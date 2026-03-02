Meteoroloji paylaştı: 30 ile kar geliyor! Sıcaklık Batı’da artıyor, Doğu’da çığ riski

Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 07:12 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Doğu Karadeniz'in doğusu ile Iğdır çevrelerinde kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar beklenirken; yüksek rakımlı ve eğimli alanlarda çığ ile kar erimesi riskine karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hava yer yer çok bulutlu olacak. Özellikle Doğu Karadeniz'in doğusu ile Iğdır çevrelerinde yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur şeklinde görülecek yağışların, iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar olarak etkili olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde 30 ilde çarşamba günü itibarıyla kar yağışının görülmesi bekleniyor.

SABAH VE GECE SAATLERİNE DİKKAT Marmara ile iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma yaşanabileceğinden özellikle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

SICAKLIKLAR BATI'DA YÜKSELİYOR Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği, diğer bölgelerde ise normaller civarında kalacağı tahmin ediliyor. Sıcaklık değerlerinde belirgin bir düşüş beklenmezken, bölgesel farklılıklar devam edecek.

RÜZGAR KUZEYDEN ESECEK Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar uyarısı bulunmamakla birlikte, yerel etkiler görülebilir.