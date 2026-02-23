CANLI YAYIN
Meteoroloji'den Sibirya uyarısı: Yeni haftada kar küresi olacağız! İstanbullular hazır olun

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 23 Şubat Pazartesi günü A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, bu haftanın özellikle çarşamba gününden itibaren yurt genelinde soğuk ve yağışlı geçeceğini açıkladı. Sibirya kaynaklı sistemin Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da kar yağışını etkili kılacağını belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları düşüşe geçiyor. Özellikle doğu bölgelerde yağışların süreceği, yüksek kesimlerde ise karın etkili olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü itibarıyla yağışlı sistemin yurt genelinde yeniden kuvvet kazanması bekleniyor.

İSTANBUL'DA SOĞUK DEVAM EDİYOR

Hafta sonu cumartesi günü bahar havasının yaşandığını, pazar günü ise sert bir soğukla karşılaşıldığını hatırlatan Tek, yeni haftaya da serin bir başlangıç yapıldığını belirtti.

"İstanbul'da şu anda sıcaklıklar 2 ile 6 derece arasında. Pazarın soğuğu bugün de devam ediyor. Sıcaklıklar 8 derecelere kadar çıkacak ama çok fazla yükselmeyecek" diyen Tek, yağışın batıdan çekilerek doğu bölgelere kaydığını ifade etti.

Bu hafta beklenen hava durumunu ise şu sözlerle özetledi: "Bu hafta soğuk bir hafta. Özellikle doğuda çok kar yağışını aktaracağız. Batı Karadeniz'de de kar yağışları var. Kuzeyden gelen akışlar sıcaklıkları düşürüyor."

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA KAR ETKİLİ

Karadeniz kıyılarında yağmur, iç kesimlerde ise kar yağışının görüldüğünü aktaran Tek, Ağrı'da kar yağışının sürdüğünü, Kars ve Ardahan'da sıcaklıkların -7 ila -8 dereceye kadar düştüğünü söyledi.

"Şubatın son haftası ülke genelinde serin geçecek ve kar yağışları oldukça bol gözüküyor" ifadelerini kullanan Tek, batı bölgelerde ise yağışların gün içinde etkisini kaybedeceğini belirtti.

Akşam ve gece saatlerinde Karadeniz'deki yağışların da zayıflayacağını kaydeden Tek, yeni sistemin ise yarın akşam saatlerinden itibaren etkili olacağını dile getirdi.

SİBİRYA KAYNAKLI SOĞUK HAVA GELİYOR

Yeni sistemin kuzeyden geleceğini vurgulayan Tek, bunun Rusya üzerindeki Sibirya yüksek basıncıyla bağlantılı olduğunu söyledi:

"Salı akşam saatlerinden itibaren Trakya'da yağmur şeklinde başlayacak yağışlar, gece saatlerinde İstanbul'u ve çarşamba günü Marmara geneliyle Batı Karadeniz'i etkisi altına alacak."

Yağışın şekline ilişkin değerlendirmede bulunan Tek, çarşamba günü Toroslar'dan Artvin'e uzanan hattın doğusunda kar yağışının etkili olacağını belirtti. Güneydoğu Anadolu'nun bazı merkezlerinde yağmur görülse de kuzeye doğru yoğun kar beklendiğini ifade etti.

Tek, "Çarşamba ve perşembe günü sistem oldukça etkili gözüküyor. Yolların kapanma riskleri yüksek" uyarısında bulundu.

"Kuraklık Riski Bu Yıl İçin Geri Planda"

🔴Son dönemdeki yağışların barajlara olumlu yansıdığını söyleyen Tek, özellikle İstanbul'daki doluluk oranlarına dikkat çekti:

"Ocak ayında İstanbul, uzun yıllar ortalamasının yüzde 60 üzerinde yağış aldı. Baraj dolulukları yüzde 40'lar civarına çıktı."

🔴Kuraklık riskine ilişkin ise temkinli bir değerlendirme yaptı: "Önümüzdeki 6 ila 9 ay için kuraklık riskleri ortadan kalkmış vaziyette. Ancak kuraklık uzun vadeli bir risk, bunu unutmamak gerekir."

🔴Mart ayının ilk haftasından sonra yüksek basınç sisteminin etkili olacağını belirten Tek, "Martın 4'ünden itibaren biraz daha ısınacağız. Yüksek basınç demek yağış yok, gündüz güneşli hava demek" dedi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

Tek'in paylaştığı bilgilere göre üç büyükşehirde hava durumu şöyle:

🔴İstanbul: Bugün 5-8 derece. Yağış yok. Yarın akşam saatlerinden itibaren yağış bekleniyor. Çarşamba ve perşembe sabah saatleri daha soğuk.

🔴Ankara: 0-8 derece. Çarşamba yağmur, perşembe kar bekleniyor.

🔴İzmir: İki gün parçalı bulutlu. Çarşamba günü yağmur bekleniyor.

Canlı yayının sonunda Tek, batı bölgelerde soğuk havanın bir hafta daha hissedileceğini belirterek, mart ayıyla birlikte daha ılıman bir döneme girileceğini söyledi.

YURT GENELİNDE ÇOK BULUTLU HAVA

Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Niğde, Bingöl ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak öngörülüyor. Antalya'nın iç kesimlerinde de yer yer yağış görülecek.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Özellikle yüksek rakımlı alanlarda kar yağışı etkili olacak.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunuyor. Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DALGALANACAK

Hafta başında kuzeybatı kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde ise aynı oranda azalacağı öngörülüyor. Genel olarak mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların, ilerleyen günlerde yeniden düşerek yer yer normallerin altına inmesi bekleniyor.

Yeni haftayla birlikte hissedilen soğukluk artarken, doğu bölgelerde yağışın yüksek kesimlerde kara dönüşmesi öngörülüyor.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesine dikkat çekti. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Özellikle sürücülere sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Bölge İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Marmara Çanakkale 12°C Parçalı ve çok bulutlu
Edirne 12°C Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul 8°C Parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli 11°C Parçalı ve çok bulutlu
Ege Afyonkarahisar 7°C Parçalı ve çok bulutlu
Aydın 16°C Parçalı ve çok bulutlu
İzmir 15°C Parçalı ve çok bulutlu
Muğla 15°C Parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz Adana 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Antalya 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı
Hatay 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Isparta 11°C Parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu Ankara 8°C Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir 8°C Parçalı ve çok bulutlu
Konya 8°C Parçalı ve çok bulutlu
Sivas 8°C Sabah karla karışık yağmur ve kar, öğle saatlerinde yağmur
Batı Karadeniz Bolu 9°C Parçalı ve çok bulutlu
Düzce 10°C Parçalı ve çok bulutlu
Sinop 10°C Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak 9°C Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Amasya 10°C Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak
Rize 10°C Aralıklı yağmur ve sağanak
Samsun 9°C Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak
Trabzon 10°C Aralıklı yağmur ve sağanak
Doğu Anadolu Erzurum 5°C Parçalı ve çok bulutlu
Kars 4°C Öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar
Malatya 12°C Parçalı ve çok bulutlu
Van 9°C Akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar
Güneydoğu Anadolu Diyarbakır 13°C Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Gaziantep 14°C Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Siirt 15°C Aralıklı sağanak yağışlı
Şanlıurfa 16°C Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
