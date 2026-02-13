Nurgül Yeşilçay'den mercimek yemeği tüyosu: Kimse böyle yapmıyor
Son dönemde şehir hayatının yoğun temposuna ara vererek İzmir'in sakin bir ilçesine yerleşen ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, bu kez mutfağından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Samimi ve esprili halleriyle adından söz ettiren ünlü isim, mercimek yemeği hakkında pek bilinmeyen bir yöntemini açıkladı.
Şehir hayatına veda edip Ege'de huzurlu bir yaşam süren Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Yıllarca İstanbul'un temposunda yaşayan ünlü oyuncu, radikal bir kararla İzmir'e yerleşmiş, doğayla iç içe yepyeni bir hayata yelken açmıştı.
Toprakla haşır neşir olan Yeşilçay, şimdi de mutfağa girip marifetlerini konuşturdu.
Bu kez gündeminde Türk mutfağının vazgeçilmezi mercimek yemeği vardı. Samimi tavırlarıyla takipçilerinin karşısına geçen ünlü isim, çoğu kişinin bilmediğini iddia ettiği bir tüyo paylaştı.
MERCİMEK TÜYOSU ŞAŞIRTTI
Mutfaktaki alışkanlıkların dışına çıkan ünlü isim, mercimeği direkt haşlamak yerine farklı bir işlem uyguladığını belirterek,"Ben mercimeği pişirmeden önce böyle 3-4 saat ıslatıyorum" dedi.