CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Akdeniz kaynaklı sistem etkili: Yağış ve rüzgar şiddetini artıracak, 20 ilde sarı kodlu alarm

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

MGM, 24 saatlik hava tahmininde birçok bölgede kuvvetli yağış ve rüzgar beklediğini açıkladı. A Haber canlı yayında değerlendirmelerde bulunan meteoroloji uzmanı Adil Tek, Ege ve Akdeniz'de etkili olan kuvvetli yağışların Akdeniz kaynaklı sistemle oluştuğunu, hafta sonu aynı bölgelerde yeniden şiddetleneceğini belirtti. Yağışların gece saatlerinde güç kazanması bekleniyor.

Akdeniz kaynaklı sistem etkili: Yağış ve rüzgar şiddetini artıracak, 20 ilde sarı kodlu alarm 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı olacak. Bugün ve hafta sonu için değerlendirmelerde bulunan meteoroloji uzmanı Adil Tek, Ege ve Batı Akdeniz'de görülen kuvvetli yağışların Akdeniz kaynaklı hava sistemiyle ilişkili olduğunu belirtti. Yüksek deniz suyu sıcaklıkları ile Orta Akdeniz'den gelen daha serin havanın yağışları kuvvetlendirdiğini belirten Tek, riskin hafta sonunda da süreceğini ifade etti.

Akdeniz kaynaklı sistem etkili: Yağış ve rüzgar şiddetini artıracak, 20 ilde sarı kodlu alarm 2

HANGİ BÖLGELER YAĞIŞLI GEÇECEK?

Adil Tek'e göre, bölgede haftalardır aralıklarla süren yağışlar zemini doygun hale getirdi. Akdeniz üzerinden gelen nemli hava ile nispeten serin hava kütlesinin karşılaşması, özellikle Ege ve Batı Akdeniz'de yağışların şiddetini artırdı.

YURT GENELİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Akdeniz kaynaklı sistem etkili: Yağış ve rüzgar şiddetini artıracak, 20 ilde sarı kodlu alarm 3

Dünkü sistem doğuya kayarken Denizli, Burdur, Isparta ve Antalya çevrelerinde yağış devam ediyor. Bu yağışların şu aşamada sel oluşturacak seviyede olmadığı bildirildi. İç Anadolu'da Eskişehir, Kütahya ve Ankara'nın batı kesimleri yağış alıyor. İstanbul'da ise Anadolu Yakası'nda yağmur görülürken sistem Karadeniz'e doğru ilerliyor.

Akdeniz kaynaklı sistem etkili: Yağış ve rüzgar şiddetini artıracak, 20 ilde sarı kodlu alarm 4

DOĞU BÖLGELERDE KAR GEÇİŞİ BEKLENİYOR

Yağışlar doğuya ilerledikçe tür değiştiriyor. Adil Tek açıklamasında, Sivas ve çevresinden itibaren yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görüldüğünü belirtti. "Diyarbakır'dan yukarı kuzey kesimlerde kar şeklinde dönmeye başlayacak. Ama ardından bugün yine yağış, yeni yağış geliyor." dedi.

Akdeniz kaynaklı sistem etkili: Yağış ve rüzgar şiddetini artıracak, 20 ilde sarı kodlu alarm 5

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Tek, hafta sonu itibarıyla Muğla, Aydın, Antalya ve İzmir yeniden kuvvetli yağış alacağını vurguladı. Yağışların özellikle gece saatlerinde güçleneceğini, Antalya çevresinde şiddetin artacağını belirtti. İstanbul'da ise yağmur aralıklarla sürecek, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalacak.

Akdeniz kaynaklı sistem etkili: Yağış ve rüzgar şiddetini artıracak, 20 ilde sarı kodlu alarm 6

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 10-15 DERECE ARALIĞINDA SEYREDECEK

Megakent için hava durumu değerlendirmelerinde bulunan Tek, şu ifadelere yer verdi:

"Şu saatler itibarıyla İstanbul'da sıcaklıklar 10 ile 13 dereceler arasında değişiyor. Oldukça sıcak. Yani istatistikler hala 3 ile 9 dereceler arasında. Şu saatlerde 10 derece, yani o minimum sıcaklıkların yaklaşık 7-8 derece üzerinde. Gün içerisinde sıcaklıklar İstanbul'da bugün çok fazla yükselmeyecek ama yani zaten sıcak şu anda hava. 14-15 derecelere kadar çıkacak.

Akdeniz kaynaklı sistem etkili: Yağış ve rüzgar şiddetini artıracak, 20 ilde sarı kodlu alarm 7

Yağış öğle saatlerinde, İstanbul'daki yağış etkisini kaybediyor. Öğleden sonra, öğle saatlerinde hafif hafif geçişler olabilir. Ama akşam yeni gelen sistem var. Şu sistem biraz daha hızlı bir şekilde gelecek ve akşam saatlerinde, İtalya üzerinde bulunan sistem hızlı gelecek. Akşam saatlerinde İstanbul'da yağışı görüyor olacağız.

