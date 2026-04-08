MGK nedir? Milli Güvenlik Kurulu'nun görevleri, yetkileri ve üyeleri

Türkiye'de milli güvenlik politikalarının belirlenmesinde kritik rol oynayan Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan en üst koordinasyon organı olarak görev yapıyor. Kurul; bakanlar, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının katılımıyla devletin güvenlik stratejisine yön veriyor.

MGK nedir? Milli Güvenlik Kurulu'nun görevleri, yetkileri ve üyeleri 1

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye'de devletin güvenliği, bağımsızlığı ve bütünlüğüyle ilgili temel politikaların değerlendirilip şekillendirildiği en üst düzey koordinasyon mekanizmalarından biri olarak görev yapıyor. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan kurul, milli güvenlik konularını ele alarak ilgili kurumlara yönelik tavsiye kararları oluşturuyor.

MGK nedir? Milli Güvenlik Kurulu'nun görevleri, yetkileri ve üyeleri 2

MGK NEDİR, NE AMAÇLA KURULDU?

Milli Güvenlik Kurulu, devletin milli güvenlik siyasetinin belirlenmesi ve bu alandaki stratejik kararların değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan bir kuruldur. Kurulun temel amacı, Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren konularda kurumlar arasında koordinasyon sağlamak ve gerekli tedbirleri değerlendirmektir.

MGK'da ele alınan başlıca konular arasında şunlar yer alır:

  • Terörle mücadele
  • Sınır güvenliği
  • Bölgesel ve küresel güvenlik gelişmeleri
  • Savunma politikaları
  • Stratejik tehdit değerlendirmeleri

Kurul tarafından alınan kararlar tavsiye niteliği taşır ve ilgili devlet kurumlarına iletilir.

MGK nedir? Milli Güvenlik Kurulu'nun görevleri, yetkileri ve üyeleri 3

MGK KİMLERDEN OLUŞUR?

Milli Güvenlik Kurulu, devlet yönetimindeki kritik görevlerde bulunan sivil ve askeri yetkililerden oluşur. Kurul Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır.

GörevKatılımcılar
BaşkanCumhurbaşkanı
Siyasi üyelerCumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı
Askeri üyelerGenelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı

MGK NE SIKLIKLA TOPLANIR?

Milli Güvenlik Kurulu genellikle iki ayda bir toplanır. Ancak gerekli görülen durumlarda Cumhurbaşkanının çağrısıyla olağanüstü toplantılar da yapılabilir. Toplantılarda Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren gelişmeler kapsamlı biçimde ele alınır. Kurul, değerlendirmelerin ardından ilgili kurumlara yönelik tavsiye kararları oluşturur.

MGK nedir? Milli Güvenlik Kurulu'nun görevleri, yetkileri ve üyeleri 4

MGK'NIN TEMEL GÖREV VE İŞLEVLERİ

Milli Güvenlik Kurulunun görevleri hem stratejik değerlendirme hem de koordinasyon işlevlerini kapsar.

Başlıca görevler

  • Milli güvenlik siyasetini değerlendirmek ve belirlemek
  • Güvenlik politikaları hakkında Cumhurbaşkanına görüş sunmak
  • Terör, sınır güvenliği ve stratejik tehditler konusunda tedbir önerileri hazırlamak
  • Güvenlikle ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlamak
  • Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş durumlarında savunma esaslarını değerlendirmek
MGK nedir? Milli Güvenlik Kurulu'nun görevleri, yetkileri ve üyeleri 5

MGK'NIN TARİHSEL GELİŞİMİ

Milli Güvenlik Kurulunun kökeni Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar uzanır. Kurulun yapısı zaman içinde farklı isimlerle gelişim göstermiştir.

DönemKurum adı
1933–1949Yüksek Müdafaa Meclisi Umumi Kâtipliği
1949–1962Milli Savunma Yüksek Kurulu
1961 Anayasası sonrasıMilli Güvenlik Kurulu
1982 Anayasası sonrasıGünümüzdeki MGK yapısı
