Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm: Perşembe ve cuma çok kuvvetli yağış geliyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 10 Şubat Salı günü katıldığı canlı yayında yurt genelindeki hava durumuna ilişkin son verileri ve önümüzdeki günlere dair beklentileri paylaştı. Açıklamalarda özellikle perşembe ve cuma günleri için dikkat çeken uyarılar yer aldı.

Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm: Perşembe ve cuma çok kuvvetli yağış geliyor! 1

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 10 Şubat Salı günü yaptığı son değerlendirmelerde İstanbul'da rüzgârın saatler içinde zayıflayacağını, Doğu Anadolu'da kar yağışının sürdüğünü ve özellikle perşembe ile cuma günleri Ege ve Akdeniz'de çok kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

PERŞEMBE VE CUMA ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR!

Canlı yayında paylaşılan güncel meteorolojik verilere göre bazı bölgelerde yağış miktarının kritik seviyelere ulaşabileceği belirtilirken, vatandaşların sel, fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması istendi.

Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm: Perşembe ve cuma çok kuvvetli yağış geliyor! 2

İSTANBUL'DA RÜZGAR ETKİSİNİ KADEMELİ KAYBEDİYOR

İstanbul'da etkili olan rüzgarın gün içinde zayıflamaya başlayacağını belirten Tek, özellikle kentin kuzey kesimlerinde ve İstanbul Havalimanı çevresinde rüzgar hızının 40-50 kilometre seviyelerinde ölçüldüğünü ifade etti. Kuzeyde etkili olan yüksek basınç sisteminin poyrazı güçlendirdiğini aktaran Tek, ilerleyen saatlerde rüzgarın etkisini azaltmasının beklendiğini söyledi.

Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm: Perşembe ve cuma çok kuvvetli yağış geliyor! 3

DOĞU ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Meteoroloji verilerine göre Doğu Anadolu'da kar yağışının devam ettiğini belirten Tek, Erzurum ve Bayburt çevrelerinde karın etkili olduğunu, Gümüşhane'nin doğusu ile Erzincan, Tunceli ve Bitlis çevrelerinde ise yağışların rakıma bağlı olarak kar ve yağmur şeklinde görüldüğünü aktardı. Bölgenin güney kesimlerinde de yer yer kar yağışının sürdüğü ifade edildi.

Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm: Perşembe ve cuma çok kuvvetli yağış geliyor! 4

EGE VE AKDENİZ İÇİN YENİ YAĞIŞ SİSTEMİ GELİYOR

Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni yağışlı sistemin Ege'ye yaklaşmaya başladığını kaydeden Tek, özellikle Ege'nin güney kesimlerinde yağışların gün içinde etkisini artıracağını söyledi. Antalya'nın doğusunda Alanya-Anamur hattında öğle saatlerine doğru yerel olarak kuvvetli yağış görülebileceği belirtildi.

Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm: Perşembe ve cuma çok kuvvetli yağış geliyor! 5

PERŞEMBE VE CUMA İÇİN KRİTİK UYARI

Uzman isim, perşembe ve cuma günleri için çok kuvvetli yağış beklendiğini vurguladı. Yağış miktarının yer yer 100 kilogramın üzerine çıkabileceğini belirten Tek, özellikle İzmir'den başlayarak güney kesimler ve Antalya çevresinde riskin yüksek olduğunu söyledi. Art arda iki gün sürebilecek kuvvetli yağışların sel, su baskını ve hortum riskini artırabileceği ifade edildi.

Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm: Perşembe ve cuma çok kuvvetli yağış geliyor! 6

FIRTINA VE TARIM ALANLARI İÇİN RİSK UYARISI

Kuvvetli yağışlarla birlikte fırtına riskinin de bulunduğunu belirten Tek, özellikle sera alanlarında hasar oluşabileceğine dikkat çekti. Bölgedeki vatandaşların ve yerel yönetimlerin gerekli tedbirleri almasının önemine vurgu yapıldı.

Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm: Perşembe ve cuma çok kuvvetli yağış geliyor! 7

SOĞUK HAVA BEKLENTİSİNDE GÜNCELLEME

Daha önce beklenen sert soğuk hava sisteminde değişiklik olduğunu aktaran Tek, İstanbul için sıcaklık tahminlerinin yükseldiğini belirtti. Kentte sıcaklıkların 5 ila 14 derece aralığında seyretmesinin beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm: Perşembe ve cuma çok kuvvetli yağış geliyor! 8

KIŞTAN İLKBAHARA GEÇİŞ SÜRECİ

Tek, zemheri olarak bilinen sert kış döneminin geride kaldığını, Türkiye genelinde daha ılıman bir sürece girildiğini belirtti. Batı bölgelerde kar ihtimalinin zayıf olduğunu, doğu bölgelerde ise kar yağışlarının sürebileceğini söyledi.

