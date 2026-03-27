Meteoroloji uyardı: Doğu’da kar, Ege’de fırtına etkili

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli kar ve karla karışık yağmur, Kıyı Ege'de ise saatte 70 kilometreye ulaşan fırtına beklendiğini açıkladı. Bitlis, Hakkari, Siirt, Van, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı verilirken; sel, buzlanma, çığ ve ulaşımda aksama riskine karşı tedbir çağrısı yapıldı.

Yağışın türü ve şiddeti bölgelere göre değişiyor. Doğu'da kar ve karla karışık yağmur etkisini artırırken, batıda sağanak ve rüzgar öne çıkıyor. 6 kente sarı kodlu uyarı verildi, MGM'den uyarılar peş peşe geldi. İşte 27 Mart bölge bölge hava durumu detayları…

KUVVETLİ SAĞANAK VE KAR ETKİLİ

Meteoroloji verilerine göre ülke genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege'nin batısı, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Doğu-Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda aralıklı yağış görülecek. Yağışlar batıda sağanak şeklinde etkili olurken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde gerçekleşecek.

Hakkari, Bitlis ve Van çevresinde karla karışık yağmur ve karın kuvvetli olması bekleniyor. Aynı anda Kıyı Ege ile Şırnak, Siirt ve Batman'ın kuzeyinde sağanak yağışın güçlenmesi öngörülüyor. Yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı etkisini artıracak.

RÜZGAR 70 KM/SA HIZLA ESECEK

Kıyı Ege'de güney yönlü rüzgarın fırtına seviyesine ulaşması bekleniyor. Saatte 50 ila 70 kilometre hızla esecek rüzgar; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. Bölgede yaşayan vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar 4 ila 6 derece artacak. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski bulunuyor. Mevcut kar örtüsünün üzerine gelen yeni yağış ve sıcaklık değişimi, kar kütlesini hareketlendirebilir. Bu durum dağlık bölgelerde bulunanlar için doğrudan hayati risk anlamına geliyor.

MGM'DEN UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

6 İLDE SARI KODLU ALARM

6 ilde sarı kodlu uyarı verildi. Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar; Şırnak, Siirt ve Batman'ın kuzeyinde kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Etkisini artıracak yağışlar, ulaşımda aksama, sel ve su baskını, buzlanma, don ve tipi riskini beraberinde getiriyor.

EGE VE DOĞU AKDENİZ'E FIRTINA UYARISI

Meteoroloji verilerine göre Kuzey Ege'nin güneyi, Güney Ege'nin kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in batısında bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden fırtına seviyesine ulaşması bekleniyor. Saatte 50 ila 75 kilometre hızla esecek rüzgar, özellikle deniz ulaşımında aksamalara ve kıyı kesimlerde çatı uçmasına neden olabilir. Fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

🌧️ 27 Mart Bölge Bölge Hava Durumu ❄️

BölgeBeklenen Hava DurumuUyarı / RiskŞehirler ve Dereceleri
MarmaraÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanakÇanakkale'de akşam saatlerinde yerel kuvvetli yağış, pus ve sisÇanakkale 17°C, Edirne 17°C, İstanbul 16°C, Kırklareli 16°C
EgeParçalı, zamanla çok bulutlu, batısı sağanakKıyı Ege'de akşam saatlerinde yerel kuvvetli yağış, iç kesimlerde pus ve sisAfyonkarahisar 16°C, Denizli 20°C, İzmir 17°C, Manisa 18°C
AkdenizÇok bulutlu, doğusunda öğleden sonra yağışDoğu kesimlerde yerel sağanakAdana 22°C, Antalya 20°C, Hatay 19°C, Mersin 20°C
İç AnadoluParçalı ve çok bulutluKuzey kesimlerde pus ve sisAnkara 16°C, Çankırı 18°C, Eskişehir 20°C, Konya 17°C
Batı KaradenizParçalı ve çok bulutluPus ve yer yer sisBolu 18°C, Düzce 20°C, Kastamonu 19°C, Zonguldak 13°C
Orta ve Doğu KaradenizÇok bulutlu, kıyılar yağmur, iç kesimler karla karışık yağmurÇığ riski, pus ve sisAmasya 19°C, Samsun 15°C, Tokat 17°C, Trabzon 12°C
Doğu AnadoluÇok bulutlu, doğusunda karla karışık yağmur ve karHakkari, Bitlis ve Van çevresinde kuvvetli kar ve yağmur; buzlanma, don ve çığ riskiErzurum 8°C, Kars 4°C, Malatya 18°C, Van 4°C
Güneydoğu AnadoluÇok bulutlu, doğusunda sağanakSiirt ve Batman çevresinde kuvvetli yağışDiyarbakır 16°C, Gaziantep 17°C, Siirt 9°C, Şanlıurfa 21°C
