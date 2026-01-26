CANLI YAYIN
Milyoner'de nefesler tutuldu! Basketbolseverler o soruda ekranlara kilitlendi

ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 25 Ocak Pazar akşamı yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışmaya katılan Efekan Değerli, sergilediği başarılı performansla izleyicilerin dikkatini üzerine çekti. Özellikle 500 bin TL'lik basketbol sorusu, gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Zor soruda verdiği yanıtla gündem olan Değerli'nin performansı merak uyandırırken, 1 milyon TL'lik büyük ödül sorusuna ulaşıp ulaşamayacağı izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Peki Efekan Değerli final sorusunu görmeyi başardı mı? İşte yanıtı…

ATV ekranlarında yıllardır ilgiyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerden büyük beğeni topladı.

25 Ocak Pazar günü ekranlara gelen yarışmada, 19 yaşındaki Efekan Değerli sergilediği performansla gecenin dikkat çeken yarışmacılarından biri oldu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan 19 yaşındaki Efekan Değerli, genç yaşına rağmen sergilediği performansla dikkat çekti.

Trabzon doğumlu olan ve eğitim hayatını Ankara'da sürdüren Efekan Değerli, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi.

Yarışmadan elde edeceği ödülü eğitim hayatına yatırım yapmak için kullanmayı hedeflediğini söyledi.

Yarışmaya kuzeni Muhammed Onurhan Öztürk ile birlikte katılan Efekan Değerli, stüdyoda destekçisiyle yer aldı.

Kuzeninin tebrik dileklerini almasının ardından yarışmaya devam eden genç yarışmacı, sorulara verdiği doğru yanıtlarla etapları bir bir geçmeyi başardı.

Efekan Değerli, zorlu etapları geride bırakarak 500 bin TL'lik ödül barajının kilidini açtı ve yarışmanın en kritik anlarından birine imza attı.

İŞTE O SORU

Kariyeri boyunca toplam altı "NBA Finali"ne çıkan Michael Jordan, bunların kaçını kazanmıştır?

A-) 6'sını

B-) 5'ini

C-) 4'ünü

D-) 3'ünü

Yarışmanın 500 bin TL'lik sorusunda, NBA efsanesi Michael Jordan'ın kariyeri boyunca çıktığı altı NBA Finali'nin kaçını kazandığı soruldu. Basketbol bilgisi gerektiren bu soru, gecenin en kritik anlarından biri olarak öne çıktı.

Soruda uzun süre düşünen genç yarışmacı, risk almamayı tercih ederek yarışmadan çekildi.

Daha sonra soruyu yanıtlayan yarışmacı, A şıkkı olan "6'sını" seçerek doğru cevabı verdi

Efekan Değerli, yarışmadan çekildiğini belirterek 300 bin TL ödülle programa veda etti.

