O eski halinden eser yok! Filozof Atakan 17 yaşında ortaya çıktı: İşte yeni imajı

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 14:40 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

10 yaşındayken bir kitapçıda yaptığı felsefi yorumlarla Türkiye'nin gündemine oturan, 5 ayda 250 kitap okuduğunu söyleyen ve "Filozof Atakan" lakabıyla tanınan Atakan Kayalar, uzun süren sessizliğini 7 yıl sonra bozdu. 17 yaşındaki son görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Türkiye, Atakan Kayalar'ı bir kitapçıda kaydedilen görüntüler sayesinde tanıdı. Henüz 10 yaşındaydı ancak elindeki felsefe kitapları ve yaptığı yorumlar yaşıyla kıyaslandığında dikkat çekiciydi. Konuşurken kurduğu cümleler, kullandığı kavramlar ve metinlere yaklaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı.

📘 "5 AYDA 250 KİTAP" İDDİASI İKİYE BÖLDÜ Gündemde olduğu günlerde Atakan Kayalar'ın yaptığı bir açıklama tartışmaları daha da büyüttü. 5 ay gibi kısa bir sürede 250 felsefe kitabı okuduğunu söylemesi, dikkatleri yeniden üzerine çekti.

🌫️ ŞÖHRETİN ARDINDAN GELEN SESSİZLİK Tartışmalar sürerken Atakan Kayalar'ın görünürlüğü zamanla azaldı. Önce ekranlardaki varlığı seyrekleşti, ardından tamamen sessizliğe büründü. Röportaj vermedi, sosyal medyada aktif olmadı ve kamuoyuna dair yeni bir açıklama yapmadı.

☕ 7 YIL SONRA GELEN FOTOĞRAF Aradan 7 yıl geçti. Atakan Kayalar bugün 17 yaşında. Bir kafede çekildiği belirtilen güncel fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.