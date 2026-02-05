Meteoroloji uyardı: Batıda yağış, doğuda sert soğuk dalgası! Şemsiye haftası başladı

YAĞIŞLAR YER YER ÇOK KUVVETLİ OLACAK

Yapılan tahminlere göre yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı belirtiliyor. Bu durumun ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi riskleri beraberinde getirebileceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji yetkilileri, öğle saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimleri ve Edirne'nin güney ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını açıkladı. Kıyı kesimlerinde yağışların zaman zaman çok kuvvetli olabileceği vurgulandı.