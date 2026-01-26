Milyoner'de nefesler tutuldu! Basketbolseverler o soruda ekranlara kilitlendi
ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 25 Ocak Pazar akşamı yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışmaya katılan Efekan Değerli, sergilediği başarılı performansla izleyicilerin dikkatini üzerine çekti. Özellikle 500 bin TL'lik basketbol sorusu, gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Zor soruda verdiği yanıtla gündem olan Değerli'nin performansı merak uyandırırken, 1 milyon TL'lik büyük ödül sorusuna ulaşıp ulaşamayacağı izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Peki Efekan Değerli final sorusunu görmeyi başardı mı? İşte yanıtı…
ATV ekranlarında yıllardır ilgiyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerden büyük beğeni topladı.
25 Ocak Pazar günü ekranlara gelen yarışmada, 19 yaşındaki Efekan Değerli sergilediği performansla gecenin dikkat çeken yarışmacılarından biri oldu.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan 19 yaşındaki Efekan Değerli, genç yaşına rağmen sergilediği performansla dikkat çekti.
Trabzon doğumlu olan ve eğitim hayatını Ankara'da sürdüren Efekan Değerli, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi.
Yarışmadan elde edeceği ödülü eğitim hayatına yatırım yapmak için kullanmayı hedeflediğini söyledi.