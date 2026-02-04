Oda parfümü yetmiyor: Evdeki sigara kokusunu azaltmanın en etkili doğal yolları

Sigara içilmiş ortamlarda hissedilen ağır koku, yalnızca havada kalmaz; kumaş, ahşap ve sert yüzeylere yerleşir. Oda parfümleri geçici etki sağlar. Evde bulunan basit malzemelerle yapılan doğru temizlik, kokunun büyük ölçüde giderilmesine yardımcı olur. Ancak bazı hatalar, sorunu çözmek yerine kokuyu evin içine hapsedebilir.