Modern çağın sessiz krizi: Her 6 kişiden biri bu duyguyla boğuşuyor

Teknoloji insanların birbirine daha hızlı ulaşmasını sağladı. Ancak uzmanlara göre bu durum herkes için gerçek bir yakınlık anlamına gelmiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası araştırmalar, yalnızlığın giderek büyüyen küresel bir sorun haline geldiğini ortaya koyuyor. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan yalnızlık hissi, sağlık ve toplum hayatı üzerinde ciddi etkiler yaratıyor.

ARAŞTIRMALAR TABLOYU ORTAYA KOYUYOR

2023 yılında yapılan kapsamlı Meta-Gallup araştırması, yalnızlık konusunun ne kadar geniş bir kesimi etkilediğini gösterdi. 142 ülkede gerçekleştirilen araştırmaya göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 24'ü, yani bir milyardan fazla insan kendini yoğun biçimde yalnız hissediyor.

En dikkat çekici sonuçlardan biri ise yaş gruplarında ortaya çıktı. Araştırmaya göre 19-29 yaş arası genç yetişkinlerde yalnızlık oranı yüzde 27'ye kadar yükseliyor. Bu oran birçok yaş grubundan daha yüksek.

Araştırmada öne çıkan veriler şu şekilde: