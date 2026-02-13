CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Nurgül Yeşilçay'den mercimek yemeği tüyosu: Kimse böyle yapmıyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Son dönemde şehir hayatının yoğun temposuna ara vererek İzmir'in sakin bir ilçesine yerleşen ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, bu kez mutfağından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Samimi ve esprili halleriyle adından söz ettiren ünlü isim, mercimek yemeği hakkında pek bilinmeyen bir yöntemini açıkladı.

Nurgül Yeşilçay'den mercimek yemeği tüyosu: Kimse böyle yapmıyor 1

Şehir hayatına veda edip Ege'de huzurlu bir yaşam süren Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Nurgül Yeşilçay'den mercimek yemeği tüyosu: Kimse böyle yapmıyor 2

Yıllarca İstanbul'un temposunda yaşayan ünlü oyuncu, radikal bir kararla İzmir'e yerleşmiş, doğayla iç içe yepyeni bir hayata yelken açmıştı.

Nurgül Yeşilçay'den mercimek yemeği tüyosu: Kimse böyle yapmıyor 3

Toprakla haşır neşir olan Yeşilçay, şimdi de mutfağa girip marifetlerini konuşturdu.

Nurgül Yeşilçay'den mercimek yemeği tüyosu: Kimse böyle yapmıyor 4

Bu kez gündeminde Türk mutfağının vazgeçilmezi mercimek yemeği vardı. Samimi tavırlarıyla takipçilerinin karşısına geçen ünlü isim, çoğu kişinin bilmediğini iddia ettiği bir tüyo paylaştı.

Nurgül Yeşilçay'den mercimek yemeği tüyosu: Kimse böyle yapmıyor 5

MERCİMEK TÜYOSU ŞAŞIRTTI

Mutfaktaki alışkanlıkların dışına çıkan ünlü isim, mercimeği direkt haşlamak yerine farklı bir işlem uyguladığını belirterek,"Ben mercimeği pişirmeden önce böyle 3-4 saat ıslatıyorum" dedi.

Nurgül Yeşilçay'den mercimek yemeği tüyosu: Kimse böyle yapmıyor 6

"KİMSE BİLMİYOR HERHALDE"

Hazırlık sürecindeki bu küçük ama etkili dokunuşun yemeğin dokusunu tamamen değiştirdiğini savunan Yeşilçay, sonucun çok daha lezzetli olduğunu iddia etti. Bu yöntemin yaygın olmadığını düşünen Yeşilçay paylaşımına da, "Başka kimse yapmıyor herhalde" notunu düştü.

Mobil uygulamalarımızı indirin