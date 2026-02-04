CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Oda parfümü yetmiyor: Evdeki sigara kokusunu azaltmanın en etkili doğal yolları

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sigara dumanı kokusu kısa sürede duvarlara ve eşyalara siner. Kimyasal ürünlere başvurmadan uygulanabilen doğal temizlik yöntemleriyle koku azaltılabilir. Yanlış uygulamalar ise kokunun kalıcı hale gelmesine neden olur.

Oda parfümü yetmiyor: Evdeki sigara kokusunu azaltmanın en etkili doğal yolları 1

Sigara içilmiş ortamlarda hissedilen ağır koku, yalnızca havada kalmaz; kumaş, ahşap ve sert yüzeylere yerleşir. Oda parfümleri geçici etki sağlar. Evde bulunan basit malzemelerle yapılan doğru temizlik, kokunun büyük ölçüde giderilmesine yardımcı olur. Ancak bazı hatalar, sorunu çözmek yerine kokuyu evin içine hapsedebilir.

Oda parfümü yetmiyor: Evdeki sigara kokusunu azaltmanın en etkili doğal yolları 2

EVDEN SİGARA KOKUSU NASIL GİDERİLİR?

Yoğun Havalandırma

Pencereler karşılıklı açılarak ortamda hava sirkülasyonu sağlanmalı. Vantilatörle havanın dışarı yönlendirilmesi, duman kalıntılarının azalmasında etkili olur.

Perde, minder ve yastık gibi taşınabilir tekstil ürünleri açık havada havalandırılmalı. Güneş ışığı, duman kokusunun dağılmasını hızlandırır.

Oda parfümü yetmiyor: Evdeki sigara kokusunu azaltmanın en etkili doğal yolları 3

Kabartma Tozu İle Koku Emme

Minut makalesine göre; halı, koltuk ve yatak yüzeylerine kabartma tozu serpilir. Birkaç dakika bekletildikten sonra elektrik süpürgesiyle temizlenir. Kabartma tozu, kokuyu yüzeyden çekmeye yardımcı olur.

Oda parfümü yetmiyor: Evdeki sigara kokusunu azaltmanın en etkili doğal yolları 4

Sirke İle Yüzey Temizliği

Ilık su ve beyaz sirke karışımıyla masa, dolap içleri ve sert zeminler silinir. Sirke kokusu kısa sürede kaybolur, sigara dumanı kalıntılarını nötralize eder.

Oda parfümü yetmiyor: Evdeki sigara kokusunu azaltmanın en etkili doğal yolları 5

Kahve Telvesi Kullanımı

Küçük kaplara konulan kuru kahve telvesi, özellikle kapalı odalarda havadaki kokunun azalmasına katkı sağlar.

Oda parfümü yetmiyor: Evdeki sigara kokusunu azaltmanın en etkili doğal yolları 6

KAÇINILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

Kokuyu parfümle bastırmak: Oda spreyleri kokuyu gizler ancak duman kalıntılarını ortadan kaldırmaz.
Yetersiz havalandırma: Temizlik yapılmasına rağmen ortam havalandırılmazsa koku kısa sürede geri döner.

Oda parfümü yetmiyor: Evdeki sigara kokusunu azaltmanın en etkili doğal yolları 7

Kumaş yüzeyleri temizlememek: Perde, halı ve koltuklar temizlenmediğinde sigara kokusu ortamda kalıcı olur.
Islak yüzeyleri kapalı bırakmak: Temizlik sonrası nemli kalan alanlar, kokunun daha uzun süre hissedilmesine yol açar.

Mobil uygulamalarımızı indirin