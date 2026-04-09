Milyoner’de dil bilgisi krizi! Kendi alanından gelen soru yarışmacıyı terletti: “Bundan korkuyordum…”

ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bir dil bilgisi sorusu dikkat çekti. Türk Dili ve Edebiyatı mezunu yarışmacı Rabia Birsen Göğercin, ondalık sayılarda kullanılan işaret sorusunda uzun süre kararsız kaldı.

atv ekranlarının en sevilen ve kazandıran bilgi yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, bu kez bir dil bilgisi sorusuyla gündeme geldi. Programın sunuculuğunu yapan Oktay Kaynarca'nın yönelttiği soru karşısında Türk Dili ve Edebiyatı mezunu yarışmacı Rabia Birsen Göğercin'in yaşadığı kararsızlık hem stüdyoda hem de ekran başında izleyenlerin dikkatini çekti.

MİLYONER'DE DİL BİLGİSİ SORUSU DİKKAT ÇEKTİ

Yarışmada yöneltilen soru şöyleydi:

Türkçede bir sayının tam sayı kısmından sonra ondalık kısmı yazılırken araya hangi işaret koyulur?

A) Nokta

B) Virgül

C) İki Nokta

D) Noktalı Virgül

"TAM DA ALANIM, BUNDAN KORKUYORDUM"

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olan yarışmacı, sorunun kendi alanıyla ilgili olması nedeniyle daha fazla heyecanlandığını ifade etti. Yarışmacı yaşadığı tereddüdü şu sözlerle dile getirdi:

"Virgül konur yani… Ama insan her şeyden şüphe ediyor. Tam da alanım diyorsun. Ben bundan korkuyordum."

Yarışmacı, sayılar üzerinden örnekler vererek doğru cevabı hatırlamaya çalıştı. Ancak nokta ve virgül kullanımı arasında kısa süreli bir kafa karışıklığı yaşadı.

JOKER KULLANMAYI DÜŞÜNDÜ

Sorunun kolay görünmesine rağmen yarışmacı bir süre düşünmeye devam etti. Hatta bir noktada joker hakkını kullanmayı bile değerlendirdi. Bu sırada izleyicilere de samimi bir itirafta bulundu:

"Evde izlerken ben de 'Bunu da nasıl bilemez?' diyordum. Şimdi aynı durumdayım."

Sonunda ilk düşündüğü cevaba dönen yarışmacı B şıkkı: Virgül cevabını verdi ve soruyu doğru yanıtladı.

YARIŞMACININ EN BÜYÜK KORKUSU GERÇEK OLDU

Yarışmacı, yarışmaya gelirken en çok kendi alanıyla ilgili bir soruda zorlanmaktan çekindiğini de açıkça dile getirdi.

"Metrobüse bindiğim andan beri 'Ya kendi alanımla ilgili bir soruda patlarsam' diye düşünüyordum."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kim Milyoner Olmak İster'de yaşanan bu anlar kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. İzleyiciler özellikle şu noktaya dikkat çekti:

  • Sorunun oldukça temel bir dil bilgisi konusu olması
  • Yarışmacının Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olması
  • Buna rağmen yaşanan tereddüdün yarışma heyecanını göstermesi

Birçok kullanıcı, yarışmacının yaşadığı durumun sınav ve yarışma psikolojisini yansıttığını belirtti.

YÖRÜK KIYAFETİYLE YARIŞMAYA KATILDI

25 yaşındaki Sefer Pakyürek, yöresel Yörük kıyafeti ve samimi konuşmalarıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Sunucu Oktay Kaynarca'nın kıyafetle ilgili sorusu üzerine yarışmacı, bunun özel bir tercih olduğunu söyledi. Yarışmacı, yöresel kültürünü temsil etmek istediğini şu sözlerle ifade etti:

"Bizim burada hem Yörüklerimizi temsil etmek için geldim, yöresel kültürlerimizi tanıtmak için."

GELENEKSEL YÖRÜK GÖÇÜNDEN BAHSETTİ

Yarışmacı sohbet sırasında Antalya'da her yıl düzenlenen Yörük göçü geleneğinden de söz etti. Sefer Pakyürek, bu geleneği şu şekilde anlattı:

"Bizim orada her sene geleneksel Yörük göçü yapılır. Torosların eteklerinden sahile göç edilir. Amaç kültürümüzü yaşatmak."

JOKER KULLANDIĞI SORU DİKKAT ÇEKTİ

Yarışmada dikkat çeken anlardan biri ise ikinci soruda yaşandı. Futbol kalecileriyle ilgili soruda yarışmacı seyirci jokerini kullanmayı tercih etti. Soruda şu ifade yer alıyordu:

"Hangisi genellikle futbolda kaleciler için kullanılan bir ifade olur?"

A)Yorgun fanila

B) Bıkkın çorap

C) Tecrübeli eldiven

D) Deneyimli patik

Yarışmacı bu soruda heyecanlandığını söyleyerek seyirci jokerini kullanmak istediğini belirtti. Seyirci oylamasında en yüksek oran yüzde 93 ile C şıkkı oldu. Yarışmacı da bu cevabı seçerek soruyu doğru yanıtladı.

"BURASI TELEVİZYONDA GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL"

Yarışmacı stüdyodaki atmosferin düşündüğünden çok farklı olduğunu da dile getirdi.

"Burası anlatılmaz yaşanır. Kalbim yerinden çıkacak gibi oluyor."

Bu sözler yarışma heyecanını izleyicilere de yansıttı.

