Meteoroloji uyardı: 90 km fırtına, sel, çatı uçması ve ağaç devrilmesi riski! 9 il sarı kodda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel değerlendirmelerine göre yurdun büyük bölümünde bugün yağışlı ve rüzgarlı hava etkili olacak. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, İçişleri Bakanlığı kuvvetli yağış ve fırtına riski nedeniyle 9 il için "sarı" kodlu uyarı yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Burdur'un doğusu ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin edilirken, bazı bölgelerde olumsuz hava koşullarının gün boyunca etkisini artıracağı öngörülüyor.
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 29 Ocak Pazartesi günü A Haber canlı yayınında yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tek, özellikle Ege ve Akdeniz bölgeleri için kuvvetli yağışlara dikkat çekti.
GÜN YAĞIŞSIZ BAŞLADI, SİSTEM AKŞAM SAATLERİNDE GELİYOR
Adil Tek, günün ilk saatlerinde Türkiye genelinde yağış görülmediğini belirterek, batı bölgelerde çok bulutlu, doğu kesimlerde ise açık ve yer yer sisli bir havanın etkili olduğunu söyledi. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da sisin yer yer etkisini sürdürdüğünü ifade eden Tek, akşam saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı sistemin yurda giriş yapacağını vurguladı.
KUVVETLİ YAĞIŞ EGE VE AKDENİZ'DE ETKİLİ OLACAK
Canlı yayında haritalar üzerinden değerlendirme yapan Tek, sistemin şu anda Yunanistan üzerinde bulunduğunu ve hızlı bir şekilde Türkiye'ye doğru ilerlediğini söyledi. Özellikle Ege'nin güneyi ile Akdeniz kıyılarında bu hafta boyunca kuvvetli yağış geçişleri beklendiğini belirten Tek, Muğla, Aydın, İzmir ve Antalya çevrelerinde dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.
Antalya'da geçtiğimiz günlerde metrekareye 180-190 kilogram yağış düştüğünü hatırlatan Tek, benzer risklerin devam ettiğini söyledi.
"SEL VE SU BASKINI RİSKİ YÜKSEK"
Adil Tek, Akdeniz'de özellikle perşembe günü Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni sistemlerle birlikte 100-150 kilogramı bulabilecek yağış ihtimaline dikkat çekti. Sel ve su baskını riskinin yüksek olduğunu vurgulayan Tek, suyun akışını sağlayan kanalların açık tutulmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.
Yerel yönetimlerin tedbir almasının kritik olduğunu belirten Tek, valiliklerin gerekli önlemleri almaya başladığını da dile getirdi.