Metro kapalı mı, çalışıyor mu? Hangi metro hatları kapatıldı? 19 Mart Çarşamba M1- M2 -F1 durakları...
İstanbul'da 19 Mart Çarşamba günü metro seferleriyle ilgili son gelişmeler merak konusu oldu. İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda bazı metro istasyonlarının kapatılması veya seferlerin durdurulması gündemde. Bugün metro ile seyahat etmeyi planlayan vatandaşlar "Metro seferleri durduruldu mu?" sorusunun cevabını arıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.03.2025 08:47
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 08:54