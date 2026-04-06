Nisan ayı kamu iş ilanları: KPSS'li, KPSS'siz şartlar netleşti! Tıp, mühendislik, havacılık...

Nisan ayıyla birlikte üniversiteler ve kamu kurumları peş peşe personel alım ilanları yayımladı. Haliç, Maltepe ve Türk Hava Kurumu üniversiteleri akademik kadrolar için başvuru sürecini başlatırken; Trakya ve Sağlık Bilimleri üniversiteleri ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü farklı pozisyonlarda istihdam kapısı açtı. Başvuruların büyük bölümü 20-21 Nisan 2026 tarihleri arasında sona erecek, değerlendirmeler ise ağırlıklı olarak KPSS puanı ve ilanlarda belirtilen özel şartlara göre yapılacak.

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü, akademik kadrosunu genişletmek amacıyla yeni bir öğretim üyesi alım ilanı yayımladı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacak alımlar, üniversitenin ilgili akademik birimlerinde tam zamanlı görev yapacak öğretim üyelerini kapsıyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE GEREKLİ BELGELER

İlana başvuruda bulunmak isteyen adayların, başvuru dilekçesinden akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişe kadar çeşitli belgeleri eksiksiz şekilde hazırlaması gerekiyor. YÖK formatında hazırlanmış özgeçmiş, diplomalar, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı ve kimlik fotokopisi gibi evraklar başvuru dosyasının temel unsurları arasında yer alıyor. Profesör kadrosuna başvuracak adaylardan ayrıca doçentlik belgesi de talep ediliyor.

Tüm belgelerin PDF formatında hazırlanarak ilan süresi içerisinde ilgili birimlere ulaştırılması şartı aranıyor. Eksik belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Profesör ve doçent kadrolarına başvurular elektronik ortamda akademikilan@halic.edu.tr adresine gönderilebileceği gibi, şahsen de üniversitenin Eyüpsultan'daki rektörlük binasına yapılabilecek. Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için başvurular ise doğrudan ilgili akademik birimlere şahsen veya posta yoluyla gerçekleştirilecek.

Posta ile yapılacak başvurularda evrakların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşmış olması gerekiyor. Kargo gecikmeleri dikkate alınmayacak ve eksik belgeler için adaylara geri dönüş yapılmayacak.