YAĞIŞLAR TARIMDA VERİMİ ARTIRABİLİR

Yağışların bol olmasının tarımsal üretim açısından olumlu sonuçlar doğurabileceğini belirten Tek, bu yıl don riskinin sınırlı göründüğünü, bu durumun rekolte açısından avantaj sağlayabileceğini ifade etti.

Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm: Perşembe ve cuma çok kuvvetli yağış geliyor! 9

YURT GENELİNDE YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile birlikte Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop, Bolu çevreleri; Çanakkale'nin doğusu ile Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinde aralıklı yağışlar görülecek.

Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm: Perşembe ve cuma çok kuvvetli yağış geliyor! 10

RÜZGAR MARMARA VE BATI KARADENİZ'DE SERT ESECEK

Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken; Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm: Perşembe ve cuma çok kuvvetli yağış geliyor! 11

SICAKLIKLAR BATI VE İÇ KESİMLERDE DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde özellikle doğu bölgelerde buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm: Perşembe ve cuma çok kuvvetli yağış geliyor! 12

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN HAFTALIK HAVA DURUMU UYARISI

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 10 Şubat 2026 Salı günü için İstanbul hava durumu verilerini paylaştı.

Hafta boyunca ise parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Aralıklarla yerel yağmur geçişlerinin görülebileceği ifade edilirken, hafta ortasında sıcaklıkların 7-10°C aralığında mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor. Perşembe gününden itibaren artışa geçecek sıcaklıkların hafta sonuna doğru 15-17°C aralığına yükselerek bahar değerlerine yaklaşacağı öngörülüyor.

Tarih Gün Hava Durumu Yağış Miktarı
11 Şubat 2026 Çarşamba Parçalı ve çok bulutlu Yağış beklenmiyor
12 Şubat 2026 Perşembe Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 3-7 kg arası
13 Şubat 2026 Cuma Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 3-7 kg arası
14 Şubat 2026 Cumartesi Parçalı ve az bulutlu Yağış beklenmiyor
15 Şubat 2026 Pazar Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 3-10 kg arası
16 Şubat 2026 Pazartesi Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 5-15 kg arası
Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm: Perşembe ve cuma çok kuvvetli yağış geliyor! 13

13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 13 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Buna göre Adana, Antalya, Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli sağanak yağış beklenirken; Ağrı, Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Muş, Siirt, Tunceli ve Batman'da kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Yetkililer, sel, su baskını, heyelan ve kar yağışının ulaşımda oluşturabileceği aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm: Perşembe ve cuma çok kuvvetli yağış geliyor! 14

İSTANBUL'DA FIRTINA ÖĞLEDEN SONRA ZAYIFLAYACAK

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Marmara genelinde rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği vurgulanarak, ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm: Perşembe ve cuma çok kuvvetli yağış geliyor! 15

10 ŞUBAT BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

Bölge İl Sıcaklık Hava Durumu
Marmara Edirne 10°C Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul 8°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu
Kırklareli 7°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu
Kocaeli 9°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu
Ege Afyonkarahisar 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur
İzmir 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Manisa 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Muğla 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Akdeniz Adana 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, doğu ilçeleri yerel kuvvetli
Antalya 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, doğu ilçeleri yerel kuvvetli
Hatay 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yerel kuvvetli
Isparta 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İç Anadolu Ankara 3°C / 6°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, gece yüksekleri karla karışık yağmur
Çankırı 4°C / 7°C Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir 4°C / 6°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, gece yüksekleri karla karışık yağmur
Sivas 2°C / 3°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur
Batı Karadeniz Bolu 8°C Çok bulutlu, karla karışık yağmur
Düzce 9°C Parçalı ve çok bulutlu
Sinop 9°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
Zonguldak 9°C Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Amasya 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Artvin 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar
Samsun 6°C Çok bulutlu, sağanak yağışlı
Trabzon 7°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Erzurum 2°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, yerel kuvvetli
Kars 1°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Malatya 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur
Van 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar
Güneydoğu Anadolu Diyarbakır 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Gaziantep 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Siirt 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yerel kuvvetli
Şanlıurfa 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak
