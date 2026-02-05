CANLI YAYIN
Meteoroloji uyardı: Batıda yağış, doğuda sert soğuk dalgası! Şemsiye haftası başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 7 il için sarı uyarı verildi. Yapılan değerlendirmelerde özellikle Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve bazı Marmara illerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağışların görüleceği belirtilirken, rüzgarın da bazı bölgelerde kısa süreli fırtına seviyesine ulaşacağı bildirildi.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 5 Şubat Perşembe günü katıldığı canlı yayında Türkiye genelinde etkili olacak hava sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yapılan açıklamalara göre batı bölgelerde yağışlı hava etkisini artırırken, doğu kesimlerde ise dondurucu soğuklar dikkat çekiyor. Özellikle Ege ve Akdeniz hattında kuvvetli yağış riskinin devam ettiği vurgulandı.

LODOS SICAK HAVAYI TAŞIDI, YAĞIŞLI SİSTEM PEŞİNDEN GELDİ

Adil Tek, hava sisteminin Lodos etkisiyle başladığını belirterek sıcak hava taşınımının devam ettiğini ifade etti. Sabah saatlerinde İstanbul'da sıcaklıkların 6 ile 11 derece arasında ölçüldüğünü, gün içinde ise 14-15 derece seviyelerine çıkmasının beklendiğini aktardı.

Yağışların ise öğle saatlerinden sonra etkisini artıracağı, radar verilerine göre sistemin Ege üzerinden ilerleyerek Trakya ve Marmara'ya doğru yayılmaya başladığı bilgisi paylaşıldı.

EGE VE KIYI KESİMLERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların özellikle Çanakkale, İzmir, Balıkesir'in Ege kıyıları, Muğla ve Aydın çevrelerinde daha etkili olacağı belirtildi. Akşam saatlerine doğru Muğla ve Aydın'da yağışların kuvvetini artırmasının beklendiği ifade edildi.

Uzman değerlendirmesinde, bu hafta boyunca aralıklarla gelen sistemlerin etkili olacağı, yağışlı periyodun kısa süreli boşluklarla devam edeceği aktarıldı. Bu nedenle vatandaşların uzun süreli yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı.

"ŞEMSİYE HAFTASI" UYARISI

Açıklamalarda, önümüzdeki 10 ila 15 günlük süreçte yağışlı sistemlerin art arda etkili olmasının beklendiği belirtildi. Yağışların tamamen kesilmeyeceği, zaman zaman zayıflasa da genel olarak yağışlı havanın hakim olacağı ifade edildi.

İstanbul'da yağış beklenmesine rağmen sel ve su baskını riski oluşturacak şiddette bir yağış öngörülmediği, buna karşılık Ege Bölgesi'nde yağışların daha güçlü olabileceği bildirildi.

LODOS ETKİSİ DENİZLERDE DAHA KUVVETLİ HİSSEDİLECEK

Marmara Bölgesi'nde özellikle gece saatlerinde Lodos rüzgarının etkisini artırmasının beklendiği belirtildi. Rüzgar hızının zaman zaman 40-50 kilometreye ulaşabileceği, özellikle deniz üzerinde etkisinin daha güçlü hissedilebileceği ifade edildi.

DOĞU BÖLGELERDE KAR VE SERT SOĞUK ETKİLİ

Yağışlı sistemin doğuya ilerlemesiyle birlikte Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda yağışların kar şeklinde görüleceği belirtildi.

Sinop'tan Mersin'e uzanan hattın doğusunda sıcaklıkların eksi değerlere düştüğü, Ardahan'da sıcaklıkların eksi 20 derecelere kadar indiği aktarıldı. Yüksek basınç etkisiyle gece sıcaklık kayıplarının arttığı ve bu durumun sert soğukları tetiklediği ifade edildi.

AKDENİZ VE EGE'DE SEL VE SU BASKINI RİSKİ DEVAM EDİYOR

Kuzeyden gelen serin hava ile Akdeniz'in görece sıcak deniz suyu arasında oluşan etkileşimin kuvvetli yağışları artırdığı belirtildi. Bu nedenle özellikle Ege'nin güney kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nde sel ve su baskını riskinin sürdüğü ifade edildi.

