O tarihten sonra geçersiz olacak! Eski tip ehliyet yenileme son gün ne zaman, cezalar ne kadar? Bakanlık uyardı
Ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiren kritik tarih yaklaşıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ehliyet yenileme süresinin kesinlikle uzatılmayacağını açıkladı. Belirlenen tarihe kadar yenileme işlemini yapmayanların eski ehliyetleri geçersiz sayılacak ve indirimli yenileme ücretlerinden yararlanma hakkı da sona erecek. Bu tarihten sonra geçerliliğini yitirecek olan belgeler için yenileme ücreti binlerce liraya çıkacak. Peki ehliyet yenileme işlemleri için son tarih ne zaman, süreyi kaçıranları hangi cezalar bekliyor?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.10.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 10:12