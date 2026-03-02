CANLI YAYIN
Meteoroloji paylaştı: 30 ile kar geliyor! Sıcaklık Batı’da artıyor, Doğu’da çığ riski

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Doğu Karadeniz'in doğusu ile Iğdır çevrelerinde kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar beklenirken; yüksek rakımlı ve eğimli alanlarda çığ ile kar erimesi riskine karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hava yer yer çok bulutlu olacak. Özellikle Doğu Karadeniz'in doğusu ile Iğdır çevrelerinde yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur şeklinde görülecek yağışların, iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar olarak etkili olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde 30 ilde çarşamba günü itibarıyla kar yağışının görülmesi bekleniyor.

SABAH VE GECE SAATLERİNE DİKKAT

Marmara ile iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma yaşanabileceğinden özellikle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

SICAKLIKLAR BATI'DA YÜKSELİYOR

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği, diğer bölgelerde ise normaller civarında kalacağı tahmin ediliyor. Sıcaklık değerlerinde belirgin bir düşüş beklenmezken, bölgesel farklılıklar devam edecek.

RÜZGAR KUZEYDEN ESECEK

Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar uyarısı bulunmamakla birlikte, yerel etkiler görülebilir.

YÜKSEK KESİMLERDE ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ tehlikesi devam ediyor. Aynı bölgelerde kar erimesine bağlı riskler de bulunuyor.

Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyor. Özellikle yüksek rakımlı ve eğimli arazilerde bulunacakların gerekli önlemleri almaları önem taşıyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNİ

MARMARA

İl Sıcaklık Hava Durumu
Edirne 14°C Parçalı ve az bulutlu
İstanbul 12°C Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 13°C Parçalı ve az bulutlu
Kocaeli 15°C Parçalı ve az bulutlu

EGE

İl Sıcaklık Hava Durumu
Afyonkarahisar 11°C Az bulutlu
Denizli 16°C Az bulutlu
İzmir 17°C Az bulutlu
Muğla 16°C Az bulutlu
AKDENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Adana 19°C Az bulutlu
Antalya 20°C Az bulutlu
Hatay 16°C Az bulutlu
Mersin 17°C Az bulutlu

İÇ ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Ankara 12°C Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 13°C Az bulutlu
Kayseri 2°C Parçalı ve az bulutlu
Konya 10°C Az bulutlu
BATI KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Bolu 11°C Parçalı ve az bulutlu
Düzce 15°C Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu 13°C Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 10°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Amasya 10°C Parçalı bulutlu
Samsun 11°C Parçalı bulutlu
Tokat 6°C Parçalı bulutlu
Trabzon 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Erzurum -1°C Parçalı ve çok bulutlu
Kars 0°C Parçalı ve çok bulutlu
Malatya 6°C Parçalı ve az bulutlu
Van 2°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Diyarbakır 13°C Az bulutlu
Gaziantep 13°C Az bulutlu
Siirt 10°C Az bulutlu
Şanlıurfa 14°C Az bulutlu
