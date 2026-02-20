ÖGG 119. dönem sınav kılavuzu 2026: Özel Güvenlik sınavı ne zaman, kaç soru sorulacak?

Özel güvenlik eğitimini tamamlayan adayların katılacağı 119. dönem ÖGG yazılı sınavı için resmi takvim açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kılavuzda sınav saati, soru sayısı, süreler ve değerlendirme sistemi ayrıntılı şekilde duyuruldu.

Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 24 Şubat 2026 tarihinde yayımlanacak, değerlendirme sonuçları ise 13 Mart 2026'da ilan edilecek.

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI NASIL UYGULANACAK?

Sınav içeriği adayın eğitim türüne göre değişiyor. Silahlı özel güvenlik adaylarına genel bilgiler ve silah bilgisi sorularından oluşan iki bölüm uygulanacak. Silahsız adaylar yalnızca genel bilgi sorularını yanıtlayacak.

Silahlı adaylar toplam 125 soruyu 150 dakika içinde cevaplayacak. Silahsız adaylara yöneltilen 100 soru için 120 dakika süre verilecek. Silah farkı sınavında ise 25 soru için 30 dakika uygulanacak ve ek süre tanınmayacak.