi sorularını yanıtlayacak. Silahlı adaylar toplam 125 soruyu 150 dakika içinde cevaplayacak. Silahsız adaylara yöneltilen 100 soru için 120 dakika süre verilecek. Silah farkı sınavında ise 25 soru için 30 dakika uygulanacak ve ek süre tanınmayacak.