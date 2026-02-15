CANLI YAYIN
Minarelerin gölgesinde bir şehir: Ayasofya’dan Çamlıca’ya İstanbul’un camileri

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul'da 3 bin 623 cami bulunuyor bunların 599'u tarihi nitelikte. Ayasofya'dan Sultanahmet'e, Arap Camii'nden Kuşkonmaz'a uzanan bu büyük miras yalnızca ibadet mekanı değil, geçmişten bugüne uzanan güçlü bir bağ anlamına geliyor.

Türkiye'nin dört bir yanında şehirler sabah ezanıyla uyanıyor. Minarelerden yükselen ses yalnızca namaza çağrı değil; geçmişten bugüne uzanan bir hatırlatma. Her caminin taşında tarih, kubbesinde dua saklı. Bu büyük mirasın en yoğun hissedildiği şehirlerin başında ise İstanbul geliyor. İşte İstanbul'un camileri!

📊 RAKAMLARLA İSTANBUL'UN CAMİİ ATLASI

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre İstanbul'da 3.623 cami var. Bunların 599'u tarihi nitelikte. İlçelere göre dağılım şöyle:

Esenyurt: 86 cami (yaklaşık 1 milyon 3 bin 905 nüfusla en kalabalık ilçe)

Fatih: 364 cami

Üsküdar: 198 cami

Kadıköy: 68 cami

Beşiktaş: 43 cami

Şişli: 57 cami

Adalar: 10 cami

Türkiye genelinde İstanbul'u 3 bin 274 camiyle Konya ve 3 bin 242 camiyle Ankara takip ediyor. Ancak fetih mirası selatin camileri ve mahalle aralarına gizlenmiş mescitleriyle İstanbul'un cami dokusu ayrı bir anlam taşıyor.

🏛 FETHİN SEMBOLÜ: AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ

İstanbul'un cami hafızası denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri Ayasofya-i Kebir Camii. Bizans döneminde şehrin en büyük kilisesi olarak inşa edilen yapı, 1453'te İstanbul'un fethiyle birlikte camiye dönüştürüldü. Böylece hem fethin sembolü oldu hem de şehrin ulu mabedi olarak kabul edildi.

1934 yılında müzeye çevrilen Ayasofya, uzun yıllar bu statüde kaldı. 86 yıl sonra, 2020'de Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yeniden ibadete açıldı. Bu karar, yapının tarihindeki önemli kırılma noktalarından biri olarak kayda geçti ve Ayasofya yeniden cami kimliğiyle kapılarını açtı.

🕌 OSMANLI İHTİŞAMI: SULTANAHMET CAMİİ

Fetih sonrasında yükselen Osmanlı mimarisi, İstanbul'un siluetini şekillendiren eserler ortaya koydu. Sultanahmet Camii de bu eserlerin başında geliyor. 17. yüzyılda Sultan I. Ahmet tarafından inşa ettirilen cami, altı minaresi ve İznik çinileriyle öne çıkıyor. Hem ibadet hem de ziyaret amacıyla en çok ilgi gören yapılardan biri olan Sultanahmet, Osmanlı'nın gücünü ve zarafetini yansıtıyor.

📜 İLK EZANIN İZLERİ: ARAP CAMİİ

İstanbul'da ezan sesinin ilk yükseldiği yer olarak bilinen Arap Camii ise şehrin daha erken dönemlerine uzanan bir geçmişe sahip. Galata Karaköy'de bulunan yapı, İslam ordusunun kuşatma yıllarında ibadet ettiği mescit olarak biliniyor.

Mesleme bin Abdülmelik komutasındaki ordu burada yedi yıl boyunca ibadet etti. Daha sonra yapı kiliseye dönüştürüldü. 1453'teki fetihle birlikte yeniden cami olarak ibadete açıldı. Mihrap ve minber eklenerek bugünkü kimliğine kavuştu.

🌬 HİKAYESİYLE ÖNE ÇIKAN: KUŞKONMAZ CAMİİ

İstanbul'daki camiler yalnızca mimarileriyle değil, anlatılan hikayeleriyle de dikkat çekiyor. Üsküdar'daki Şemsi Paşa Camii, halk arasında "Kuşkonmaz Camii" olarak anılıyor.

Rivayete göre Şemsi Paşa'nın Mimar Sinan'a yönelttiği bir soru üzerine caminin yeri belirlendi. Sinan, kuzey ve güneyden gelen rüzgarların kesiştiği ve dalgaların kıyıyı dövdüğü noktada oluşan titreşim nedeniyle kuşların bu yapıya konmayacağını düşündü. Bu özellik, camiye halk arasında farklı bir isim kazandırdı.

🏙 MEYDANDAN YÜKSELEN YENİ BAĞ: TAKSİM CAMİİ

Osmanlı döneminde su dağıtım merkezi olan Taksim, tarihsel hafızasını bugün farklı bir yapıyla sürdürüyor. Taksim Camii, meydanın geçmişi ile bugünü arasında yeni bir bağ kuruyor ve İstanbul'un merkezinde simgesel bir yer ediniyor.

İSTANBUL'UN ZİRVESİ: BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ

İstanbul'da en çok ziyaret edilen camiler arasında Sultanahmet, Ayasofya, Süleymaniye ve Mihrimah Sultan camileri yer alıyor. Son yıllarda bu listeye Büyük Çamlıca Camii de eklendi.

Çamlıca Tepesi'nde inşa edilen cami, neoklasik mimari tarzıyla dikkat çekiyor. Altı minareli yapı, 63 bin kişi kapasitesiyle İstanbul'un en büyük ibadet mekânlarından biri olarak öne çıkıyor.

🤝 İBADETİN VE DAYANIŞMANIN MERKEZİ

Tüm bu yapılar yalnızca birer mimari eser değil. Camiler aynı zamanda ilmin, dayanışmanın ve sosyal hayatın merkezinde yer alıyor. Vakit namazlarında günlük ibadet için, bayramlarda küslükleri sonlandırmak için, cenazelerde ise aramızdan ayrılanları yalnız uğurlamamak için insanlar camilerde bir araya geliyor.

Bu yönüyle camiler, Müslümanlar için hem medeniyetin hem de gücün sembolü olmayı sürdürüyor. İstanbul'da her ezan vakti, bu sembol yeniden hayat buluyor ve şehrin hafızası bir kez daha yankılanıyor.

