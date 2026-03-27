Meteoroloji uyardı: Doğu’da kar, Ege’de fırtına etkili

Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 09:25 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli kar ve karla karışık yağmur, Kıyı Ege'de ise saatte 70 kilometreye ulaşan fırtına beklendiğini açıkladı. Bitlis, Hakkari, Siirt, Van, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı verilirken; sel, buzlanma, çığ ve ulaşımda aksama riskine karşı tedbir çağrısı yapıldı.

Yağışın türü ve şiddeti bölgelere göre değişiyor. Doğu'da kar ve karla karışık yağmur etkisini artırırken, batıda sağanak ve rüzgar öne çıkıyor. 6 kente sarı kodlu uyarı verildi, MGM'den uyarılar peş peşe geldi. İşte 27 Mart bölge bölge hava durumu detayları…

KUVVETLİ SAĞANAK VE KAR ETKİLİ Meteoroloji verilerine göre ülke genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege'nin batısı, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Doğu-Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda aralıklı yağış görülecek. Yağışlar batıda sağanak şeklinde etkili olurken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde gerçekleşecek.

Hakkari, Bitlis ve Van çevresinde karla karışık yağmur ve karın kuvvetli olması bekleniyor. Aynı anda Kıyı Ege ile Şırnak, Siirt ve Batman'ın kuzeyinde sağanak yağışın güçlenmesi öngörülüyor. Yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı etkisini artıracak.

RÜZGAR 70 KM/SA HIZLA ESECEK Kıyı Ege'de güney yönlü rüzgarın fırtına seviyesine ulaşması bekleniyor. Saatte 50 ila 70 kilometre hızla esecek rüzgar; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. Bölgede yaşayan vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.