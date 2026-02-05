Ne Bizans vazgeçebildi ne de Osmanlı! Galata’nın saklı hazinesi: Yeraltı Camii

Manevi Boyutu Güçlendiren Kabirler Yeraltı Camisi'nin içinde, sahabeden Amr bin el-Âs'a, Vehb B. Huşeyre'ye ve tebeu't-tabiîn alimlerinden Süfyân B. Uyeyne'ye atfedilen makam kabirleri bulunuyor. Vehb B. Huşeyre'nin sahabi olup olmadığına dair kesin bir bilgi yer almazken, bu isimlere atfedilen kabirler yapının manevi önemini artırıyor.

Bu kabirler, camiyi yalnızca tarihi bir yapı olmaktan çıkarıp ziyaret edilen bir manevi merkez haline getiriyor. İbadet amacıyla gelenlerle tarihi merak eden ziyaretçiler aynı mekanda buluşuyor.

Kalabalığın Ortasında Saklı Bir Kültürel Miras Karaköy gibi günün her saati hareketli olan bir semtte yer almasına rağmen Yeraltı Camisi, İstanbul'un az bilinen tarihi noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Oysa hem Bizans hem Osmanlı dönemine ait izleri bir arada taşıması, yapıyı kültürel miras açısından ayrıcalıklı bir konuma yerleştiriyor.

Bugün hem ibadet hem de ziyaret amacıyla kullanılan Yeraltı Camisi, yerin altında saklı kalmış bir tarih katmanını gözler önüne seriyor. İstanbul'un yüzeyde görünen canlılığının altında, sessiz ama derin bir geçmiş varlığını korumaya devam ediyor.