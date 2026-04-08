MGK nedir? Milli Güvenlik Kurulu'nun görevleri, yetkileri ve üyeleri

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 20:19 Son Güncelleme: 08 Nisan 2026 20:26 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye'de devletin güvenliği, bağımsızlığı ve bütünlüğüyle ilgili temel politikaların değerlendirilip şekillendirildiği en üst düzey koordinasyon mekanizmalarından biri olarak görev yapıyor. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan kurul, milli güvenlik konularını ele alarak ilgili kurumlara yönelik tavsiye kararları oluşturuyor.

MGK NEDİR, NE AMAÇLA KURULDU? Milli Güvenlik Kurulu, devletin milli güvenlik siyasetinin belirlenmesi ve bu alandaki stratejik kararların değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan bir kuruldur. Kurulun temel amacı, Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren konularda kurumlar arasında koordinasyon sağlamak ve gerekli tedbirleri değerlendirmektir. MGK'da ele alınan başlıca konular arasında şunlar yer alır: Terörle mücadele

Sınır güvenliği

Bölgesel ve küresel güvenlik gelişmeleri

Savunma politikaları

Stratejik tehdit değerlendirmeleri Kurul tarafından alınan kararlar tavsiye niteliği taşır ve ilgili devlet kurumlarına iletilir.

MGK KİMLERDEN OLUŞUR? Milli Güvenlik Kurulu, devlet yönetimindeki kritik görevlerde bulunan sivil ve askeri yetkililerden oluşur. Kurul Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır. Görev Katılımcılar Başkan Cumhurbaşkanı Siyasi üyeler Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı Askeri üyeler Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı MGK NE SIKLIKLA TOPLANIR? Milli Güvenlik Kurulu genellikle iki ayda bir toplanır. Ancak gerekli görülen durumlarda Cumhurbaşkanının çağrısıyla olağanüstü toplantılar da yapılabilir. Toplantılarda Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren gelişmeler kapsamlı biçimde ele alınır. Kurul, değerlendirmelerin ardından ilgili kurumlara yönelik tavsiye kararları oluşturur.

MGK'NIN TEMEL GÖREV VE İŞLEVLERİ Milli Güvenlik Kurulunun görevleri hem stratejik değerlendirme hem de koordinasyon işlevlerini kapsar. Başlıca görevler Milli güvenlik siyasetini değerlendirmek ve belirlemek

Güvenlik politikaları hakkında Cumhurbaşkanına görüş sunmak

Terör, sınır güvenliği ve stratejik tehditler konusunda tedbir önerileri hazırlamak

Güvenlikle ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlamak

Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş durumlarında savunma esaslarını değerlendirmek

MGK'NIN TARİHSEL GELİŞİMİ Milli Güvenlik Kurulunun kökeni Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar uzanır. Kurulun yapısı zaman içinde farklı isimlerle gelişim göstermiştir. Dönem Kurum adı 1933–1949 Yüksek Müdafaa Meclisi Umumi Kâtipliği 1949–1962 Milli Savunma Yüksek Kurulu 1961 Anayasası sonrası Milli Güvenlik Kurulu 1982 Anayasası sonrası Günümüzdeki MGK yapısı