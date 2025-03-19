Metro kapalı mı, çalışıyor mu? Hangi metro hatları kapatıldı? 19 Mart Çarşamba M1- M2 -F1 durakları...

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren metro seferlerinde önemli bir değişiklik yaşandı. İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda bazı metro hatları ve istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Bu gelişme işe ve okula gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmayı planlayan İstanbulluların merakını artırdı. Peki metro hatlarında ne gibi değişiklikler oldu?