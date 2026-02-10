Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm: Perşembe ve cuma çok kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 10 Şubat Salı günü katıldığı canlı yayında yurt genelindeki hava durumuna ilişkin son verileri ve önümüzdeki günlere dair beklentileri paylaştı. Açıklamalarda özellikle perşembe ve cuma günleri için dikkat çeken uyarılar yer aldı.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 10 Şubat Salı günü yaptığı son değerlendirmelerde İstanbul'da rüzgârın saatler içinde zayıflayacağını, Doğu Anadolu'da kar yağışının sürdüğünü ve özellikle perşembe ile cuma günleri Ege ve Akdeniz'de çok kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. PERŞEMBE VE CUMA ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR! Canlı yayında paylaşılan güncel meteorolojik verilere göre bazı bölgelerde yağış miktarının kritik seviyelere ulaşabileceği belirtilirken, vatandaşların sel, fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması istendi.

İSTANBUL'DA RÜZGAR ETKİSİNİ KADEMELİ KAYBEDİYOR İstanbul'da etkili olan rüzgarın gün içinde zayıflamaya başlayacağını belirten Tek, özellikle kentin kuzey kesimlerinde ve İstanbul Havalimanı çevresinde rüzgar hızının 40-50 kilometre seviyelerinde ölçüldüğünü ifade etti. Kuzeyde etkili olan yüksek basınç sisteminin poyrazı güçlendirdiğini aktaran Tek, ilerleyen saatlerde rüzgarın etkisini azaltmasının beklendiğini söyledi.

DOĞU ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR Meteoroloji verilerine göre Doğu Anadolu'da kar yağışının devam ettiğini belirten Tek, Erzurum ve Bayburt çevrelerinde karın etkili olduğunu, Gümüşhane'nin doğusu ile Erzincan, Tunceli ve Bitlis çevrelerinde ise yağışların rakıma bağlı olarak kar ve yağmur şeklinde görüldüğünü aktardı. Bölgenin güney kesimlerinde de yer yer kar yağışının sürdüğü ifade edildi.

EGE VE AKDENİZ İÇİN YENİ YAĞIŞ SİSTEMİ GELİYOR Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni yağışlı sistemin Ege'ye yaklaşmaya başladığını kaydeden Tek, özellikle Ege'nin güney kesimlerinde yağışların gün içinde etkisini artıracağını söyledi. Antalya'nın doğusunda Alanya-Anamur hattında öğle saatlerine doğru yerel olarak kuvvetli yağış görülebileceği belirtildi.