⚠️ DİYABET RİSKİNDE ARTIŞ NE ANLAMA GELİYOR?

Araştırmanın ortaya koyduğu risk artışı yaklaşık yüzde 28 seviyesinde. Ancak bilim insanları bu oranın tek başına belirleyici olmadığını vurguluyor. Tip 2 diyabet için çok daha güçlü risk faktörleri bulunuyor. Günlük alışkanlıklar çoğu zaman kan grubundan çok daha etkili. Örnek vermek gerekirse:

➔Günde 50 gram işlenmiş et tüketmek riski yaklaşık %37 artırabiliyor

➔Hareketsiz yaşam tarzı riski %112'ye kadar yükseltebiliyor

➔Fazla kilo veya obezite en güçlü risk faktörlerinden biri olarak görülüyor