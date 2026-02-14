CANLI YAYIN
Nijerya'da iyilik mesaisi! Tuğba Melis Türk'ten alkış toplayan hareket

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Televizyon dünyasının tanınan isimleri Tuğba Melis Türk ile Emre Özmen, Ramazan öncesinde Afrika'ya gitti. Nijerya'nın Kano kentinde yetim çocuklarla bir araya gelen ikili, bölgeye ulaştırdıkları yardımların yanı sıra paylaştıkları duygu dolu karelerle de gönülleri fethetti.

Ramazan ayı yaklaşırken, Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine umut olan Yıldız Tilbe'nin ardından anlamlı bir destek de oyuncu cephesinden geldi.

Oyuncular Tuğba Melis Türk ve Emre Özmen, örnek bir davranışa imza atarak Bir Avuç İnsani Yardım Derneği ile birlikte gönüllü olarak Afrika'ya gitti.

NİJERYA'DA YEMEK DAĞITTI

İkili, yaklaşık 3 milyon yetim çocuğun yaşadığı Kano bölgesinde ihtiyaç sahipleriyle bir araya geldi.

GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Zor yaşam koşulları altında hayata tutunmaya çalışan çocuklara oyuncak, kıyafet, sıcak yemek ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştıran Türk ve Özmen, yalnızca yardımlarıyla değil, paylaştıkları duygusal karelerle de yüreklere dokundu.

Çocuklarla yakından ilgilenip oyunlar oynayan ve onların mutluluğuna ortak olan ikili, bu iyilik yolculuğuyla gönülleri fethetti.

Ramazan öncesi gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaret, sosyal medyada da takdir topladı.

GAZZE'NİN ABLASI

Yardım çalışmalarıyla gündeme gelen Yıldız Tilbe, Ramazan ayı öncesinde desteklerini artırdı. Filistin başta olmak üzere Yemen, Suriye, Afganistan, Doğu Türkistan, Etiyopya, Güney Sudan, Arakan ve Keşmir'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için sivil toplum kuruluşlarıyla iletişime geçen sanatçı, "Her evde sıcak yemek pişmeli" diyerek Ramazan'da destek vermeye hazır olduğunu iletti.

300 BİN DOLARLIK BAĞIŞ

Tilbe, geçtiğimiz ay Gazze'de iki ayrı çadır kent kurulması için Kudüs Gönüllüleri Derneği aracılığıyla 300 bin dolar bağış yaptı. Bağışın, Gazze'deki Mevedde Yardım Kuruluşu'na ulaştırıldığı ve çadır kentlerin inşasına başlandığı açıklandı. Ramazan ayı ile birlikte çadırlardaki Filistinli kardeşlerimize iftarları verilecek.

