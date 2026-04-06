Nisan ayı kamu iş ilanları: KPSS'li, KPSS'siz şartlar netleşti! Tıp, mühendislik, havacılık...

Türkiye genelinde hem üniversiteler hem de kamu kurumları, farklı alanlarda personel ihtiyacını karşılamak üzere yeni ilanlarını yayımlamayı sürdürüyor. Akademik kadrolardan teknik personellere, sağlık çalışanlarından denizcilik uzmanlarına kadar uzanan geniş yelpazede açılan kadrolar, istihdam piyasasında dikkat çekici bir hareketliliğe işaret ediyor. İşte 6 Nisan Pazartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan kamu iş ilanları...

Nisan ayıyla birlikte üniversiteler ve kamu kurumları peş peşe personel alım ilanları yayımladı. Haliç, Maltepe ve Türk Hava Kurumu üniversiteleri akademik kadrolar için başvuru sürecini başlatırken; Trakya ve Sağlık Bilimleri üniversiteleri ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü farklı pozisyonlarda istihdam kapısı açtı. Başvuruların büyük bölümü 20-21 Nisan 2026 tarihleri arasında sona erecek, değerlendirmeler ise ağırlıklı olarak KPSS puanı ve ilanlarda belirtilen özel şartlara göre yapılacak.

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KADROSUNU GÜÇLENDİRİYOR

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü, akademik kadrosunu genişletmek amacıyla yeni bir öğretim üyesi alım ilanı yayımladı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacak alımlar, üniversitenin ilgili akademik birimlerinde tam zamanlı görev yapacak öğretim üyelerini kapsıyor.

  • Odak Alanı: Mimarlık Fakültesi.
  • Kadro: İç Mimarlık (1 Doçent), Mimarlık (1 Dr. Öğretim Üyesi).
  • Kritik Detay: Mimarlık için "akıllı cam teknolojileri" ve "sürdürülebilir bina sistemleri" gibi teknik uzmanlıklar aranıyor.
  • Son Başvuru: 21 Nisan 2026
BAŞVURU SÜRECİ VE GEREKLİ BELGELER

İlana başvuruda bulunmak isteyen adayların, başvuru dilekçesinden akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişe kadar çeşitli belgeleri eksiksiz şekilde hazırlaması gerekiyor. YÖK formatında hazırlanmış özgeçmiş, diplomalar, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı ve kimlik fotokopisi gibi evraklar başvuru dosyasının temel unsurları arasında yer alıyor. Profesör kadrosuna başvuracak adaylardan ayrıca doçentlik belgesi de talep ediliyor.

Tüm belgelerin PDF formatında hazırlanarak ilan süresi içerisinde ilgili birimlere ulaştırılması şartı aranıyor. Eksik belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Profesör ve doçent kadrolarına başvurular elektronik ortamda akademikilan@halic.edu.tr adresine gönderilebileceği gibi, şahsen de üniversitenin Eyüpsultan'daki rektörlük binasına yapılabilecek. Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için başvurular ise doğrudan ilgili akademik birimlere şahsen veya posta yoluyla gerçekleştirilecek.

Posta ile yapılacak başvurularda evrakların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşmış olması gerekiyor. Kargo gecikmeleri dikkate alınmayacak ve eksik belgeler için adaylara geri dönüş yapılmayacak.

DİJİTAL DOSYA VE FİZİKSEL TESLİM DETAYLARI

Adayların bilimsel çalışmalarını içeren dosyalarını elektronik ortamda iletmesi mümkün. Bunun yanı sıra, profesör kadrosu için 6 adet, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ise 4 adet CD veya USB ile teslim seçeneği de bulunuyor.

KADRO DAĞILIMI VE ARANAN NİTELİKLER

İlan kapsamında Mimarlık Fakültesi bünyesinde iki farklı bölüm için öğretim üyesi alınacak:

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (1 Doçent): Adayların ilgili alanda lisans, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik derecelerine sahip olması bekleniyor. Mobilya tasarımı ve tasarım stüdyosu derslerinde deneyim, ayrıca kültür-mekân ve teknoloji-mekan ilişkisi üzerine akademik çalışmalar öne çıkan kriterler arasında yer alıyor.

