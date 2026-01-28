Meteoroloji 2025 “en”lerini açıkladı: Şırnak yanarken Hakkari dondu

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 15:56 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Meteoroloji, sıcaklıkta 2025 yılının enlerini ve dikkat çeken değerlerini ortaya koydu. Şırnak'ta 50,5 derece ölçülürken Hakkari'de sıcaklık -35,1'e düştü. Rize'de kar kalınlığı 280 santimetreye ulaştı. En hızlı rüzgar Bayburt'ta kaydedildi. Deniz suyu sıcaklığında da çarpıcı farklar oluştu.

Türkiye, 2025 yılında hava olaylarının en sert ve en sıra dışı yüzleriyle karşılaştı. Meteoroloji verileri, yıl boyunca hem sıcaklıkta hem yağışta hem de rüzgar hızında dikkat çeken rekorlara işaret etti. Ülkenin farklı bölgelerinde ölçülen uç değerler, iklim çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

En Sıcak Gün Güneydoğu'da Yılın en yüksek sıcaklığı 25 Temmuz 2025'te Şırnak'ın Silopi ilçesinde ölçüldü. Termometreler 50,5 dereceyi gösterdi. Bu değer, yılın en sıcak günü olarak kayıtlara geçti. Güneydoğu Anadolu'da yaz ayları zaten sert geçiyor. Ancak bu seviye, mevsim normallerinin oldukça üzerine çıktı.

En Soğuk Gün Hakkari'de Kış aylarında ise tablo tersine döndü. 25 Şubat 2025'te Hakkari Yüksekova'daki Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda sıcaklık -35,1 derece olarak ölçüldü. Bu değer, 2025'in en düşük sıcaklığı oldu. Doğu Anadolu'da sert kış koşulları etkisini güçlü şekilde hissettirdi.

Kar Kalınlığında Zirve Rize'de Kar yağışı en yoğun şekilde Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde görüldü. 21 Mart 2025'te Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Ovit bölgesinde kar kalınlığı 280 santimetreye ulaştı. Bu ölçüm, yılın en yüksek kar kalınlığı olarak kayda geçti. Bölge uzun süre beyaz örtü altında kaldı.