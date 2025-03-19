Viral Galeri Viral Liste Metro kapalı mı, çalışıyor mu? Hangi metro hatları kapatıldı? 19 Mart Çarşamba M1- M2 -F1 durakları...

Metro kapalı mı, çalışıyor mu? Hangi metro hatları kapatıldı? 19 Mart Çarşamba M1- M2 -F1 durakları...

İstanbul'da 19 Mart Çarşamba günü metro seferleriyle ilgili son gelişmeler merak konusu oldu. İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda bazı metro istasyonlarının kapatılması veya seferlerin durdurulması gündemde. Bugün metro ile seyahat etmeyi planlayan vatandaşlar "Metro seferleri durduruldu mu?" sorusunun cevabını arıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.03.2025 08:47 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 08:54
Metro kapalı mı, çalışıyor mu? Hangi metro hatları kapalı? 19 Mart Çarşamba M1- M2 -F1 durakları...

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren metro seferlerinde önemli bir değişiklik yaşandı. İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda bazı metro hatları ve istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Bu gelişme işe ve okula gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmayı planlayan İstanbulluların merakını artırdı. Peki metro hatlarında ne gibi değişiklikler oldu?

Metro kapalı mı, çalışıyor mu? Hangi metro hatları kapalı? 19 Mart Çarşamba M1- M2 -F1 durakları...

Hangi Metro Hatları Kapatıldı?

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar kapsamında şu istasyonlar kapatıldı:

📍M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı: Emniyet-Fatih istasyonu
📍M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı: Taksim istasyonu
📍F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı: Seferler durduruldu.

Metro kapalı mı, çalışıyor mu? Hangi metro hatları kapalı? 19 Mart Çarşamba M1- M2 -F1 durakları...

Trafik Devam Ediyor

Kapalı olan istasyonlarda metro araçları durmadan geçmeye devam edecek. Özellikle Emniyet-Fatih ve Taksim istasyonlarında, seferler bu istasyonlarda durmadan ilerleyecek. Ancak seyahat etmek isteyen vatandaşlar bu güzergahlarda aktarma yapmak zorunda kalabilirler.

Metro kapalı mı, çalışıyor mu? Hangi metro hatları kapalı? 19 Mart Çarşamba M1- M2 -F1 durakları...

Seferler Ne Zaman Normalleşir?

Metro İstanbul yetkililerinin açıklamasına göre seferler ikinci bir duyuruya kadar normal seferlerine devam etmeyecek. Şu an için belirli hattın çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı ve herhangi bir tarih verilmediği belirtiliyor. İstanbulluların metro seferleriyle ilgili güncel gelişmeleri takip etmeleri önem taşıyor.

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