Mimarlık Bölümü (1 Dr. Öğretim Üyesi): Mimarlık alanında tüm akademik derecelere sahip adaylar arasından yapılacak seçimde; yüksek katlı yapılar, sürdürülebilir bina sistemleri, akıllı cam teknolojileri ve sürdürülebilir kalkınma konularında çalışma yapmış olmak tercih edilecek. Ayrıca tasarım araştırmaları ve araştırma teknikleri derslerinde deneyim şartı aranıyor.

BAŞVURU TAKVİMİ

İlan için başvurular 6 Nisan 2026 tarihinde başladı. Adayların başvurularını en geç 21 Nisan 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

Haliç Üniversitesi, yayımladığı bu ilanla birlikte akademik üretkenliği yüksek, alanında yetkin isimleri kadrosuna katmayı hedefliyor.

ÜNİVERSİTELERDEN AKADEMİK KADROLARA ÇİFTE TAKVİYE

Yükseköğretim kurumlarında akademik kadroların güçlendirilmesine yönelik ilanlar peş peşe yayımlanmaya devam ediyor. İstanbul'daki iki vakıf üniversitesi, farklı fakülte ve bölümlerde görevlendirilmek üzere öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alımı için başvuru sürecini başlattı. Haliç Üniversitesi sınırlı sayıda kadro için ilan açarken, Maltepe Üniversitesi daha geniş kapsamlı bir akademik istihdam planı ile dikkat çekiyor.

Haliç Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi

Odak Alanı: Geniş kapsamlı (Tıp, Mühendislik, Güzel Sanatlar, Gastronomi).

Kadro: Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi.

Dikkat Çeken Şart: Gemi ve Yat Tasarımı için disiplinlerarası (Tasarım/İç Mimarlık) geçmiş aranıyor.

Son Başvuru: 20 Nisan 2026

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ'NDE SINIRLI KADRO, SPESİFİK ALANLAR

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda, Mimarlık Fakültesi bünyesinde iki ayrı bölüm için öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. İlan kapsamında biri doçent, diğeri doktor öğretim üyesi olmak üzere iki akademik personel istihdam edilecek.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü için açılan doçent kadrosunda; adayların ilgili alanda tüm akademik derecelere sahip olması, özellikle mobilya tasarımı ve tasarım stüdyosu derslerinde deneyim sahibi bulunması bekleniyor. Bununla birlikte kültür ve mekân ilişkisi ile mekân ve teknoloji etkileşimi üzerine akademik çalışmalar yürütmüş olmak da önemli kriterler arasında yer alıyor.

Mimarlık Bölümü'nde görevlendirilecek doktor öğretim üyesi için ise daha teknik ve güncel çalışma alanları öne çıkıyor. Yüksek katlı yapılar, sürdürülebilir bina sistemleri, akıllı cam teknolojileri ve sürdürülebilir kalkınma başlıklarında akademik üretim yapmış adaylar tercih edilecek. Ayrıca tasarım araştırmaları ve araştırma teknikleri derslerinde deneyim şartı aranıyor.

BAŞVURU DETAYLARINDA TİTİZLİK VURGUSU

Haliç Üniversitesi'nin ilanında başvuru sürecine ilişkin detaylar oldukça net çizgilerle ortaya konuluyor. Adaylardan başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmiş, akademik yayın listesi, diplomalar, yabancı dil belgesi ve adli sicil kaydı gibi belgeleri eksiksiz şekilde hazırlamaları isteniyor.

Profesör ve doçent adayları başvurularını elektronik posta yoluyla iletebilirken, doktor öğretim üyesi adaylarının ilgili akademik birimlere doğrudan başvuru yapması gerekiyor. Ayrıca bilimsel çalışmaların dijital ortamda teslimi mümkün olmakla birlikte, kadro unvanına göre değişen sayılarda CD veya USB ile fiziki teslim seçeneği de sunuluyor.

Başvurularda en dikkat çeken nokta ise eksik evrak konusunda sıfır tolerans uygulanacak olması. Üniversite, eksik belgeli başvuruların değerlendirmeye alınmayacağını açıkça vurguluyor.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ'NDEN GENİŞ KAPSAMLI AKADEMİK ALIM

Maltepe Üniversitesi ise çok sayıda fakülteyi kapsayan geniş ölçekli bir akademik alım süreci başlattı. Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarının yanı sıra araştırma görevlisi alımı da ilan kapsamında yer alıyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ne, Tıp Fakültesi'nden Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne kadar pek çok akademik birimde farklı uzmanlık alanlarına yönelik kadrolar açılmış durumda. Özellikle sağlık bilimleri ve mühendislik alanlarında yoğunlaşan ilanlar, üniversitenin bu alanlardaki akademik kapasitesini artırma hedefini ortaya koyuyor.

SAĞLIK VE MÜHENDİSLİK ALANLARI ÖNE ÇIKIYOR

Tıp Fakültesi bünyesinde Kalp ve Damar Cerrahisi, Nöroloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Anatomi ve Biyoistatistik gibi birçok anabilim dalında profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları bulunuyor. Bu kadrolarda uzmanlık ve yüksek yabancı dil puanı temel kriterler arasında yer alıyor.

Mühendislik alanında ise özellikle bilgisayar ve yazılım mühendisliği bölümleri dikkat çekiyor. İngilizce eğitim veren bu bölümlerde görev alacak akademisyenlerin hem alanlarında doktora derecesine sahip olması hem de yüksek düzeyde yabancı dil yeterliliği göstermesi bekleniyor.

GASTRONOMİ VE TASARIM ALANLARINDA ÖZEL ŞARTLAR

Maltepe Üniversitesi'nin ilanında öne çıkan bir diğer alan ise gastronomi. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü için açılan kadrolarda, gıda mikrobiyolojisi üzerine çalışmış ve uzun yıllara dayanan ders verme deneyimi olan adaylar tercih ediliyor.

Öte yandan Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü için açılan profesör kadrosunda disiplinlerarası bir akademik geçmiş aranıyor. Tasarım alanında doçentlik unvanı, iç mimarlık alanında doktora veya sanatta yeterlik derecesi gibi spesifik kriterler dikkat çekiyor.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI VE SINAV TAKVİMİ

Maltepe Üniversitesi yalnızca öğretim üyeleriyle sınırlı kalmayarak araştırma görevlisi kadroları için de alım süreci başlattı. Sosyoloji Bölümü için açılan kadroda, lisans mezuniyetinin aynı alandan olması ve ilgili alanda yüksek lisans eğitimine devam ediyor olmak şartı aranıyor.

Araştırma görevlisi alımlarında merkezi sınav ve giriş sınavı süreci işletilecek. Başvuruların ardından ön değerlendirme, yazılı sınav ve sonuç açıklama tarihleri ilan takviminde açık şekilde belirtilmiş durumda.

BAŞVURU TARİHLERİ VE SÜRE UYARISI

Her iki üniversite için de başvuru süreci Nisan ayının ilk haftasında başladı. Haliç Üniversitesi için son başvuru tarihi 21 Nisan 2026 olarak açıklanırken, Maltepe Üniversitesi'nde bu süre 20 Nisan 2026'da sona erecek.

Üniversiteler, başvuruların süresi içinde ve eksiksiz şekilde yapılmasının altını çiziyor. Posta yoluyla yapılan başvurularda yaşanabilecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı özellikle vurgulanıyor.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ'NDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Trakya Üniversitesi, çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında yapılacak alımlarda, adaylar KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre değerlendirilecek. İlan kapsamında hem sağlık hem de destek hizmetleri alanlarında farklı kadrolar için personel istihdam edilecek.

