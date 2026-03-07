Neslihan Atagül'den Aziz'li kareler: Minik oğlu 1 yaşında

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, oğulları Aziz'in ilk yaş gününü kutlamanın heyecanını yaşıyor. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla takipçilerini mest etti.

2016 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, geçtiğimiz yıl mart ayında ilk kez ebeveyn olmanın mutluluğunu tatmıştı. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikilinin oğulları Aziz, bugün 1 yaşına girdi.

"SENİ HEP GÜLDÜRECEĞİM" Oğlunun büyüme sürecini büyük bir titizlikle takip eden ve zaman zaman sosyal medya hesabından kesitler paylaşan Neslihan Atagül, bu özel günü de boş geçmedi.

Aziz ile çekilen karelerini takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, fotoğrafların altına düştüğü notla yürekleri ısıttı. Atagül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İyi ki doğdun Aziz oğlum. Sana olan hislerimi çok iyi biliyorsun… Seni hep güldüreceğim."

KURAL BOZMADI Güzel oyuncu, oğlunun özel hayatına gösterdiği özeni bu paylaşımda da sürdürdü.