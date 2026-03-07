CANLI YAYIN
Neslihan Atagül'den Aziz'li kareler: Minik oğlu 1 yaşında

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, oğulları Aziz'in ilk yaş gününü kutlamanın heyecanını yaşıyor. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla takipçilerini mest etti.

Neslihan Atagül'den Aziz'li kareler: Minik oğlu 1 yaşında 1

2016 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, geçtiğimiz yıl mart ayında ilk kez ebeveyn olmanın mutluluğunu tatmıştı. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikilinin oğulları Aziz, bugün 1 yaşına girdi.

Neslihan Atagül'den Aziz'li kareler: Minik oğlu 1 yaşında 2

"SENİ HEP GÜLDÜRECEĞİM"

Oğlunun büyüme sürecini büyük bir titizlikle takip eden ve zaman zaman sosyal medya hesabından kesitler paylaşan Neslihan Atagül, bu özel günü de boş geçmedi.

Neslihan Atagül'den Aziz'li kareler: Minik oğlu 1 yaşında 3

Aziz ile çekilen karelerini takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, fotoğrafların altına düştüğü notla yürekleri ısıttı.

Atagül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İyi ki doğdun Aziz oğlum. Sana olan hislerimi çok iyi biliyorsun… Seni hep güldüreceğim."

Neslihan Atagül'den Aziz'li kareler: Minik oğlu 1 yaşında 4

KURAL BOZMADI

Güzel oyuncu, oğlunun özel hayatına gösterdiği özeni bu paylaşımda da sürdürdü.

Neslihan Atagül'den Aziz'li kareler: Minik oğlu 1 yaşında 5

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve "İyi ki doğdun Aziz" yorumlarıyla dolup taştı.

Neslihan Atagül'den Aziz'li kareler: Minik oğlu 1 yaşında 6

İşte minik Aziz'den kareler

Neslihan Atagül'den Aziz'li kareler: Minik oğlu 1 yaşında 7

İşte minik Aziz'den kareler

Neslihan Atagül'den Aziz'li kareler: Minik oğlu 1 yaşında 8

İşte minik Aziz'den kareler

Neslihan Atagül'den Aziz'li kareler: Minik oğlu 1 yaşında 9

İşte minik Aziz'den kareler

Neslihan Atagül'den Aziz'li kareler: Minik oğlu 1 yaşında 10

İşte minik Aziz'den kareler

