Oda parfümü yetmiyor: Evdeki sigara kokusunu azaltmanın en etkili doğal yolları
Sigara dumanı kokusu kısa sürede duvarlara ve eşyalara siner. Kimyasal ürünlere başvurmadan uygulanabilen doğal temizlik yöntemleriyle koku azaltılabilir. Yanlış uygulamalar ise kokunun kalıcı hale gelmesine neden olur.
Sigara içilmiş ortamlarda hissedilen ağır koku, yalnızca havada kalmaz; kumaş, ahşap ve sert yüzeylere yerleşir. Oda parfümleri geçici etki sağlar. Evde bulunan basit malzemelerle yapılan doğru temizlik, kokunun büyük ölçüde giderilmesine yardımcı olur. Ancak bazı hatalar, sorunu çözmek yerine kokuyu evin içine hapsedebilir.
EVDEN SİGARA KOKUSU NASIL GİDERİLİR?
Yoğun Havalandırma
Pencereler karşılıklı açılarak ortamda hava sirkülasyonu sağlanmalı. Vantilatörle havanın dışarı yönlendirilmesi, duman kalıntılarının azalmasında etkili olur.
Perde, minder ve yastık gibi taşınabilir tekstil ürünleri açık havada havalandırılmalı. Güneş ışığı, duman kokusunun dağılmasını hızlandırır.
Kabartma Tozu İle Koku Emme
Minut makalesine göre; halı, koltuk ve yatak yüzeylerine kabartma tozu serpilir. Birkaç dakika bekletildikten sonra elektrik süpürgesiyle temizlenir. Kabartma tozu, kokuyu yüzeyden çekmeye yardımcı olur.
Sirke İle Yüzey Temizliği
Ilık su ve beyaz sirke karışımıyla masa, dolap içleri ve sert zeminler silinir. Sirke kokusu kısa sürede kaybolur, sigara dumanı kalıntılarını nötralize eder.
Kahve Telvesi Kullanımı
Küçük kaplara konulan kuru kahve telvesi, özellikle kapalı odalarda havadaki kokunun azalmasına katkı sağlar.