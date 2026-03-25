Migren sadece baş ağrısı değil: Beyindeki gerçek neden bulundu
Türkiye'de yürütülen nörogörüntüleme araştırması migrenin yalnızca baş ağrısından ibaret olmadığını ortaya koydu. Migrenli bireylerin beyni tekrarlayan görsel uyaranları filtreleyemiyor ve bu sinyaller ağrı mekanizmalarıyla ilişkilendiriliyor.
Migrenin sadece baş ağrısı olmadığı, beynin bazı bölgelerindeki işleyişle yakından ilişkili olabileceği yeni bir bilimsel araştırmayla ortaya kondu. Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM) tarafından yürütülen ve Ankara Üniversitesi araştırmacılarının katkı sunduğu çalışma, migrenli bireylerin görsel uyaranlara farklı beyin tepkileri verdiğini gösterdi.
👁️ MİGRENLİ BEYİN GÖRSELLERİ FARKLI ALGILIYOR
Araştırmaya göre migren hastalarının beyni tekrarlayan görsel uyaranlara alışma tepkisi geliştiremiyor. Normal bir beyinde aynı uyarı tekrarlandığında beynin verdiği tepki giderek azalıyor. Migrenli bireylerde ise bunun tam tersi görülüyor. Beyin, tekrar eden uyaranları önemsiz olarak görmüyor ve tepkiyi artırarak algılamaya devam ediyor.
Bilim insanlarına göre bu durum, görsel uyaranların doğrudan ağrı mekanizmalarıyla ilişkilendirilmesine yol açabiliyor.
📌 ARAŞTIRMANIN ÖNE ÇIKAN SONUÇLARI
Çalışma kapsamında 30'u migren hastası, 29'u sağlıklı olmak üzere toplam 59 kadın katılımcı incelendi. Araştırmaya katılan migren hastalarının deney sırasında migren atağı geçirmiyor olmalarına rağmen görsel uyaranlara karşı farklı beyin tepkileri verdiği tespit edildi. Bu durum migrenli beynin duyusal bilgiyi işleme biçiminin farklı olabileceğini gösterdi.
|Araştırma Detayı
|Bulgular
|Katılımcı sayısı
|59 kadın (30 migren hastası, 29 sağlıklı)
|Araştırma yöntemi
|Nörogörüntüleme ve MR analizi
|Temel bulgu
|Migrenli beyin tekrarlayan uyaranları filtreleyemiyor
|Etkilenen beyin bölgesi
|Orbitofrontal korteks
|Sonuç
|Görsel uyaranlar doğrudan ağrı mekanizmalarıyla ilişkilendiriliyor
🧠 TEPKİ BEYNİN KONTROL MERKEZİNDE ORTAYA ÇIKIYOR
Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri tepkinin beynin arka görsel merkezinde değil, ön kısmında ortaya çıkması oldu. NÖROM Müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen'e göre migrenli beyinde tekrarlayan uyaranlara verilen tepki giderek artıyor. Bu artışın beynin orbitofrontal korteks adı verilen ve üst düzey kontrol merkezi olarak bilinen bölümünde gerçekleştiği tespit edildi. Bu bölge, gelen uyarıları değerlendirerek onların zararlı mı faydalı mı olduğuna karar veriyor.