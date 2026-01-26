Meteoroloji uyardı: 90 km fırtına, sel, çatı uçması ve ağaç devrilmesi riski! 9 il sarı kodda

İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR AMA RİSK DÜŞÜK

İstanbul için de değerlendirmelerde bulunan Tek, kentte yağış beklendiğini ancak miktarların sel veya su baskını oluşturacak düzeyde olmadığını söyledi. Asıl riskin Ege kıyıları ve Akdeniz'in batısında olduğunu vurguladı.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI YAĞIŞLARI GÜÇLENDİRİYOR

Yağışların şiddetlenmesindeki temel nedenlerden birinin deniz suyu sıcaklıkları olduğunu belirten Tek, Ege ve Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıklarının 17-18 derece civarında olduğunu, gelen hava kütlesinin ise 11-12 derece seviyelerinde bulunduğunu söyledi. Bu sıcaklık farkının, yağışları besleyen mekanizmayı güçlendirdiğini ifade etti.