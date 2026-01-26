Meteoroloji uyardı: 90 km fırtına, sel, çatı uçması ve ağaç devrilmesi riski! 9 il sarı kodda

CANLI YAYIN
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel değerlendirmelerine göre yurdun büyük bölümünde bugün yağışlı ve rüzgarlı hava etkili olacak. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, İçişleri Bakanlığı kuvvetli yağış ve fırtına riski nedeniyle 9 il için "sarı" kodlu uyarı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Burdur'un doğusu ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin edilirken, bazı bölgelerde olumsuz hava koşullarının gün boyunca etkisini artıracağı öngörülüyor.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 29 Ocak Pazartesi günü A Haber canlı yayınında yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tek, özellikle Ege ve Akdeniz bölgeleri için kuvvetli yağışlara dikkat çekti.

GÜN YAĞIŞSIZ BAŞLADI, SİSTEM AKŞAM SAATLERİNDE GELİYOR

Adil Tek, günün ilk saatlerinde Türkiye genelinde yağış görülmediğini belirterek, batı bölgelerde çok bulutlu, doğu kesimlerde ise açık ve yer yer sisli bir havanın etkili olduğunu söyledi. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da sisin yer yer etkisini sürdürdüğünü ifade eden Tek, akşam saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı sistemin yurda giriş yapacağını vurguladı.

KUVVETLİ YAĞIŞ EGE VE AKDENİZ'DE ETKİLİ OLACAK

Canlı yayında haritalar üzerinden değerlendirme yapan Tek, sistemin şu anda Yunanistan üzerinde bulunduğunu ve hızlı bir şekilde Türkiye'ye doğru ilerlediğini söyledi. Özellikle Ege'nin güneyi ile Akdeniz kıyılarında bu hafta boyunca kuvvetli yağış geçişleri beklendiğini belirten Tek, Muğla, Aydın, İzmir ve Antalya çevrelerinde dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Antalya'da geçtiğimiz günlerde metrekareye 180-190 kilogram yağış düştüğünü hatırlatan Tek, benzer risklerin devam ettiğini söyledi.

"SEL VE SU BASKINI RİSKİ YÜKSEK"

Adil Tek, Akdeniz'de özellikle perşembe günü Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni sistemlerle birlikte 100-150 kilogramı bulabilecek yağış ihtimaline dikkat çekti. Sel ve su baskını riskinin yüksek olduğunu vurgulayan Tek, suyun akışını sağlayan kanalların açık tutulmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yerel yönetimlerin tedbir almasının kritik olduğunu belirten Tek, valiliklerin gerekli önlemleri almaya başladığını da dile getirdi.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR AMA RİSK DÜŞÜK

İstanbul için de değerlendirmelerde bulunan Tek, kentte yağış beklendiğini ancak miktarların sel veya su baskını oluşturacak düzeyde olmadığını söyledi. Asıl riskin Ege kıyıları ve Akdeniz'in batısında olduğunu vurguladı.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI YAĞIŞLARI GÜÇLENDİRİYOR

Yağışların şiddetlenmesindeki temel nedenlerden birinin deniz suyu sıcaklıkları olduğunu belirten Tek, Ege ve Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıklarının 17-18 derece civarında olduğunu, gelen hava kütlesinin ise 11-12 derece seviyelerinde bulunduğunu söyledi. Bu sıcaklık farkının, yağışları besleyen mekanizmayı güçlendirdiğini ifade etti.

SİSTEM DOĞUYA KAYACAK, KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK

Yağışlı sistemin zamanla doğuya doğru kayacağını belirten Tek, ilerleyen saatlerde İstanbul genelinde, Ege'nin batısında ve Akdeniz'in doğusunda etkili olacağını söyledi. Yarın itibarıyla Toroslar'da kar yağışlarının görüleceğini ifade eden Tek, Malatya, Diyarbakır ve Kayseri çevrelerinde yağışların kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacağını belirtti.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Sıcaklıklara da değinen Adil Tek, İstanbul'da son günlerde mevsim normallerinin oldukça üzerinde değerler ölçüldüğünü söyledi. Uzun yıllar ortalamalarına göre İstanbul'da bu dönemde en yüksek sıcaklıkların 7-8 derece civarında olması gerektiğini belirten Tek, bugün bu değerlerin yaklaşık 10 derece daha yüksek seyrettiğini ifade etti.