Akdeniz kaynaklı sistem etkili: Yağış ve rüzgar şiddetini artıracak, 20 ilde sarı kodlu alarm 8

Bu yağış yarın aralıklarla İstanbul'da yine devam ediyor olacak. Sıcaklık 9 ile 15 dereceler arasında yine sıcak bir hava. Hafta sonu da yine pazar günü de yağmur var İstanbul'da. Sıcaklıkta çok şey değişiklik yok, aynı şekilde sürüyor olacak."

Akdeniz kaynaklı sistem etkili: Yağış ve rüzgar şiddetini artıracak, 20 ilde sarı kodlu alarm 9

YAĞIŞLAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Uzman yağışlı sistemlerin 23 Şubat'a kadar aralıklarla etkili olacağını belirtti. Açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yarın için tüm yurtta yağışlar var. Yani bu sistem gelecek gece yurda yayılmaya başlayacak ve doğuya doğru kayacak. Birazcık açmaya başlayacak cumartesi gece saatlerinde ama pazar günü bir tane daha geliyor.

Akdeniz kaynaklı sistem etkili: Yağış ve rüzgar şiddetini artıracak, 20 ilde sarı kodlu alarm 10

İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI BİTTİ

Bu sene özellikle ocak ve şubat ayı biraz farklı, geçtiğimiz yıllara oranla çok farklı. Onun sebebini de hep söylüyoruz; Afrika üzerinde bulunan yüksek basınç ve Sibirya üzerinde oluşan yüksek basınç… O iki yüksek basınç havayı yükseltiyor. Buradaki hava yükselmeye başlayınca da yağışlar oluşuyor. Bu yağışlar Şubat'ın 23'üne kadar almaya devam edecek. 23'ünden sonra biraz daha yağışlar azalmaya başlıyor. Mart ayında da yine yağışlar azalmış olacak. Mart'ın 15'inden sonra biraz daha kuzey kesimlerde yağmur şeklinde yağışları göreceğiz. Yine tekrar ediyoruz; İstanbul için kar yağışı bitti diyebiliriz."

Akdeniz kaynaklı sistem etkili: Yağış ve rüzgar şiddetini artıracak, 20 ilde sarı kodlu alarm 11

YAĞIŞ TÜRÜ BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

MGM raporuna göre, yağışların büyük bölümünde yağmur ve sağanak etkili olacak. Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak bekleniyor. İç ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek. Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz kaynaklı sistem etkili: Yağış ve rüzgar şiddetini artıracak, 20 ilde sarı kodlu alarm 12

TOZ TAŞINIMINA VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Yurdun güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor.

Akdeniz kaynaklı sistem etkili: Yağış ve rüzgar şiddetini artıracak, 20 ilde sarı kodlu alarm 13

RÜZGAR YER YER FIRTINAYA DÖNECEK

Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette eseceği, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında 40-80 km/saat hızla kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağı bildirildi.

Akdeniz kaynaklı sistem etkili: Yağış ve rüzgar şiddetini artıracak, 20 ilde sarı kodlu alarm 14

20 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, olumsuz hava koşulları nedeniyle şu iller için sarı kodlu uyarı yayımladı: Amasya, Antalya, Artvin, Burdur, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kayseri, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat ve Bayburt.

Akdeniz kaynaklı sistem etkili: Yağış ve rüzgar şiddetini artıracak, 20 ilde sarı kodlu alarm 15

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ÇANAKKALE °C, 17°C
  • EDİRNE °C, 16°C
  • İSTANBUL °C, 14°C
  • KOCAELİ °C, 18°C

EGE

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

  • AFYONKARAHİSAR °C, 10°C
  • DENİZLİ °C, 17°C
  • İZMİR °C, 17°C
  • MUĞLA °C, 13°C
Akdeniz kaynaklı sistem etkili: Yağış ve rüzgar şiddetini artıracak, 20 ilde sarı kodlu alarm 16

AKDENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.

  • ADANA °C, 14°C
  • ANTALYA °C, 17°C
  • HATAY °C, 11°C
  • ISPARTA °C, 8°C

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

  • ANKARA °C, 8°C
  • ESKİŞEHİR °C, 12°C
  • KONYA °C, 11°C
  • SİVAS °C, 3°C
Akdeniz kaynaklı sistem etkili: Yağış ve rüzgar şiddetini artıracak, 20 ilde sarı kodlu alarm 17

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, sabah saatlerinde iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • BOLU °C, 10°C
  • DÜZCE °C, 16°C
  • SİNOP °C, 18°C
  • ZONGULDAK °C, 16°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • AMASYA °C, 13°C
  • ARTVİN °C, 10°C
  • SAMSUN °C, 18°C
  • TRABZON °C, 18°C
Akdeniz kaynaklı sistem etkili: Yağış ve rüzgar şiddetini artıracak, 20 ilde sarı kodlu alarm 18

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Iğdır ve Van hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi

  • ERZURUM °C, 2°C
  • KARS °C, 1°C
  • MALATYA °C, 7°C
  • VAN °C, 5°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.

  • DİYARBAKIR °C, 12°C
  • GAZİANTEP °C, 7°C
  • SİİRT °C, 14°C
  • ŞANLIURFA °C, 12°C
Mobil uygulamalarımızı indirin