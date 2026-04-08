Mesut Özil'den alkışlık hareket: İyilik eli Gazze'ye kadar uzanıyor

Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe, üçüncü kez anne-baba olmanın mutluluğunu dünyayı güzelleştirecek bir iyilik hareketiyle kutluyor. Geçtiğimiz günlerde kızları Elisa'yı kucaklarına alan çift, bu mutlu haberi ihtiyaç sahibi aileler ve savaşın gölgesindeki yetimler için bir umuda dönüştürüyor.

2019 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren ve örnek evlilikleriyle parmakla gösterilen Mesut Özil ile Amine Gülşe cephesinden müjdeli haber geldi. 2020 yılında ilk kızları Eda'yı, 2022 yılında ise ikinci kızları Ela'yı kucaklarına alarak anne-baba olma heyecanını yaşayan ünlü çift, ailelerini daha da büyüterek üçüncü bebeklerine kavuştu.

3. KEZ BABA OLDU Ünlü çift, yeni doğan bebeklerine Elisa adını verdi. Sosyal medya paylaşımlarında bebeklerinin ilk karesine yer veren Özil ve Gülşe, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Allah'a şükürler olsun sağ salim dünyaya geldin güzel kızımız Elisa."

ÖZİL'İN YENİ YARDIM PLANI Kendi mutluluklarını başkalarının sevincine ortak ederek büyütmeyi tercih eden Özil çifti, anlamlı bir projeye imza atıyor. Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre Amine Gülşe ve Mesut Özil, devlet nezdinde geçerliliği olan kuruluşların belirlediği, maddi durumu yetersiz ailelerin doğum masraflarını üstlenerek birçok bebeğin sağlıklı koşullarda dünyaya gelmesine destek olacak.

Böylelikle minik Elisa'nın doğumu, başka annelerin gözyaşını sevince dönüştürecek bir umuda dönüşürken; her yeni hayat, onların mutluluğuna ortak olacak. Öte yandan Özil çiftinin yardım eli, sınırları aşarak savaşın gölgesinde büyüyen çocuklara da uzanacak.

GAZZE'YE ANLAMLI DESTEK Türkiye ve dünya genelinde ihtiyaç sahiplerine, mülteci kamplarına ve yetimhanelere gıda kolisi, iftar yemeği, ilaç ve sağlık hizmeti, oyuncak, okul bursları gibi birçok farklı alanda yardımlar yapan Mesut Özil, Londra'da evsizlere ve şiddet mağdurlarına destek olmuş, Gazze'ye malzeme göndermiş ve Uygur Türklerine desteğiyle de hep konuşulmuştu.