Milyoner'de nefesler tutuldu! Basketbolseverler o soruda ekranlara kilitlendi

Yarışmaya kuzeni Muhammed Onurhan Öztürk ile birlikte katılan Efekan Değerli, stüdyoda destekçisiyle yer aldı.

Kuzeninin tebrik dileklerini almasının ardından yarışmaya devam eden genç yarışmacı, sorulara verdiği doğru yanıtlarla etapları bir bir geçmeyi başardı.

Efekan Değerli, zorlu etapları geride bırakarak 500 bin TL'lik ödül barajının kilidini açtı ve yarışmanın en kritik anlarından birine imza attı.

İŞTE O SORU Kariyeri boyunca toplam altı "NBA Finali"ne çıkan Michael Jordan, bunların kaçını kazanmıştır? A-) 6'sını B-) 5'ini C-) 4'ünü D-) 3'ünü