Gece sıcaklıklarının da yüksek olduğunu vurgulayan Tek, rekor seviyelere yakın bir ılıman hava yaşandığını söyledi.

ILIMAN HAVA ŞUBAT ORTASINA KADAR SÜREBİLİR

Tek, mevcut hava koşullarına bakıldığında şubat ayının ortalarına kadar sıcak havanın etkisini sürdürebileceğini belirtti. Kuzeyli akışların zayıf olduğunu, Doğu Karadeniz'de ise sistem geçişlerinin zaman zaman görülebileceğini ifade etti.

Bu durumun Sibirya ve Afrika üzerinde etkili olan yüksek basınç sistemlerinden kaynaklandığını söyleyen Tek, Akdeniz üzerinden gelen sistemlerle birlikte bu haftanın genel olarak yağışlı geçeceğini dile getirdi.

"ŞEMSİYESİZ ÇIKMAYIN"

Haftanın genel görünümünü özetleyen Adil Tek, yağışların bol, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde olacağını söyledi. Ege ve Akdeniz için özellikle uyarılarda bulunan Tek, vatandaşların şemsiyesiz dışarı çıkmaması gerektiğini belirterek, "Takvimler kışı gösteriyor ama bahar havasında bir ocak sonu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji, rüzgar hızının zaman zaman 50 ila 90 kilometreye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da ise rüzgarın kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde artışını sürdürmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrederken, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde ölçülmesi öngörülüyor.

9 İL İÇİN "SARI" KODLU UYARI

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ve fırtına beklentisi nedeniyle 9 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan Türkiye haritasında, uyarı kapsamındaki iller işaretlendi.

Paylaşımda Burdur'un doğu ilçeleri ile Antalya merkez ve batısında kuvvetli, gece saatlerinden itibaren ise Antalya'nın doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

EGE'DE YAĞIŞ VE KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli sağanak yağış öngörülürken, İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca Çanakkale, Balıkesir'in batısı ve Manisa ile Isparta, Burdur ve Antalya'da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenirken, İzmir, Aydın ve Muğla'da rüzgarın kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, kıyı kesimlerde hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı da uyarı yapıldı.

PAZARTESİ GÜNÜ YAĞIŞ BATIDA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın ilk gününde yurdun batı kesimlerinde yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi. Yağışların pazartesi ve salı günleri İstanbul'da da görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, son günlerde bahar havasının etkili olduğunu belirterek, yağışlı ve ılık havanın önümüzdeki 10 gün boyunca süreceğini ifade etti. Şen, 8 Şubat'a kadar kar beklentisinin olmadığını, İstanbul'da sıcaklığın 17 dereceye kadar çıktığını söyledi.

BAZI BÖLGELER İÇİN EK UYARILAR

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Batı Akdeniz ve Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde ise fırtına beklendiği bildirildi. Batı Akdeniz'de yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

Ege Denizi'nde rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden, zamanla güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenirken, fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle Ege Bölgesi'nde kuvvetli sağanak ve fırtına beklentisi nedeniyle vatandaşları bir kez daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

26 OCAK BÖLGE BÖLGE HAVA RAPORU

MARMARA

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Edirne 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İstanbul 15°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Kırklareli 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Kocaeli 19°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Afyonkarahisar 11°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
Denizli 20°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
İzmir 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Muğla 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Adana 18°C Parçalı ve az bulutlu
Antalya 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay 13°C Parçalı ve az bulutlu
Isparta 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Ankara 11°C Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir 11°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Konya 12°C Parçalı ve çok bulutlu
Sivas 3°C Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Bolu 12°C Parçalı ve çok bulutlu
Düzce 17°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Sinop 15°C Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak 17°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Amasya 12°C Parçalı ve çok bulutlu
Artvin 10°C Parçalı ve çok bulutlu
Samsun 16°C Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon 15°C Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Erzurum 1°C Parçalı ve çok bulutlu
Kars 0°C Parçalı ve çok bulutlu
Malatya 1°C Parçalı ve çok bulutlu
Van 2°C Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Diyarbakır 2°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
Gaziantep 6°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
Siirt 1°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
Şanlıurfa 10°C Parçalı ve az bulutlu
