Modern çağın sessiz krizi: Her 6 kişiden biri bu duyguyla boğuşuyor
Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası araştırmalar, modern çağın en sessiz krizlerinden birine işaret ediyor. 142 ülkede yapılan çalışmalara göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 24'ü kendini ciddi biçimde yalnız hissediyor. Özellikle gençlerde artan bu durum, uzmanlara göre artık küresel bir sağlık meselesi.
Teknoloji insanların birbirine daha hızlı ulaşmasını sağladı. Ancak uzmanlara göre bu durum herkes için gerçek bir yakınlık anlamına gelmiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası araştırmalar, yalnızlığın giderek büyüyen küresel bir sorun haline geldiğini ortaya koyuyor. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan yalnızlık hissi, sağlık ve toplum hayatı üzerinde ciddi etkiler yaratıyor.
ARAŞTIRMALAR TABLOYU ORTAYA KOYUYOR
2023 yılında yapılan kapsamlı Meta-Gallup araştırması, yalnızlık konusunun ne kadar geniş bir kesimi etkilediğini gösterdi. 142 ülkede gerçekleştirilen araştırmaya göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 24'ü, yani bir milyardan fazla insan kendini yoğun biçimde yalnız hissediyor.
En dikkat çekici sonuçlardan biri ise yaş gruplarında ortaya çıktı. Araştırmaya göre 19-29 yaş arası genç yetişkinlerde yalnızlık oranı yüzde 27'ye kadar yükseliyor. Bu oran birçok yaş grubundan daha yüksek.
Araştırmada öne çıkan veriler şu şekilde:
|Başlık
|Veri
|Araştırma kapsamı
|142 ülke
|Yalnız hissedenlerin oranı
|%24
|En yüksek yalnızlık oranı
|19-29 yaş grubu (%27)
|Etkilenen kişi sayısı
|1 milyardan fazla
DSÖ: HER 6 KİŞİDEN BİRİ YALNIZLIKTAN ETKİLENİYOR
Dünya Sağlık Örgütü Sosyal Bağlantı Komisyonu tarafından yayımlanan küresel rapor da benzer sonuçlara işaret ediyor. Rapora göre:
- Dünya genelinde her 6 kişiden biri yalnızlıktan etkileniyor.
- Yalnızlık her yıl 871 bin ölümle bağlantılı görülüyor.
- Güçlü sosyal ilişkiler ise sağlık ve yaşam süresi üzerinde olumlu etki yaratıyor.
Uzmanlar yalnızlığın yalnızca psikolojik bir duygu olmadığını, aynı zamanda toplum sağlığını ilgilendiren önemli bir mesele olduğunu vurguluyor.
YALNIZLIK VE SOSYAL İZOLASYON AYNI ŞEY Mİ?
Uzmanlara göre bu iki kavram birbirine benzese de aynı anlamı taşımıyor. DSÖ bu kavramları şöyle tanımlıyor:
Yalnızlık: Kişinin arzu ettiği sosyal ilişkiler ile gerçekte sahip olduğu ilişkiler arasındaki farktan doğan duygusal durum.
Sosyal izolasyon: Bireyin sosyal bağlantılarının sayıca yetersiz olması.
GENÇLERDE YALNIZLIK NEDEN ARTIYOR?
Araştırmalar özellikle genç kuşakta yalnızlık duygusunun daha yaygın hale geldiğini gösteriyor. Uzmanlara göre bunun birkaç temel nedeni bulunuyor:
- Dijital ortamda geçirilen sürenin artması
- Yüz yüze iletişimin azalması
- Yoğun rekabet ve başarı baskısı
- Toplumsal yaşamın hızlanması
- Sosyal medya üzerinden yapılan sürekli kıyaslamalar
DSÖ Sosyal Bağlantı Komisyonu Eş Başkanı ve Afrika Birliği Başkanı Danışmanı Chido Mpemba, dijital çağın sosyal ilişkileri yeniden şekillendirdiğine dikkat çekiyor.
HANGİ GRUPLAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA?
Küresel raporlara göre yalnızlık farklı toplumsal grupları farklı biçimde etkiliyor. Risk grubunda yer alan bazı kesimler şöyle sıralanıyor:
- Genç yetişkinler
- Yaşlı bireyler
- Engelli bireyler
- Göçmen veya mülteci topluluklar
- Sosyal destek ağı sınırlı olan kişiler