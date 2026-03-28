Yeni araştırma: O kan grubunda diyabet riski yüksek
2024'te yayımlanan kapsamlı bir bilimsel inceleme, B kan grubuna sahip kişilerin tip 2 diyabet geliştirme riskinin diğer kan gruplarına göre ortalama yüzde 28 daha yüksek olabileceğini ortaya koydu. Risk küçük görünse de yaşam tarzı faktörleriyle birleştiğinde sağlık açısından önemli sonuçlar doğurabilir.
Kan gruplarının sağlık üzerindeki etkisi uzun süredir bilim dünyasında tartışılan konular arasında yer alıyor. Bazı araştırmalar, kan hücrelerindeki küçük biyolojik farklılıkların belirli hastalıklara karşı duyarlılığı etkileyebileceğini öne sürüyor. 2024 yılında yayımlanan geniş kapsamlı bir inceleme de bu tartışmaya yeni bir veri ekledi.
🧪 ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?
Çalışma, Çin Tıp Üniversitesi Shengjing Hastanesi'nden epidemiyolog Fang-Hua Liu liderliğindeki bir ekip tarafından yürütüldü. Araştırmacılar, kan grubu ile sağlık sonuçları arasındaki bağlantıları değerlendirmek amacıyla çok sayıda bilimsel çalışmayı bir araya getirdi. Amaç, daha önce yayımlanmış araştırmaların gerçekten güçlü bir ilişki ortaya koyup koymadığını anlamaktı.
Araştırmanın kapsamı şöyleydi:
|İncelenen veri
|Sayı
|Sistematik inceleme ve meta-analiz
|51 çalışma
|Kan grubu ile sağlık sonucu bağlantısı
|270 ilişki
|Taranan veri tabanları
|PubMed, Web of Science, Embase, Scopus, Cochrane Library
📊 270 BAĞLANTI İÇİNDEN SADECE BİRİ GÜÇLÜ ÇIKTI
Araştırmacılar, kan grubu ile farklı hastalıklar arasında rapor edilen 270 ayrı ilişkiyi ayrıntılı biçimde analiz etti. Ancak yapılan istatistiksel testler sonucunda bu bağlantıların büyük bölümünün yeterince güçlü kanıta dayanmadığı görüldü.
İnceleme sonunda yalnızca B kan grubu ile tip 2 diyabet riski arasındaki ilişkinin en yüksek bilimsel güvenilirlik seviyesini karşıladığı belirlendi.
🧬 KAN GRUPLARI NASIL BELİRLENİR?
İnsan kanı, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan antijen adı verilen şeker ve protein moleküllerine göre sınıflandırılır. Bu sınıflandırma ABO sistemi olarak bilinir.
Temel kan grupları şu şekilde ayrılır:
A grubu: A antijeni bulunur
B grubu: B antijeni bulunur
AB grubu: Hem A hem B antijeni bulunur
O grubu: A ve B antijenleri bulunmaz
Bunun yanında Rh faktörü de kanın pozitif ya da negatif olmasını belirler. Bu faktör, kan hücrelerinde bulunan farklı bir proteinle ilişkilidir.