Hızlı ve Sürekli Cevap Vermek

Mesajlara anında yanıt vermek, her zaman olumlu bir durum değildir. Eğer sürekli ve anında cevap veriyorsanız, karşınızdaki kişi sizin her an müsait olduğunuzu düşünebilir. Bu da sizi daha az gizemli ve çekici kılabilir. Mesajlara yanıt vermek için acele etmeyin. Kendi hayatınıza odaklanarak doğal bir iletişim akışı sağlayın. Böylece karşı taraf sizinle iletişim kurmak için daha fazla çaba gösterebilir.