Trakya Üniversitesi (Sözleşmeli Personel)

Pozisyonlar: Hemşire (Lisans ve Ortaöğretim), Destek Personeli.

Yöntem: Mülakat yok, doğrudan KPSS puan sıralaması (60-65 barajı).

Son Başvuru: 20 Nisan 2026 (Kariyer Kapısı üzerinden)

ÜÇ FARKLI POZİSYONDA PERSONEL ALIMI

Üniversite bünyesinde açılan kadrolar hemşire ve destek personeli pozisyonlarında yoğunlaşıyor. Lisans mezunlarına yönelik hemşire kadrosunun yanı sıra ortaöğretim mezunları için de ayrı kontenjan ayrılmış durumda.

Lisans düzeyinde hemşire kadrosu için adayların Hemşirelik Bölümü mezunu olması ve en az 65 KPSS puanına sahip bulunması gerekiyor. Ortaöğretim mezunları için açılan hemşire kadrosunda ise yine en az 65 KPSS puanı şartı aranırken, ek olarak yenidoğan yoğun bakım hemşireliği sertifikasına sahip olma zorunluluğu bulunuyor.

Destek personeli kadrosu ise daha geniş bir başvuru kitlesine hitap ediyor. Ortaöğretim mezunu adayların başvurabileceği bu pozisyonda, en az 60 KPSS puanı yeterli kabul ediliyor. Ancak adayların görev tanımı gereği yoğun ve vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek durumda olması gerekiyor.

DESTEK PERSONELİNE GENİŞ GÖREV TANIMI

İlanda destek personeline ilişkin görev tanımı ayrıntılı şekilde yer alıyor. Buna göre temizlik hizmetlerinden basit bakım ve onarım işlerine, bahçe düzenlemesinden taşıma ve dağıtım işlerine kadar birçok alanda görev alınacak.

Ayrıca ortak kullanım alanlarının temizliği, atıkların toplanması, malzeme taşınması ve gerektiğinde yiyecek-içecek servisi gibi görevler de bu pozisyonun sorumlulukları arasında bulunuyor. Üniversite, ihtiyaç halinde görev yerinde ve iş tanımında değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor.

BAŞVURU ŞARTLARINDA DETAYLI KRİTERLER

  • Başvuru yapacak adayların, 657 sayılı Kanun'un genel şartlarını taşıması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak ve belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak bu şartların başında geliyor.
  • Bunun yanı sıra erkek adaylar için askerlik durumunun net olması, adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması ve kamu görevinden çıkarılmamış olması da aranan kriterler arasında.
  • Adayların ayrıca vardiyalı çalışma düzenine uygun sağlık koşullarına sahip olması ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasından olumlu sonuç alması gerekiyor.

BAŞVURULAR DİJİTAL ORTAMDA YAPILACAK

Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Adayların başvurularını belirtilen tarihler arasında tamamlaması ve sistem üzerinden alınan başvuru belgesini ayrıca üniversiteye teslim etmesi gerekiyor.

Başvuru sürecinde adayların tüm bilgileri e-Devlet üzerinden doğrulanacak. Eksik veya hatalı bilgiyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ: SINAV YOK, KPSS SIRALAMASI VAR

Trakya Üniversitesi'nin bu ilanında dikkat çeken en önemli detaylardan biri, alımların herhangi bir yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın gerçekleştirilecek olması. Adaylar doğrudan KPSS puanlarına göre sıralanacak.

Her pozisyon için ilan edilen kadro sayısı kadar asıl, bunun beş katı kadar da yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği durumunda mezuniyet tarihi ve doğum tarihi gibi kriterler devreye girecek.

BAŞVURU TAKVİMİ VE KRİTİK TARİHLER

  • İlan 6 Nisan 2026 tarihinde yayımlanırken, başvurular aynı gün itibarıyla başladı. Adayların başvurularını en geç 20 Nisan 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

Online başvurunun ardından adayların başvuru belgelerini 24 Nisan 2026 tarihine kadar üniversiteye teslim etmesi şart. Sonuçlar ise üniversitenin resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı platformu üzerinden ilan edilecek.

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ'NDEN AKADEMİK KADROLARA GÜÇLÜ TAKVİYE

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, 2026 yılı akademik yapılanması kapsamında öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alımı için ilana çıktı. Havacılık, mühendislik ve bilişim başta olmak üzere birçok alanda açılan kadrolar, üniversitenin teknik ve uygulamalı bilimlerdeki büyüme hedefini açık biçimde ortaya koyuyor.

  • Odak Alanı: Havacılık, Uzay ve Yazılım Mühendisliği.
  • Kritik Detay: Pilotaj bölümü için Meteoroloji doktorası ve SHGM ders verme yetkisi şartı.
  • Son Başvuru: 20 Nisan 2026
HAVACILIK VE UZAY ALANINDA NİTELİKLİ KADRO ARAYIŞI

İlanın merkezinde, üniversitenin uzmanlık alanı olan havacılık ve uzay bilimleri yer alıyor. Özellikle Uzay Mühendisliği ve Uçak Mühendisliği bölümleri için açılan profesör ve doktor öğretim üyesi kadrolarında oldukça spesifik akademik ve bilimsel kriterler dikkat çekiyor.

Uzay Mühendisliği kadrolarında; hesaplamalı akışkanlar dinamiği, aerodinamik, itki sistemleri ve hipersonik akışlar gibi ileri düzey konularda çalışmış akademisyenler aranıyor. Bununla birlikte uçuş mekaniği, otomatik uçuş kontrol sistemleri ve havacılık sistemlerinin modellenmesi gibi alanlarda akademik üretim yapmış adaylara öncelik verilecek.

Pilotaj Bölümü için açılan doktor öğretim üyesi kadrosunda ise yalnızca akademik yeterlilik değil, sektörel deneyim de belirleyici unsur olarak öne çıkıyor. Meteoroloji mühendisliği alanında doktora yapmış ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ders verme yetkisi bulunan adaylar tercih edilecek.

MÜHENDİSLİK VE BİLİŞİM ALANLARINDA GENİŞ KADRO

Üniversitenin Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılan kadrolar, özellikle yazılım ve elektrik-elektronik mühendisliği alanlarında yoğunlaşıyor. Yazılım Mühendisliği bölümünde profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve araştırma görevlisi kadrolarıyla çok katmanlı bir akademik yapı hedefleniyor.

Bu kadrolarda, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ve bilişim sistemleri mühendisliği gibi alanlarda doktora yapmış adaylar ön plana çıkıyor. Araştırma görevlisi kadrolarında ise lisans mezuniyetinin ilgili alanlardan olması ve yüksek lisans eğitimine devam edilmesi şartı aranıyor.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde açılan kadrolarda ise kontrol, haberleşme, güç sistemleri ve elektrik makineleri gibi alanlarda ders verme ve araştırma deneyimi önemli bir kriter olarak öne çıkıyor.

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KADROLARI DA AÇILDI

Sadece teknik alanlarla sınırlı kalmayan ilan, işletme ve bilişim kesişiminde yer alan bölümleri de kapsıyor. Yönetim Bilişim Sistemleri ve İşletme bölümlerinde hem öğretim üyesi hem de araştırma görevlisi kadroları bulunuyor.

Bu alanlarda başvuru yapacak adayların; bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri ya da işletme gibi disiplinlerden mezun olmaları ve ilgili alanlarda lisansüstü eğitimlerini sürdürüyor olmaları gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARINDA AKADEMİK PERFORMANS ÖN PLANDA

Öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylardan yalnızca akademik unvan değil, aynı zamanda bilimsel üretkenlik ve performans da talep ediliyor. Başvuru dosyasında yer alması gereken akademik performans değerlendirme formu, adayların yayınları ve akademik katkılarının ayrıntılı biçimde inceleneceğini gösteriyor.

Profesör ve doçent kadroları için doçentlik belgesi zorunlu tutulurken, tüm adaylardan lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının yanı sıra SGK hizmet dökümü de isteniyor. Bilimsel çalışmaların hem fiziki hem de dijital ortamda teslim edilmesi gerekiyor.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN ALES VE DİL ŞARTI

Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için ALES'ten en az 70 puan alma şartı bulunuyor. İngilizce eğitim verilen bölümlerde ise bu şartlara ek olarak en az 70 YDS puanı aranıyor.

Bu durum, üniversitenin uluslararası akademik standartlara uyumlu bir eğitim modeli benimsediğini ve özellikle yabancı dil yeterliliğine önem verdiğini ortaya koyuyor.

Başvuru Süreci: Şahsen ve Posta Yoluyla

Adayların başvurularını üniversitenin İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne şahsen ya da posta yoluyla iletmeleri gerekiyor. Başvuruların ilan süresi içinde yapılması zorunlu olup, geciken başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belgeler geçerli kabul edilirken, gerekli görülmesi halinde belgelerin asılları talep edilebilecek.

TARİHLER NET: SÜRE KISITLI

İlan 6 Nisan 2026 tarihinde yayımlandı ve başvurular aynı gün itibarıyla başladı. Adayların en geç 20 Nisan 2026 tarihine kadar başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

MAKÜ'DEN AKADEMİK KADROYA YOĞUN TAKVİYE

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, farklı akademik birimlerinde görevlendirilmek üzere öğretim üyesi alımı için ilana çıktı. Özellikle Tıp Fakültesi bünyesinde açılan kadrolar, sağlık alanında uzman akademisyen ihtiyacının sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu. Başvurular elektronik ortamda alınacak ve süreç tamamen dijital platform üzerinden yürütülecek.

  • Odak Alanı: Tıp Fakültesi (Cerrahi ve Dahili Branşlar).
  • Başvuru Şekli: Sadece online. Fiziki evrak kabul edilmiyor.
  • Kritik Detay: Dil puanı şartı (Doktor Öğretim Üyesi için min. 60, diğerleri için 65).
  • Süre: İlandan itibaren 15 gün.
TIP FAKÜLTESİ KADROLARI ÖNE ÇIKIYOR

İlan kapsamında en geniş kadro Tıp Fakültesi'nde açıldı. Ortopedi ve Travmatoloji, Kardiyoloji, Nöroloji, Genel Cerrahi, Üroloji ve Göz Hastalıkları gibi birçok anabilim dalında profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları bulunuyor.

Adaylardan, ilgili uzmanlık alanlarında akademik çalışma yapmış olmaları ve belirli konularda bilimsel üretim gerçekleştirmiş olmaları bekleniyor.

Başvuru Şartları ve Belgeler

Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Kanun'daki genel şartları taşıması gerekiyor. Ayrıca başvurulan kadroya göre lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri ile yabancı dil belgesi isteniyor.

Tüm belgelerin PDF formatında sisteme yüklenmesi zorunlu. Gerekli durumlarda üniversite, belgelerin fiziki olarak ibrazını talep edebilecek.

Tek Kadro Kuralı ve Uyarılar

Adaylar yalnızca bir kadroya başvurabilecek. Birden fazla başvuru yapanların tüm başvuruları geçersiz sayılacak. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların işlemleri iptal edilecek.

Değerlendirme Süreci

Başvurular, ilgili mevzuat ve üniversitenin belirlediği kriterler doğrultusunda değerlendirilecek. Üniversite, gerekli gördüğü durumlarda ilan sürecinde değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor.

Dijital Başvuru Dönemi

MAKÜ'nün ilanı, akademik personel alımlarında dijitalleşmenin giderek standart hale geldiğini gösteriyor. Online başvuru sistemiyle birlikte süreçlerin daha hızlı ve şeffaf yürütülmesi hedefleniyor.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, farklı akademik birimlerinde görevlendirilmek üzere öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 20 Nisan 2026 tarihine kadar şahsen ya da posta yoluyla gerçekleştirilecek.

