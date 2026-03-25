Migren sadece baş ağrısı değil: Beyindeki gerçek neden bulundu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'de yürütülen nörogörüntüleme araştırması migrenin yalnızca baş ağrısından ibaret olmadığını ortaya koydu. Migrenli bireylerin beyni tekrarlayan görsel uyaranları filtreleyemiyor ve bu sinyaller ağrı mekanizmalarıyla ilişkilendiriliyor.

Migrenin sadece baş ağrısı olmadığı, beynin bazı bölgelerindeki işleyişle yakından ilişkili olabileceği yeni bir bilimsel araştırmayla ortaya kondu. Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM) tarafından yürütülen ve Ankara Üniversitesi araştırmacılarının katkı sunduğu çalışma, migrenli bireylerin görsel uyaranlara farklı beyin tepkileri verdiğini gösterdi.

👁️ MİGRENLİ BEYİN GÖRSELLERİ FARKLI ALGILIYOR

Araştırmaya göre migren hastalarının beyni tekrarlayan görsel uyaranlara alışma tepkisi geliştiremiyor. Normal bir beyinde aynı uyarı tekrarlandığında beynin verdiği tepki giderek azalıyor. Migrenli bireylerde ise bunun tam tersi görülüyor. Beyin, tekrar eden uyaranları önemsiz olarak görmüyor ve tepkiyi artırarak algılamaya devam ediyor.

Bilim insanlarına göre bu durum, görsel uyaranların doğrudan ağrı mekanizmalarıyla ilişkilendirilmesine yol açabiliyor.

📌 ARAŞTIRMANIN ÖNE ÇIKAN SONUÇLARI

Çalışma kapsamında 30'u migren hastası, 29'u sağlıklı olmak üzere toplam 59 kadın katılımcı incelendi. Araştırmaya katılan migren hastalarının deney sırasında migren atağı geçirmiyor olmalarına rağmen görsel uyaranlara karşı farklı beyin tepkileri verdiği tespit edildi. Bu durum migrenli beynin duyusal bilgiyi işleme biçiminin farklı olabileceğini gösterdi.

Araştırma DetayıBulgular
Katılımcı sayısı59 kadın (30 migren hastası, 29 sağlıklı)
Araştırma yöntemiNörogörüntüleme ve MR analizi
Temel bulguMigrenli beyin tekrarlayan uyaranları filtreleyemiyor
Etkilenen beyin bölgesiOrbitofrontal korteks
SonuçGörsel uyaranlar doğrudan ağrı mekanizmalarıyla ilişkilendiriliyor
🧠 TEPKİ BEYNİN KONTROL MERKEZİNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri tepkinin beynin arka görsel merkezinde değil, ön kısmında ortaya çıkması oldu. NÖROM Müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen'e göre migrenli beyinde tekrarlayan uyaranlara verilen tepki giderek artıyor. Bu artışın beynin orbitofrontal korteks adı verilen ve üst düzey kontrol merkezi olarak bilinen bölümünde gerçekleştiği tespit edildi. Bu bölge, gelen uyarıları değerlendirerek onların zararlı mı faydalı mı olduğuna karar veriyor.

💡 IŞIK HASSASİYETİNİN NEDENİ AÇIKLANABİLİR

Migren hastalarının çoğu parlak ışıklardan, çizgili yüzeylerden veya yoğun görsel uyaranlardan rahatsız olduğunu söylüyor. Araştırmanın yürütücülerinden Dr. Sertaç Üstün, migrenin sadece baş ağrısı değil aynı zamanda duyusal işleme bozukluğu olabileceğini ifade etti.

Araştırmacı Dr. İlkem Güzel ise alt düzey görsel işlemleme bölgelerinin doğrudan ağrı merkezleriyle bağlantılı olabileceğini belirtti. Bu durum migren hastalarında görülen ışığa duyarlılığı açıklamaya yardımcı olabilir.

⚠️ MİGREN BELİRTİLERİ NELER?

Migren hastalarında görülen belirtiler kişiden kişiye değişebilir. Ancak en sık görülen belirtiler şunlardır:

Şiddetli ve zonklayıcı baş ağrısı

Işığa ve sese hassasiyet

Mide bulantısı ve kusma

Görme bozuklukları veya ışık çakmaları

Baş dönmesi

Yoğun yorgunluk hissi

