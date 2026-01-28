Meteoroloji'den 12 il için sarı alarm! Adil Tek kar için tarih verdi: Pazar günü hazır olun

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 28 Ocak Çarşamba günü katıldığı canlı yayında İstanbul'da beklenen kar yağışı iddialarına net yanıt verdi. Mevcut meteorolojik veriler ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre İstanbul için yoğun kar beklentisinin bulunmadığını belirten Tek, yağışların ağırlıklı olarak yağmur şeklinde görüleceğini, karın ise daha çok Trakya ve doğu bölgelerde etkili olacağını söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar olarak görüleceği tahmin ediliyor. Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

"İSTANBUL İÇİN KAR DEĞİL, YAĞMUR ÖNE ÇIKIYOR" Adil Tek, İstanbul'da pazartesi günü yoğun kar yağışı beklentisinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, en iyi ihtimalle karla karışık yağmur olasılığının bulunduğunu ifade etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı tahmin ve haritalara da değinen Tek, kalınlık haritalarının geçmiş günlerde yaşanan kar yağışlarına benzer bir tabloyu göstermediğini vurguladı. Kar yağışının İstanbul yerine daha çok Trakya'da etkili olacağını belirten Tek, Edirne ve Kırklareli başta olmak üzere Tekirdağ'a kadar uzanan bölgelerde kar görülebileceğini ancak İstanbul'a ulaşan sistemin zayıflayarak yağmur şeklinde etkili olacağını söyledi.

"SICAKLIKLAR SIFIRIN ALTINA İNMİYOR" İstanbul'da sıcaklık değerlerinin 0 derecenin altına düşmediğine dikkat çeken Tek, "Sıcaklıklar 2-3 derece civarında seyrediyor. Bu değerlerde kar yağışı beklemek gerçekçi değil. Olsa olsa havada kısa süreli görülebilir" dedi. Bu nedenle İstanbul için kar beklentisi oluşturmanın doğru olmadığını dile getirdi.