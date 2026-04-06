Nisan ayı kamu iş ilanları: KPSS'li, KPSS'siz şartlar netleşti! Tıp, mühendislik, havacılık...
Türkiye genelinde hem üniversiteler hem de kamu kurumları, farklı alanlarda personel ihtiyacını karşılamak üzere yeni ilanlarını yayımlamayı sürdürüyor. Akademik kadrolardan teknik personellere, sağlık çalışanlarından denizcilik uzmanlarına kadar uzanan geniş yelpazede açılan kadrolar, istihdam piyasasında dikkat çekici bir hareketliliğe işaret ediyor. İşte 6 Nisan Pazartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan kamu iş ilanları...
Nisan ayıyla birlikte üniversiteler ve kamu kurumları peş peşe personel alım ilanları yayımladı. Haliç, Maltepe ve Türk Hava Kurumu üniversiteleri akademik kadrolar için başvuru sürecini başlatırken; Trakya ve Sağlık Bilimleri üniversiteleri ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü farklı pozisyonlarda istihdam kapısı açtı. Başvuruların büyük bölümü 20-21 Nisan 2026 tarihleri arasında sona erecek, değerlendirmeler ise ağırlıklı olarak KPSS puanı ve ilanlarda belirtilen özel şartlara göre yapılacak.
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KADROSUNU GÜÇLENDİRİYOR
Haliç Üniversitesi Rektörlüğü, akademik kadrosunu genişletmek amacıyla yeni bir öğretim üyesi alım ilanı yayımladı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacak alımlar, üniversitenin ilgili akademik birimlerinde tam zamanlı görev yapacak öğretim üyelerini kapsıyor.
- Odak Alanı: Mimarlık Fakültesi.
- Kadro: İç Mimarlık (1 Doçent), Mimarlık (1 Dr. Öğretim Üyesi).
- Kritik Detay: Mimarlık için "akıllı cam teknolojileri" ve "sürdürülebilir bina sistemleri" gibi teknik uzmanlıklar aranıyor.
- Son Başvuru: 21 Nisan 2026
BAŞVURU SÜRECİ VE GEREKLİ BELGELER
İlana başvuruda bulunmak isteyen adayların, başvuru dilekçesinden akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişe kadar çeşitli belgeleri eksiksiz şekilde hazırlaması gerekiyor. YÖK formatında hazırlanmış özgeçmiş, diplomalar, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı ve kimlik fotokopisi gibi evraklar başvuru dosyasının temel unsurları arasında yer alıyor. Profesör kadrosuna başvuracak adaylardan ayrıca doçentlik belgesi de talep ediliyor.
Tüm belgelerin PDF formatında hazırlanarak ilan süresi içerisinde ilgili birimlere ulaştırılması şartı aranıyor. Eksik belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Profesör ve doçent kadrolarına başvurular elektronik ortamda akademikilan@halic.edu.tr adresine gönderilebileceği gibi, şahsen de üniversitenin Eyüpsultan'daki rektörlük binasına yapılabilecek. Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için başvurular ise doğrudan ilgili akademik birimlere şahsen veya posta yoluyla gerçekleştirilecek.
Posta ile yapılacak başvurularda evrakların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşmış olması gerekiyor. Kargo gecikmeleri dikkate alınmayacak ve eksik belgeler için adaylara geri dönüş yapılmayacak.
DİJİTAL DOSYA VE FİZİKSEL TESLİM DETAYLARI
Adayların bilimsel çalışmalarını içeren dosyalarını elektronik ortamda iletmesi mümkün. Bunun yanı sıra, profesör kadrosu için 6 adet, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ise 4 adet CD veya USB ile teslim seçeneği de bulunuyor.
KADRO DAĞILIMI VE ARANAN NİTELİKLER
İlan kapsamında Mimarlık Fakültesi bünyesinde iki farklı bölüm için öğretim üyesi alınacak:
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (1 Doçent): Adayların ilgili alanda lisans, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik derecelerine sahip olması bekleniyor. Mobilya tasarımı ve tasarım stüdyosu derslerinde deneyim, ayrıca kültür-mekân ve teknoloji-mekan ilişkisi üzerine akademik çalışmalar öne çıkan kriterler arasında yer alıyor.
Mimarlık Bölümü (1 Dr. Öğretim Üyesi): Mimarlık alanında tüm akademik derecelere sahip adaylar arasından yapılacak seçimde; yüksek katlı yapılar, sürdürülebilir bina sistemleri, akıllı cam teknolojileri ve sürdürülebilir kalkınma konularında çalışma yapmış olmak tercih edilecek. Ayrıca tasarım araştırmaları ve araştırma teknikleri derslerinde deneyim şartı aranıyor.
BAŞVURU TAKVİMİ
İlan için başvurular 6 Nisan 2026 tarihinde başladı. Adayların başvurularını en geç 21 Nisan 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.
Haliç Üniversitesi, yayımladığı bu ilanla birlikte akademik üretkenliği yüksek, alanında yetkin isimleri kadrosuna katmayı hedefliyor.
ÜNİVERSİTELERDEN AKADEMİK KADROLARA ÇİFTE TAKVİYE
Yükseköğretim kurumlarında akademik kadroların güçlendirilmesine yönelik ilanlar peş peşe yayımlanmaya devam ediyor. İstanbul'daki iki vakıf üniversitesi, farklı fakülte ve bölümlerde görevlendirilmek üzere öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alımı için başvuru sürecini başlattı. Haliç Üniversitesi sınırlı sayıda kadro için ilan açarken, Maltepe Üniversitesi daha geniş kapsamlı bir akademik istihdam planı ile dikkat çekiyor.
Maltepe Üniversitesi
Odak Alanı: Geniş kapsamlı (Tıp, Mühendislik, Güzel Sanatlar, Gastronomi).
Kadro: Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi.
Dikkat Çeken Şart: Gemi ve Yat Tasarımı için disiplinlerarası (Tasarım/İç Mimarlık) geçmiş aranıyor.
Son Başvuru: 20 Nisan 2026