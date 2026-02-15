Minarelerin gölgesinde bir şehir: Ayasofya’dan Çamlıca’ya İstanbul’un camileri

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 11:36 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

İstanbul'da 3 bin 623 cami bulunuyor bunların 599'u tarihi nitelikte. Ayasofya'dan Sultanahmet'e, Arap Camii'nden Kuşkonmaz'a uzanan bu büyük miras yalnızca ibadet mekanı değil, geçmişten bugüne uzanan güçlü bir bağ anlamına geliyor.

Türkiye'nin dört bir yanında şehirler sabah ezanıyla uyanıyor. Minarelerden yükselen ses yalnızca namaza çağrı değil; geçmişten bugüne uzanan bir hatırlatma. Her caminin taşında tarih, kubbesinde dua saklı. Bu büyük mirasın en yoğun hissedildiği şehirlerin başında ise İstanbul geliyor. İşte İstanbul'un camileri!

📊 RAKAMLARLA İSTANBUL'UN CAMİİ ATLASI Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre İstanbul'da 3.623 cami var. Bunların 599'u tarihi nitelikte. İlçelere göre dağılım şöyle: Esenyurt: 86 cami (yaklaşık 1 milyon 3 bin 905 nüfusla en kalabalık ilçe) Fatih: 364 cami Üsküdar: 198 cami Kadıköy: 68 cami Beşiktaş: 43 cami Şişli: 57 cami Adalar: 10 cami

Türkiye genelinde İstanbul'u 3 bin 274 camiyle Konya ve 3 bin 242 camiyle Ankara takip ediyor. Ancak fetih mirası selatin camileri ve mahalle aralarına gizlenmiş mescitleriyle İstanbul'un cami dokusu ayrı bir anlam taşıyor.

🏛 FETHİN SEMBOLÜ: AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ İstanbul'un cami hafızası denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri Ayasofya-i Kebir Camii. Bizans döneminde şehrin en büyük kilisesi olarak inşa edilen yapı, 1453'te İstanbul'un fethiyle birlikte camiye dönüştürüldü. Böylece hem fethin sembolü oldu hem de şehrin ulu mabedi olarak kabul edildi.