Bilişim ve Mühendislik Alanları Öne Çıkıyor

İlan kapsamında özellikle Yapay Zeka Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve bilgisayar temelli alanlarda kadrolar dikkat çekiyor. Araştırma görevlisi pozisyonlarında, ilgili mühendislik ve bilişim alanlarında lisans mezunu olup yüksek lisans veya doktora eğitimine devam eden adaylar tercih edilecek.

Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu bünyesinde ise siber güvenlik, bilgisayar programcılığı ve yapay zeka programları için öğretim görevlisi kadroları açıldı.

Öğretim Üyesi Kadrolarında Akademik Yayın Şartı

Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarında adaylardan akademik yayın ve bilimsel çalışma şartı aranıyor. Yapay zeka, bilişim ve mühendislik alanlarında uzmanlaşmış, uluslararası düzeyde çalışma yapmış akademisyenler öncelikli olacak.

Elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği alanlarında ise hem teorik hem uygulamalı çalışmalar öne çıkan kriterler arasında yer alıyor.

Başvuru Şartları ve Belgeler

Adayların başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmiş, diploma ve transkript, ALES ve yabancı dil belgeleri ile adli sicil kaydını eksiksiz şekilde sunmaları gerekiyor. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi de zorunlu.

Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için denklik belgesi şartı aranıyor.

Sınav Takvimi Netleşti

Başvuruların ardından ön değerlendirme 22 Nisan'da, giriş sınavı 24 Nisan'da yapılacak. Nihai sonuçlar ise 29 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.

  • Odak Alanı: Yapay Zeka, Siber Güvenlik ve Bilişim.
  • Sınav Takvimi: Ön değerlendirme 22 Nisan, Giriş sınavı 24 Nisan 2026.
  • Son Başvuru: 20 Nisan 2026.
KIYI EMNİYETİ'NDEN 21 KİŞİLİK İŞÇİ ALIMI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, farklı unvanlarda toplam 21 kişilik daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular yalnızca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

Pozisyonlar: Kılavuz Kaptan, Elektrik Zabiti, Dalgıç, Mühendis, Tekniker.

Kritik Şart: Birçok kadro için 36 yaş sınırı ve İŞKUR üzerinden başvuru zorunluluğu.

Tecrübe: Elektrik zabiti için 5 yıl, dalgıç için 2 yıl aktif deneyim şartı.

HANGİ KADROLAR AÇILDI?

İlanda; 6 kılavuz kaptan, 6 elektrik zabiti, 5 dalgıç, 2 mühendis ve 2 tekniker kadrosu yer alıyor. Kadrolar, eğitim düzeyine göre lisans ve ön lisans mezunlarına hitap ediyor.

ŞARTLAR VE ÖNE ÇIKAN KRİTERLER

Adaylardan genel olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, kamu haklarından mahrum bulunmamaları ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almaları isteniyor.

Bazı kadrolarda mesleki yeterlilik belgeleri ve deneyim şartı öne çıkarken, mühendis ve tekniker alımlarında KPSS puanı aranıyor. Çoğu pozisyon için yaş sınırı ise 36 olarak belirlendi.

SINAV VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Başvurular sonrası adaylar yazılı ve/veya sözlü sınava tabi tutulacak. Başarı puanı; KPSS ve sınav sonuçlarının ortalamasıyla belirlenecek. KPSS'siz kadrolarda ise yalnızca sözlü sınav sonucu esas alınacak.

BAŞVURULAR VE SÜREÇ

Başvurular İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden yapılacak. Kurum, süreçle ilgili tüm duyuruların kendi internet sitesi üzerinden paylaşılacağını ve ayrıca tebligat yapılmayacağını belirtiyor.

Eksik veya hatalı belge sunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN GENİŞ KAPSAMLI PERSONEL ALIMI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, farklı şehirlerdeki birimlerinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek alımlar, çok sayıda unvan ve farklı eğitim düzeylerinden adaylara kapı aralıyor. Başvuru süreci ise tamamen dijital platform üzerinden yürütülecek.

