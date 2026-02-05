Meteoroloji uyardı: Batıda yağış, doğuda sert soğuk dalgası! Şemsiye haftası başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 7 il için sarı uyarı verildi. Yapılan değerlendirmelerde özellikle Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve bazı Marmara illerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağışların görüleceği belirtilirken, rüzgarın da bazı bölgelerde kısa süreli fırtına seviyesine ulaşacağı bildirildi.
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 5 Şubat Perşembe günü katıldığı canlı yayında Türkiye genelinde etkili olacak hava sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yapılan açıklamalara göre batı bölgelerde yağışlı hava etkisini artırırken, doğu kesimlerde ise dondurucu soğuklar dikkat çekiyor. Özellikle Ege ve Akdeniz hattında kuvvetli yağış riskinin devam ettiği vurgulandı.
LODOS SICAK HAVAYI TAŞIDI, YAĞIŞLI SİSTEM PEŞİNDEN GELDİ
Adil Tek, hava sisteminin Lodos etkisiyle başladığını belirterek sıcak hava taşınımının devam ettiğini ifade etti. Sabah saatlerinde İstanbul'da sıcaklıkların 6 ile 11 derece arasında ölçüldüğünü, gün içinde ise 14-15 derece seviyelerine çıkmasının beklendiğini aktardı.
Yağışların ise öğle saatlerinden sonra etkisini artıracağı, radar verilerine göre sistemin Ege üzerinden ilerleyerek Trakya ve Marmara'ya doğru yayılmaya başladığı bilgisi paylaşıldı.
EGE VE KIYI KESİMLERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların özellikle Çanakkale, İzmir, Balıkesir'in Ege kıyıları, Muğla ve Aydın çevrelerinde daha etkili olacağı belirtildi. Akşam saatlerine doğru Muğla ve Aydın'da yağışların kuvvetini artırmasının beklendiği ifade edildi.
Uzman değerlendirmesinde, bu hafta boyunca aralıklarla gelen sistemlerin etkili olacağı, yağışlı periyodun kısa süreli boşluklarla devam edeceği aktarıldı. Bu nedenle vatandaşların uzun süreli yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı.
"ŞEMSİYE HAFTASI" UYARISI
Açıklamalarda, önümüzdeki 10 ila 15 günlük süreçte yağışlı sistemlerin art arda etkili olmasının beklendiği belirtildi. Yağışların tamamen kesilmeyeceği, zaman zaman zayıflasa da genel olarak yağışlı havanın hakim olacağı ifade edildi.
İstanbul'da yağış beklenmesine rağmen sel ve su baskını riski oluşturacak şiddette bir yağış öngörülmediği, buna karşılık Ege Bölgesi'nde yağışların daha güçlü olabileceği bildirildi.
LODOS ETKİSİ DENİZLERDE DAHA KUVVETLİ HİSSEDİLECEK
Marmara Bölgesi'nde özellikle gece saatlerinde Lodos rüzgarının etkisini artırmasının beklendiği belirtildi. Rüzgar hızının zaman zaman 40-50 kilometreye ulaşabileceği, özellikle deniz üzerinde etkisinin daha güçlü hissedilebileceği ifade edildi.