Son yılların en şiddetlisi! NASA duyurdu: Güneş patlaması jeomanyetik fırtınayı tetikleyebilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Güneş, iki gün içinde X sınıfında dört güçlü patlama üretti. Uzmanlar, iletişim sistemlerinde geçici kesintiler, uydularda aksamalar ve güney enlemlerde kuzey ışıkları ihtimaline karşı uyardı.

NASA, 1 ve 2 Şubat tarihlerinde Güneş'te art arda dört güçlü güneş patlaması meydana geldiğini duyurdu. En yüksek enerji seviyesini ifade eden X sınıfında kaydedilen patlamaların, Dünya'ya ulaşan elektromanyetik dalgalar nedeniyle uzay hava koşullarını kısa süreli olarak etkileyebileceği bildirildi. Yetkililer, özellikle haberleşme sistemleri ve uydu altyapıları açısından sürecin yakından takip edildiğini açıkladı.

DÖRT PATLAMA SAAT SAAT TESPİT EDİLDİ

NASA'nın paylaştığı bilgilere göre ilk üç güneş patlaması 1 Şubat Pazar günü Doğu Zaman Dilimi'ne göre 07.33, 18.37 ve 19.36'da meydana geldi. Dördüncü patlama ise 2 Şubat Pazartesi günü 03.14'te kaydedildi. Uzmanlar, kısa zaman aralığında bu ölçekte birden fazla patlama yaşanmasının dikkat çekici olduğunu belirtiyor.

X SINIFI PATLAMALAR NEDEN ÖNEMLİ?

Bu hafta yaşanan patlamaların tamamı, güneş patlamaları arasında en güçlü kategori olarak kabul edilen X sınıfında yer aldı. Özellikle ikinci patlama, X8.1 seviyesinde ölçülerek son yılların en güçlü güneş patlamalarından biri olarak kayıtlara geçti. Bu tür patlamalar, nadir görülmeleri ve yüksek enerji üretmeleri nedeniyle yakından izleniyor.

İLETİŞİM VE UYDU SİSTEMLERİNDE AKSAMALAR OLABİLİR

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) göre, güneşten yayılan yoğun elektromanyetik enerji ışık hızında Dünya'ya ulaşıyor. Bu durum, Güneş'e bakan bölgelerde yüksek frekanslı radyo iletişiminde sinyal kayıplarına yol açabiliyor. Etkilenen bölgelerde iletişim kesintilerinin birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürebileceği bildirildi.

JEOMANYETİK FIRTINA UYARISI

Uzmanlar, güçlü güneş patlamalarının ardından koronal kütle atımı yaşanması halinde jeomanyetik fırtına riskinin arttığını vurguluyor. NOAA, önümüzdeki günlerde güçlü bir jeomanyetik fırtına ihtimaline karşı teknik birimleri ve ilgili kurumları uyardı.

Bilim insanları, Güneş'in 11 yıllık döngüsünde maksimum evreye Ekim 2024'te ulaştığını hatırlattı. Bu dönemde güneş lekeleri ve manyetik hareketlilik artarken, güçlü patlamalar ve jeomanyetik fırtınaların daha sık yaşanması bekleniyor. NOAA, yoğun manyetik aktivitenin 2026 yılına kadar sürmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

ABD'NİN GÜNEYİNDE KUZEY IŞIKLARI GÖRÜLEBİLİR

Güneş'ten kopan yüklü parçacıkların Dünya atmosferiyle etkileşime girmesi, kutup ışıkları olarak bilinen kuzey ışıklarını oluşturuyor. Uzmanlara göre, bu ölçekteki patlamalar sonrasında kuzey ışıkları normalde görülmeyen daha güney enlemlerde de izlenebilir. Görülme ihtimali, koronal kütle atımının yönüne ve hava koşullarına bağlı olacak.

