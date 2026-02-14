Nijerya'da iyilik mesaisi! Tuğba Melis Türk'ten alkış toplayan hareket

Televizyon dünyasının tanınan isimleri Tuğba Melis Türk ile Emre Özmen, Ramazan öncesinde Afrika'ya gitti. Nijerya'nın Kano kentinde yetim çocuklarla bir araya gelen ikili, bölgeye ulaştırdıkları yardımların yanı sıra paylaştıkları duygu dolu karelerle de gönülleri fethetti.

Ramazan ayı yaklaşırken, Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine umut olan Yıldız Tilbe'nin ardından anlamlı bir destek de oyuncu cephesinden geldi.

Oyuncular Tuğba Melis Türk ve Emre Özmen, örnek bir davranışa imza atarak Bir Avuç İnsani Yardım Derneği ile birlikte gönüllü olarak Afrika'ya gitti.

NİJERYA'DA YEMEK DAĞITTI İkili, yaklaşık 3 milyon yetim çocuğun yaşadığı Kano bölgesinde ihtiyaç sahipleriyle bir araya geldi.

GÖNÜLLERİ FETHETTİ Zor yaşam koşulları altında hayata tutunmaya çalışan çocuklara oyuncak, kıyafet, sıcak yemek ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştıran Türk ve Özmen, yalnızca yardımlarıyla değil, paylaştıkları duygusal karelerle de yüreklere dokundu.