Neslihan Atagül mutfakta döktürdü: "Bayram pastası hazır"

Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 16:51 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren Neslihan Atagül, Ramazan Bayramı'nı mutfaktaki maharetiyle karşıladı. Ünlü oyuncunun ilk kez yaptığı pastayı görenler, "on parmağında on marifet" demeden geçemedi.

2016 yılında dünyaevine giren Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti, geçtiğimiz aylarda oğulları Aziz'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Çiçeği burnunda anne Atagül, bu kez mutfaktaki hünerlerini sergiledi.

İLK PASTA DENEYİMİ Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan güzel oyuncu, bayram hazırlıklarını takipçileriyle paylaştı.

Kendi elleriyle hazırladığı pastayı, "Bayram pastası hazır" notuyla paylaşan Atagül, kısa sürede sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT Hem başarılı oyunculuğu hem de zarafetiyle her zaman beğeni toplayan Neslihan Atagül'ün bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Takipçileri, ünlü oyuncunun annelik heyecanının yanı sıra evindeki sıcak ve samimi hallerine övgüler yağdırdı.