Çok Sayıda Unvan, Geniş Kadro Yelpazesi

İlan kapsamında mühendislikten büro hizmetlerine, sağlık teknik kadrolarından destek personeline kadar geniş bir dağılım dikkat çekiyor. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere farklı görev yerlerinde istihdam edilecek personel için lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde kadrolar açılmış durumda.

Mühendis kadrolarında makine, elektrik-elektronik ve inşaat mühendisliği gibi alanlar öne çıkarken, biyolog pozisyonu için moleküler biyoloji ve genetik başta olmak üzere biyoloji temelli disiplinlerden mezun adaylar aranıyor.

BÜRO PERSONELİ ALIMLARINDA FARKLI DİSİPLİNLER ÖNE ÇIKIYOR

İlanın önemli bir kısmını büro personeli kadroları oluşturuyor. Bu kadrolarda yalnızca işletme veya iktisat gibi klasik alanlar değil; kamu yönetimi, maliye, uluslararası ilişkiler ve hatta dil bölümlerinden mezun adaylara da başvuru imkânı tanınıyor.

Ön lisans mezunları için açılan kadrolarda ise muhasebe, büro yönetimi ve lojistik gibi daha uygulama odaklı programlar öne çıkıyor. Bu durum, idari kadrolarda çok disiplinli bir yapı hedeflendiğini gösteriyor.

SAĞLIK VE TEKNİK KADROLARDA ÖZEL ŞARTLAR

Sağlık teknikeri kadrolarında anestezi ve ağız-diş sağlığı gibi alanlara yönelik özel şartlar belirlenmiş durumda. Bu pozisyonlarda adayların ilgili programlardan mezun olması ve belirlenen KPSS puan türünde asgari başarıyı sağlaması gerekiyor.

Teknisyen kadrolarında ise elektrik-elektronik ve doğalgaz teknolojisi gibi teknik alanlardan mezuniyet şartı aranıyor. Ayrıca bu kadrolarda erkek adaylar için askerlik durumu ve eğitim durumu gibi kriterler de belirleyici oluyor.

DESTEK VE GÜVENLİK KADROLARINDA FİZİKİ ŞARTLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli kadrolarında yalnızca eğitim değil, fiziki yeterlilik şartları da ön plana çıkıyor. Güvenlik görevlisi kadrosu için boy-kilo kriterleri, özel güvenlik kimlik kartı ve vardiyalı çalışma şartlarına uygunluk aranıyor.

Destek personeli (temizlik) kadrolarında ise adayların görev tanımı gereği sürekli ve aktif çalışmaya engel bir sağlık sorununun bulunmaması gerekiyor. Ayrıca bu kadrolarda örgün eğitimine devam eden adayların başvuruları kabul edilmiyor.

BAŞVURULAR DİJİTAL PLATFORM ÜZERİNDEN

Tüm başvurular, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu üzerinden gerçekleştirilecek. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adayların başvuru sürecinde sisteme yükledikleri belgelerin eksiksiz ve doğru olması büyük önem taşıyor. Yanlış veya eksik beyan veren adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

KPSS PUANI ESAS ALINACAK

Yerleştirme sürecinde adayların 2024 KPSS (B) grubu puanları esas alınacak. Lisans mezunları için P3, ön lisans mezunları için P93 ve ortaöğretim mezunları için P94 puan türü kullanılacak.

Her kadro için belirlenen asgari puan şartını sağlayan adaylar arasından sıralama yapılacak ve kontenjan sayısı kadar asıl, belirli sayıda da yedek aday belirlenecek.

TEK BAŞVURU KURALI VE SIKI DENETİM

Adaylar yalnızca bir kadro için başvuru yapabilecek. Birden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacak.

Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

BAŞVURU TAKVİMİ VE SÜREÇ

Başvurular 6 Nisan 2026 tarihinde başlamış olup, 20 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Değerlendirme sonuçları ise Kariyer Kapısı sistemi ve üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

