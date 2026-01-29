CANLI YAYIN
Niğde’de yüzyılın TOKİ projesi: 2026 kura çekimiyle hak sahipleri belirleniyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Niğde'de TOKİ tarafından yürütülen konut projesinde başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura heyecanı başladı. 2026 TOKİ Niğde kura çekiminin 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 11.00'de, Niğde Belediyesi Konferans Salonu'nda noter huzurunda yapılacağı açıklandı. Kura sonuçları aynı gün TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Niğde genelinde yürüttüğü konut projesine yapılan yoğun başvuruların ardından, hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi için geri sayım başladı. Ev sahibi olma umuduyla başvuran binlerce kişi, kura günü ve sonuçlara dair detayları yakından takip ediyor.

TOKİ NİĞDE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

TOKİ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Niğde konut projesinin kura çekimi 29 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Çekiliş, Niğde Belediyesi Konferans Salonu'nda saat 11.00'de noter huzurunda yapılacak.

KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLANACAK

TOKİ kura çekimleri, her zaman olduğu gibi canlı yayınla vatandaşların erişimine açılacak. Niğde kura çekimi de TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

İLÇE İLÇE NİĞDE TOKİ KONUT SAYILARI

Niğde genelinde inşa edilecek konutların ilçe bazlı dağılımı da açıklandı. Buna göre;

Merkez: 1.462 konut

Altunhisar: 263 konut

Bor: 551 konut

Çamardı: 94 konut

Çiftlik: 234 konut

Toplamda binlerce konutun hak sahipleri, kura çekimiyle belirlenecek.

TOKİ Niğde Kura Sonuçları Nereden Öğrenilecek?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerine ait isim listeleri kamuoyuyla paylaşılacak. Adaylar, sonuçları iki farklı platform üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

T.C. kimlik numarasıyla giriş yapan başvuru sahipleri, hak sahipliği durumlarını kolayca öğrenebilecek.

TOKİ KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI

Niğde'nin ardından farklı illerde yapılacak kura çekimlerinin takvimi de belli oldu. Buna göre:

30 Ocak Cuma: Ordu (3.334 konut)

30 Ocak Cuma: Karabük (1.600 konut)

30 Ocak Cuma: Aksaray (2.353 konut)

31 Ocak Cumartesi: Samsun (6.397 konut)

31 Ocak Cumartesi: Nevşehir (2.368 konut)

31 Ocak Cumartesi: Bartın (1.620 konut)

TOKİ'nin 2026 yılı konut projeleri kapsamında yapılacak kura çekimleri, başvuru sahipleri tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.

