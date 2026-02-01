NASA ve bilim insanları izliyor: 2024 YR4 Asteroidi Ay’a çarparsa ne olacak?

01 Şubat 2026

2032 yılında Ay'a çarpma ihtimali bulunan 60 metre çapındaki 2024 YR4 asteroidi, Dünya için tehdit oluşturmaktan çıkarılırken, Ay ile olası çarpışması nedeniyle bilim dünyasının odağına yerleşti. Yaklaşık yüzde 4 olarak hesaplanan çarpışma olasılığı Ay'ın iç yapısının incelenmesinden uydu güvenliğine kadar pek çok başlıkta hem risk hem de önemli bilimsel fırsatlar barındırıyor.

2032 yılında Ay'a çarpma ihtimali bulunan 2024 YR4 asteroidi, bilim dünyasında hem endişe hem de heyecan yaratıyor. Yaklaşık 60 metre çapındaki gök cisminin Dünya için doğrudan bir tehdit oluşturmadığı belirlenirken, Ay ile çarpışma olasılığı şu an için yaklaşık yüzde 4 seviyesinde değerlendiriliyor.

OLASI ÇARPIŞMANIN ENERJİSİ VE GÖRSEL ETKİSİ Gökbilimciler tarafından yakından takip edilen asteroidin Ay'a çarpması halinde, orta ölçekli bir termonükleer silahın patlamasına eşdeğer miktarda enerji açığa çıkacağı hesaplanıyor. Olası çarpışmanın Pasifik bölgesinden çıplak gözle izlenebileceği öngörülürken, Ay yüzeyinde yaklaşık 1 kilometre genişliğinde yeni bir krater oluşması bekleniyor.

SİSMİK DALGALAR AY'IN İÇ YAPISINI AYDINLATABİLİR Çarpışma sırasında oluşacak sismik dalgaların, Ay'ın derin katmanlarına dair yeni bilgiler sağlayabileceği belirtiliyor. Tüm yüzeyde hissedilebilecek yaklaşık 5.0 büyüklüğündeki sarsıntının, Ay'ın çekirdek ve katman yapısının daha iyi anlaşılmasına katkı sunacağı ifade ediliyor. Gelişmiş gözlem araçlarının, çarpışma sonrası oluşacak eriyik havuzunun soğuma sürecini inceleyerek krater oluşum süreçlerine dair önemli veriler toplayabileceği değerlendiriliyor.

UYDU SİSTEMLERİ İÇİN OLASI RİSKLER Çarpışma sonrası Ay yüzeyinden kopabilecek toz ve kaya parçalarının Dünya yörüngesine ilerleme ihtimali bulunuyor. Yaklaşık 400 kilogramlık enkazın yörüngeye girmesi durumunda, navigasyon ve internet altyapısını sağlayan uydu sistemleri için risk oluşabileceği belirtiliyor. Bu durumun zincirleme çarpışmalara yol açabilecek Kessler Sendromu'nu tetikleme ihtimali üzerinde de duruluyor. Olası senaryoda atmosferde saatte 20 milyona varan meteor yağmurunun gözlemlenebileceği ifade ediliyor.