YENİ YAĞIŞ SİSTEMLERİ YOLDA

Mevcut sistemin cuma günü etkisini azaltmasının beklendiği, ancak cumartesi ve pazar günleri yeni yağış sistemlerinin devreye gireceği açıklandı. Önümüzdeki hafta boyunca da yağışlı havanın devam edeceği belirtildi.

Uzman değerlendirmelerinde, bu yıl Ocak ve Şubat aylarında görülen yağışların uzun dönem istatistikleri değiştirebileceği ifade edildi. Şubat ayının genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, buna rağmen yağışların devam edeceği aktarıldı.

İSTANBUL'DA KAR BEKLENTİSİ ZAYIFLADI

Son değerlendirmelere göre İstanbul'da kar yağışı ihtimalinin giderek azaldığı, mevcut veriler ışığında güçlü bir kar beklentisinin kalmadığı belirtildi.

Meteorolojik haritaların, güneyli akışların etkisiyle yağış sistemlerinin Akdeniz üzerinden gelmeye devam edeceğini gösterdiği, bu durumun Lodos etkisini artırdığı ifade edildi.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava durumu önemli ölçüde değişiyor. Ülkenin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, özellikle Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de (Sinop hariç) yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği bildirildi.

YAĞIŞLAR YER YER ÇOK KUVVETLİ OLACAK

Yapılan tahminlere göre yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı belirtiliyor. Bu durumun ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi riskleri beraberinde getirebileceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji yetkilileri, öğle saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimleri ve Edirne'nin güney ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını açıkladı. Kıyı kesimlerinde yağışların zaman zaman çok kuvvetli olabileceği vurgulandı.

MUĞLA İÇİN YAĞIŞ UYARISI YARIN AKŞAMDAN İTİBAREN

Muğla çevrelerinde ise yağışların yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle kıyı ilçelerde dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

RÜZGAR FIRTINA ŞİDDETİNE ULAŞABİLİR

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği, ancak Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) etkili olmasının beklendiği bildirildi. Kuvvetli rüzgarın çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceği ifade edildi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, ülke genelinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Buna karşın sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don olayı, pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu uyarısı yapıldı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

7 İL İÇİN SARI UYARI YAYIMLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Manisa ve Muğla için sarı uyarı yayımladı. Sarı uyarı, hava olaylarının günlük yaşamı etkileyebileceği ve dikkatli olunması gerektiği anlamına geliyor.

Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Özellikle yağış anında dere yataklarından uzak durulması ve güncel meteorolojik uyarıların takip edilmesi çağrısında bulunuldu.

🌦️ BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Çanakkale 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.
Edirne 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
İstanbul 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Kocaeli 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Afyonkarahisar 10°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
Denizli 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. Gece saatlerinde yer yer kuvvetli
İzmir 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. Öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer çok kuvvetli
Muğla 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. Öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer çok kuvvetli
AKDENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Adana 19°C Parçalı ve çok bulutlu
Antalya 15°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah doğu kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak. Akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli
Hatay 15°C Parçalı ve çok bulutlu
Isparta 9°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak. Akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli

İÇ ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Ankara 12°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak
Eskişehir 11°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak
Konya 13°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak
Sivas 5°C Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Bolu 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak
Düzce 18°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak
Sinop 13°C Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak 16°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Amasya 15°C Parçalı ve çok bulutlu
Artvin 8°C Parçalı ve çok bulutlu
Samsun 16°C Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon 14°C Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Erzurum 1°C Parçalı ve çok bulutlu
Kars -3°C Parçalı ve çok bulutlu
Malatya 8°C Parçalı ve çok bulutlu
Van 3°C Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Diyarbakır 10°C Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep 11°C Parçalı ve çok bulutlu
Siirt 11°C Parçalı ve çok bulutlu
Şanlıurfa 13°C Parçalı ve çok bulutlu
