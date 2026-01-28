CANLI YAYIN
Meteoroloji'den 12 il için sarı alarm! Adil Tek kar için tarih verdi: Pazar günü hazır olun

ahaber.com.tr - Özel Haber

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 28 Ocak Çarşamba günü katıldığı canlı yayında İstanbul'da beklenen kar yağışı iddialarına net yanıt verdi. Mevcut meteorolojik veriler ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre İstanbul için yoğun kar beklentisinin bulunmadığını belirten Tek, yağışların ağırlıklı olarak yağmur şeklinde görüleceğini, karın ise daha çok Trakya ve doğu bölgelerde etkili olacağını söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar olarak görüleceği tahmin ediliyor. Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

"İSTANBUL İÇİN KAR DEĞİL, YAĞMUR ÖNE ÇIKIYOR"

Adil Tek, İstanbul'da pazartesi günü yoğun kar yağışı beklentisinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, en iyi ihtimalle karla karışık yağmur olasılığının bulunduğunu ifade etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı tahmin ve haritalara da değinen Tek, kalınlık haritalarının geçmiş günlerde yaşanan kar yağışlarına benzer bir tabloyu göstermediğini vurguladı.

Kar yağışının İstanbul yerine daha çok Trakya'da etkili olacağını belirten Tek, Edirne ve Kırklareli başta olmak üzere Tekirdağ'a kadar uzanan bölgelerde kar görülebileceğini ancak İstanbul'a ulaşan sistemin zayıflayarak yağmur şeklinde etkili olacağını söyledi.

"SICAKLIKLAR SIFIRIN ALTINA İNMİYOR"

İstanbul'da sıcaklık değerlerinin 0 derecenin altına düşmediğine dikkat çeken Tek, "Sıcaklıklar 2-3 derece civarında seyrediyor. Bu değerlerde kar yağışı beklemek gerçekçi değil. Olsa olsa havada kısa süreli görülebilir" dedi. Bu nedenle İstanbul için kar beklentisi oluşturmanın doğru olmadığını dile getirdi.

OKULLAR TATİL OLUR MU? "İSTANBUL İÇİN GÜNDEMDE DEĞİL"

Son günlerde öğrenciler arasında sıkça konuşulan "okullar tatil edilir mi?" sorusuna da değinen Adil Tek, İstanbul, Ankara ve İzmir için böyle bir durumun söz konusu olmadığını net bir dille ifade etti. Trakya'da, özellikle Edirne ve Kırklareli için ihtimalin bir nebze daha yüksek olduğunu belirten Tek, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise geçmiş günlerdeki kar yağışları nedeniyle zaten bazı tatillerin yaşandığını hatırlattı.

ŞUBAT ORTASINA KADAR SERT SOĞUK BEKLENMİYOR

Genel hava tablosuna da değinen Tek, batı bölgeleri için şubat ayının 15'ine kadar sert bir soğuk hava dalgası öngörülmediğini söyledi. Hafta sonu sıcaklıklarda düşüş olacağını ancak bunun kısa süreli ve sınırlı kalacağını belirten Tek, İstanbul'da sıcaklıkların 3 ila 6 derece arasında seyredeceğini aktardı.

GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU İÇİN DİKKAT ÇAĞRISI

Uzman isim, sistemin doğuya doğru kaymasıyla birlikte Doğu Anadolu'da kar yağışlarının etkili olacağını ifade etti. Özellikle Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiğini söyledi. Malatya ve Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde de kar yağışının devam ettiğini belirten Tek, Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde ise yağmurun etkili olduğunu aktardı.

AKDENİZ VE EGE İÇİN YENİ SİSTEM UYARISI

Adil Tek, Ege ve Akdeniz üzerinden yeni bir yağışlı sistemin giriş yapacağını belirterek Muğla, Antalya, Aydın, İzmir ve çevrelerinde su baskını riskine dikkat çekti. Gece saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen sistemle birlikte arka arkaya yağış geçişlerinin yaşanacağını söyledi.

"MEVSİM NORMALLERİNİN OLDUKÇA ÜZERİNDEYİZ"

İstanbul'un uzun yıllara dayanan sıcaklık ortalamalarına da değinen Tek, bu dönemde beklenen maksimum sıcaklığın yaklaşık 8 derece olduğunu, ancak kentte 10 derecenin üzerine çıkıldığını ifade etti. Gün içinde sıcaklığın 15 dereceye kadar ulaşabileceğini belirten Tek, bunun mevsim normallerinin oldukça üzerinde bir tabloya işaret ettiğini söyledi.

Adil Tek, önümüzdeki günlerde yağışlı havanın aralıklarla devam edeceğini ancak İstanbul için kısa vadede kuvvetli kar yağışı beklentisinin bulunmadığını yineleyerek değerlendirmelerini tamamladı.

DOĞU BÖLGELERDE ÇIĞ TEHLİKESİ

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesine dikkat çekti. Yetkililer, bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilirken; Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgar bekleniyor. Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında ise rüzgarın kuzeyli yönlerden esmesi öngörülüyor.

12 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adıyaman, Antalya, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mersin, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman ve Şırnak için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Sarı kod, hava koşullarının potansiyel risk taşıdığına işaret ederken, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

UZMANDAN ŞUBAT AYI İÇİN KAR DEĞERLENDİRMESİ

İstanbul Aydın Üniversitesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, şubat ayındaki kar yağışı ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, ayın ilk haftalarında kar olasılığının zayıf olduğunu belirterek, "İlk haftalarda kar olasılığı gözükmüyor. Şimdilik güçlü bir ihtimal yok" dedi.

Ayın ortasından itibaren tabloyun değişebileceğine dikkat çeken Özdemir, "Şubat ayının ortalarına doğru karlı sistemin oluşma ihtimali var. 14-15 Şubat'tan itibaren ay sonuna kadar kar yağışı ihtimalimiz yüksek. Bu sistemin oluşma ihtimalini yüzde 50'nin üzerinde görüyorum" ifadelerini kullandı.

🌦️ BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

İl Sıcaklık Hava Durumu
Edirne 12°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
İstanbul 13°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Kırklareli 12°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
Kocaeli 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

İl Sıcaklık Hava Durumu
Afyonkarahisar 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Denizli 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İzmir 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Muğla 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Adana 16°C Parçalı ve çok bulutlu
Antalya 14°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Hatay 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Isparta 12°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Ankara 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Eskişehir 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Konya 10°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
Sivas 3°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Bolu 9°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
Düzce 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
Sinop 16°C Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak 14°C Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Amasya 14°C Parçalı ve çok bulutlu
Artvin 11°C Parçalı ve çok bulutlu
Samsun 18°C Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon 17°C Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Erzurum 2°C Çok bulutlu
Kars -1°C Çok bulutlu
Malatya 2°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (sabah saatlerinde yerel kuvvetli)
Van 3°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Diyarbakır 2°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı (öğle saatlerinde yerel kuvvetli)
Gaziantep 7°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
Siirt 6°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
Şanlıurfa 8°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu (sabah saatlerinde kuzey ilçelerde yerel kuvvetli)
