Niğde’de yüzyılın TOKİ projesi: 2026 kura çekimiyle hak sahipleri belirleniyor

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 08:35 Son Güncelleme: 29 Ocak 2026 09:00 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Niğde'de TOKİ tarafından yürütülen konut projesinde başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura heyecanı başladı. 2026 TOKİ Niğde kura çekiminin 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 11.00'de, Niğde Belediyesi Konferans Salonu'nda noter huzurunda yapılacağı açıklandı. Kura sonuçları aynı gün TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Niğde genelinde yürüttüğü konut projesine yapılan yoğun başvuruların ardından, hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi için geri sayım başladı. Ev sahibi olma umuduyla başvuran binlerce kişi, kura günü ve sonuçlara dair detayları yakından takip ediyor.

TOKİ NİĞDE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK? TOKİ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Niğde konut projesinin kura çekimi 29 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Çekiliş, Niğde Belediyesi Konferans Salonu'nda saat 11.00'de noter huzurunda yapılacak.

KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLANACAK TOKİ kura çekimleri, her zaman olduğu gibi canlı yayınla vatandaşların erişimine açılacak. Niğde kura çekimi de TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

İLÇE İLÇE NİĞDE TOKİ KONUT SAYILARI Niğde genelinde inşa edilecek konutların ilçe bazlı dağılımı da açıklandı. Buna göre; Merkez: 1.462 konut Altunhisar: 263 konut Bor: 551 konut Çamardı: 94 konut Çiftlik: 234 konut Toplamda binlerce konutun hak sahipleri, kura çekimiyle belirlenecek.