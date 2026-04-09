Milyoner’de dil bilgisi krizi! Kendi alanından gelen soru yarışmacıyı terletti: “Bundan korkuyordum…”
atv ekranlarının en sevilen ve kazandıran bilgi yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, bu kez bir dil bilgisi sorusuyla gündeme geldi. Programın sunuculuğunu yapan Oktay Kaynarca'nın yönelttiği soru karşısında Türk Dili ve Edebiyatı mezunu yarışmacı Rabia Birsen Göğercin'in yaşadığı kararsızlık hem stüdyoda hem de ekran başında izleyenlerin dikkatini çekti.
MİLYONER'DE DİL BİLGİSİ SORUSU DİKKAT ÇEKTİ
Yarışmada yöneltilen soru şöyleydi:
Türkçede bir sayının tam sayı kısmından sonra ondalık kısmı yazılırken araya hangi işaret koyulur?
A) Nokta
B) Virgül
C) İki Nokta
D) Noktalı Virgül
"TAM DA ALANIM, BUNDAN KORKUYORDUM"
Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olan yarışmacı, sorunun kendi alanıyla ilgili olması nedeniyle daha fazla heyecanlandığını ifade etti. Yarışmacı yaşadığı tereddüdü şu sözlerle dile getirdi:
"Virgül konur yani… Ama insan her şeyden şüphe ediyor. Tam da alanım diyorsun. Ben bundan korkuyordum."
Yarışmacı, sayılar üzerinden örnekler vererek doğru cevabı hatırlamaya çalıştı. Ancak nokta ve virgül kullanımı arasında kısa süreli bir kafa karışıklığı yaşadı.
JOKER KULLANMAYI DÜŞÜNDÜ
Sorunun kolay görünmesine rağmen yarışmacı bir süre düşünmeye devam etti. Hatta bir noktada joker hakkını kullanmayı bile değerlendirdi. Bu sırada izleyicilere de samimi bir itirafta bulundu:
"Evde izlerken ben de 'Bunu da nasıl bilemez?' diyordum. Şimdi aynı durumdayım."
Sonunda ilk düşündüğü cevaba dönen yarışmacı B şıkkı: Virgül cevabını verdi ve soruyu doğru yanıtladı.
YARIŞMACININ EN BÜYÜK KORKUSU GERÇEK OLDU
Yarışmacı, yarışmaya gelirken en çok kendi alanıyla ilgili bir soruda zorlanmaktan çekindiğini de açıkça dile getirdi.
"Metrobüse bindiğim andan beri 'Ya kendi alanımla ilgili bir soruda patlarsam' diye düşünüyordum."