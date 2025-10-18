Viral Galeri Viral Liste O tarihten sonra geçersiz olacak! Eski tip ehliyet yenileme son gün ne zaman, cezalar ne kadar? Bakanlık uyardı

Ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiren kritik tarih yaklaşıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ehliyet yenileme süresinin kesinlikle uzatılmayacağını açıkladı. Belirlenen tarihe kadar yenileme işlemini yapmayanların eski ehliyetleri geçersiz sayılacak ve indirimli yenileme ücretlerinden yararlanma hakkı da sona erecek. Bu tarihten sonra geçerliliğini yitirecek olan belgeler için yenileme ücreti binlerce liraya çıkacak. Peki ehliyet yenileme işlemleri için son tarih ne zaman, süreyi kaçıranları hangi cezalar bekliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.10.2025 10:09 Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 10:12
Milyonlarca sürücü için geri sayım başladı! İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan sürenin bir daha uzatılmayacağını duyurdu. Eski tip ehliyetlerle trafiğe çıkanları hem yüksek ücretler hem de cezalar bekliyor. Peki ehliyet yenileme işlemi nereden ve nasıl yapılır, hangi belgeler gerekir? İşte merak edilen detaylar…

Eski Ehliyetler 1 Kasım'dan Sonra Geçersiz

Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme süreci son düzlüğe girdi. İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin 31 Ekim 2025'e kadar yenilenmesi gerektiğini duyurdu. Bu tarihten sonra eski belgelerle trafiğe çıkan sürücüler cezai işlemle karşılaşacak.

Yenileme işlemini bu ay içinde tamamlayan vatandaşlar sadece 15 lira ödeyecek. Ancak 1 Kasım'dan sonra yenileme ücreti artacak.

Ehliyet Yenileme Ücreti ve Cezalar Ne Kadar?

2025 yılı itibarıyla ehliyet yenileme işlemleri oldukça düşük bir bedelle yapılabiliyor. Değerli kağıt bedeli 13 TL, vakıf hizmet bedeli ise 2 TL olarak yansıtılıyor. Toplamda yalnızca 15 TL ödeyen vatandaşlar, yeni çipli sürücü belgelerine kolayca sahip olabiliyor.

Ancak 31 Ekim 2025 sonrası bu rakam ciddi oranda artacak. İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu tarihten sonra yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz hale gelecektir. Bu tarihten sonra B sınıfı sürücü belgesinin yenilenmesi için harç değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 7 bin 438 lira 60 kuruşun yatırılması gerekmektedir. A, A1, A2, F sınıfları için harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruşun yatırılması gerekmektedir. B1, BE, C1, CIE, C, CE, DI, DIE, D, DE, G, M sınıfları için harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 11 bin 235 lira 60 kuruşun yatırılması gerekmektedir."

