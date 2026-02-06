Akdeniz kaynaklı sistem etkili: Yağış ve rüzgar şiddetini artıracak, 20 ilde sarı kodlu alarm

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 10-15 DERECE ARALIĞINDA SEYREDECEK Megakent için hava durumu değerlendirmelerinde bulunan Tek, şu ifadelere yer verdi: "Şu saatler itibarıyla İstanbul'da sıcaklıklar 10 ile 13 dereceler arasında değişiyor. Oldukça sıcak. Yani istatistikler hala 3 ile 9 dereceler arasında. Şu saatlerde 10 derece, yani o minimum sıcaklıkların yaklaşık 7-8 derece üzerinde. Gün içerisinde sıcaklıklar İstanbul'da bugün çok fazla yükselmeyecek ama yani zaten sıcak şu anda hava. 14-15 derecelere kadar çıkacak.

Yağış öğle saatlerinde, İstanbul'daki yağış etkisini kaybediyor. Öğleden sonra, öğle saatlerinde hafif hafif geçişler olabilir. Ama akşam yeni gelen sistem var. Şu sistem biraz daha hızlı bir şekilde gelecek ve akşam saatlerinde, İtalya üzerinde bulunan sistem hızlı gelecek. Akşam saatlerinde İstanbul'da yağışı görüyor olacağız.

Bu yağış yarın aralıklarla İstanbul'da yine devam ediyor olacak. Sıcaklık 9 ile 15 dereceler arasında yine sıcak bir hava. Hafta sonu da yine pazar günü de yağmur var İstanbul'da. Sıcaklıkta çok şey değişiklik yok, aynı şekilde sürüyor olacak."

YAĞIŞLAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK? Uzman yağışlı sistemlerin 23 Şubat'a kadar aralıklarla etkili olacağını belirtti. Açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: "Yarın için tüm yurtta yağışlar var. Yani bu sistem gelecek gece yurda yayılmaya başlayacak ve doğuya doğru kayacak. Birazcık açmaya başlayacak cumartesi gece saatlerinde ama pazar günü bir tane daha geliyor.