Milyoner’de dil bilgisi krizi! Kendi alanından gelen soru yarışmacıyı terletti: “Bundan korkuyordum…”

atv ekranlarının en sevilen ve kazandıran bilgi yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster , bu kez bir dil bilgisi sorusuyla gündeme geldi. Programın sunuculuğunu yapan Oktay Kaynarca'nın yönelttiği soru karşısında Türk Dili ve Edebiyatı mezunu yarışmacı Rabia Birsen Göğercin'in yaşadığı kararsızlık hem stüdyoda hem de ekran başında izleyenlerin dikkatini çekti.

Türkçede bir sayının tam sayı kısmından sonra ondalık kısmı yazılırken araya hangi işaret koyulur?

"TAM DA ALANIM, BUNDAN KORKUYORDUM"

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olan yarışmacı, sorunun kendi alanıyla ilgili olması nedeniyle daha fazla heyecanlandığını ifade etti. Yarışmacı yaşadığı tereddüdü şu sözlerle dile getirdi:

"Virgül konur yani… Ama insan her şeyden şüphe ediyor. Tam da alanım diyorsun. Ben bundan korkuyordum."

Yarışmacı, sayılar üzerinden örnekler vererek doğru cevabı hatırlamaya çalıştı. Ancak nokta ve virgül kullanımı arasında kısa süreli bir kafa karışıklığı yaşadı.