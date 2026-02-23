YURT GENELİNDE ÇOK BULUTLU HAVA

Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Niğde, Bingöl ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak öngörülüyor. Antalya'nın iç kesimlerinde de yer yer yağış görülecek.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Özellikle yüksek rakımlı alanlarda kar yağışı etkili olacak.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunuyor. Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.