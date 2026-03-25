Migren sadece baş ağrısı değil: Beyindeki gerçek neden bulundu

Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 18:38 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'de yürütülen nörogörüntüleme araştırması migrenin yalnızca baş ağrısından ibaret olmadığını ortaya koydu. Migrenli bireylerin beyni tekrarlayan görsel uyaranları filtreleyemiyor ve bu sinyaller ağrı mekanizmalarıyla ilişkilendiriliyor.

Migrenin sadece baş ağrısı olmadığı, beynin bazı bölgelerindeki işleyişle yakından ilişkili olabileceği yeni bir bilimsel araştırmayla ortaya kondu. Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM) tarafından yürütülen ve Ankara Üniversitesi araştırmacılarının katkı sunduğu çalışma, migrenli bireylerin görsel uyaranlara farklı beyin tepkileri verdiğini gösterdi.

👁️ MİGRENLİ BEYİN GÖRSELLERİ FARKLI ALGILIYOR Araştırmaya göre migren hastalarının beyni tekrarlayan görsel uyaranlara alışma tepkisi geliştiremiyor. Normal bir beyinde aynı uyarı tekrarlandığında beynin verdiği tepki giderek azalıyor. Migrenli bireylerde ise bunun tam tersi görülüyor. Beyin, tekrar eden uyaranları önemsiz olarak görmüyor ve tepkiyi artırarak algılamaya devam ediyor. Bilim insanlarına göre bu durum, görsel uyaranların doğrudan ağrı mekanizmalarıyla ilişkilendirilmesine yol açabiliyor.

📌 ARAŞTIRMANIN ÖNE ÇIKAN SONUÇLARI Çalışma kapsamında 30'u migren hastası, 29'u sağlıklı olmak üzere toplam 59 kadın katılımcı incelendi. Araştırmaya katılan migren hastalarının deney sırasında migren atağı geçirmiyor olmalarına rağmen görsel uyaranlara karşı farklı beyin tepkileri verdiği tespit edildi. Bu durum migrenli beynin duyusal bilgiyi işleme biçiminin farklı olabileceğini gösterdi.

Araştırma Detayı Bulgular Katılımcı sayısı 59 kadın (30 migren hastası, 29 sağlıklı) Araştırma yöntemi Nörogörüntüleme ve MR analizi Temel bulgu Migrenli beyin tekrarlayan uyaranları filtreleyemiyor Etkilenen beyin bölgesi Orbitofrontal korteks Sonuç Görsel uyaranlar doğrudan ağrı mekanizmalarıyla ilişkilendiriliyor