Akdeniz kaynaklı sistem etkili: Yağış ve rüzgar şiddetini artıracak, 20 ilde sarı kodlu alarm
MGM, 24 saatlik hava tahmininde birçok bölgede kuvvetli yağış ve rüzgar beklediğini açıkladı. A Haber canlı yayında değerlendirmelerde bulunan meteoroloji uzmanı Adil Tek, Ege ve Akdeniz'de etkili olan kuvvetli yağışların Akdeniz kaynaklı sistemle oluştuğunu, hafta sonu aynı bölgelerde yeniden şiddetleneceğini belirtti. Yağışların gece saatlerinde güç kazanması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı olacak. Bugün ve hafta sonu için değerlendirmelerde bulunan meteoroloji uzmanı Adil Tek, Ege ve Batı Akdeniz'de görülen kuvvetli yağışların Akdeniz kaynaklı hava sistemiyle ilişkili olduğunu belirtti. Yüksek deniz suyu sıcaklıkları ile Orta Akdeniz'den gelen daha serin havanın yağışları kuvvetlendirdiğini belirten Tek, riskin hafta sonunda da süreceğini ifade etti.
HANGİ BÖLGELER YAĞIŞLI GEÇECEK?
Adil Tek'e göre, bölgede haftalardır aralıklarla süren yağışlar zemini doygun hale getirdi. Akdeniz üzerinden gelen nemli hava ile nispeten serin hava kütlesinin karşılaşması, özellikle Ege ve Batı Akdeniz'de yağışların şiddetini artırdı.
Dünkü sistem doğuya kayarken Denizli, Burdur, Isparta ve Antalya çevrelerinde yağış devam ediyor. Bu yağışların şu aşamada sel oluşturacak seviyede olmadığı bildirildi. İç Anadolu'da Eskişehir, Kütahya ve Ankara'nın batı kesimleri yağış alıyor. İstanbul'da ise Anadolu Yakası'nda yağmur görülürken sistem Karadeniz'e doğru ilerliyor.
DOĞU BÖLGELERDE KAR GEÇİŞİ BEKLENİYOR
Yağışlar doğuya ilerledikçe tür değiştiriyor. Adil Tek açıklamasında, Sivas ve çevresinden itibaren yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görüldüğünü belirtti. "Diyarbakır'dan yukarı kuzey kesimlerde kar şeklinde dönmeye başlayacak. Ama ardından bugün yine yağış, yeni yağış geliyor." dedi.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Tek, hafta sonu itibarıyla Muğla, Aydın, Antalya ve İzmir yeniden kuvvetli yağış alacağını vurguladı. Yağışların özellikle gece saatlerinde güçleneceğini, Antalya çevresinde şiddetin artacağını belirtti. İstanbul'da ise yağmur aralıklarla sürecek, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalacak.