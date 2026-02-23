Meteoroloji'den Sibirya uyarısı: Yeni haftada kar küresi olacağız! İstanbullular hazır olun
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 23 Şubat Pazartesi günü A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, bu haftanın özellikle çarşamba gününden itibaren yurt genelinde soğuk ve yağışlı geçeceğini açıkladı. Sibirya kaynaklı sistemin Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da kar yağışını etkili kılacağını belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları düşüşe geçiyor. Özellikle doğu bölgelerde yağışların süreceği, yüksek kesimlerde ise karın etkili olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü itibarıyla yağışlı sistemin yurt genelinde yeniden kuvvet kazanması bekleniyor.
İSTANBUL'DA SOĞUK DEVAM EDİYOR
Hafta sonu cumartesi günü bahar havasının yaşandığını, pazar günü ise sert bir soğukla karşılaşıldığını hatırlatan Tek, yeni haftaya da serin bir başlangıç yapıldığını belirtti.
"İstanbul'da şu anda sıcaklıklar 2 ile 6 derece arasında. Pazarın soğuğu bugün de devam ediyor. Sıcaklıklar 8 derecelere kadar çıkacak ama çok fazla yükselmeyecek" diyen Tek, yağışın batıdan çekilerek doğu bölgelere kaydığını ifade etti.
Bu hafta beklenen hava durumunu ise şu sözlerle özetledi: "Bu hafta soğuk bir hafta. Özellikle doğuda çok kar yağışını aktaracağız. Batı Karadeniz'de de kar yağışları var. Kuzeyden gelen akışlar sıcaklıkları düşürüyor."
KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA KAR ETKİLİ
Karadeniz kıyılarında yağmur, iç kesimlerde ise kar yağışının görüldüğünü aktaran Tek, Ağrı'da kar yağışının sürdüğünü, Kars ve Ardahan'da sıcaklıkların -7 ila -8 dereceye kadar düştüğünü söyledi.
"Şubatın son haftası ülke genelinde serin geçecek ve kar yağışları oldukça bol gözüküyor" ifadelerini kullanan Tek, batı bölgelerde ise yağışların gün içinde etkisini kaybedeceğini belirtti.
Akşam ve gece saatlerinde Karadeniz'deki yağışların da zayıflayacağını kaydeden Tek, yeni sistemin ise yarın akşam saatlerinden itibaren etkili olacağını dile getirdi.