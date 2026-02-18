CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Merve Boluğur’dan takipçilerini güldüren esprili paylaşım! “Al şu parayı seçimlerini düzelt lütfen”

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, bu kez kendini ti'ye aldığı esprili bir notla takipçilerinin karşısına çıktı. "Al şu parayı erkek seçimlerini düzelt lütfen" sözleri kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Merve Boluğur’dan takipçilerini güldüren esprili paylaşım! “Al şu parayı seçimlerini düzelt lütfen” 1

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Merve Boluğur, geçtiğimiz aylarda paylaştığı kısa videoya, "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum" notunu düşerek dikkat çekmişti. Bu sözler, hayranlarının kafasını karıştırmıştı.

Merve Boluğur’dan takipçilerini güldüren esprili paylaşım! “Al şu parayı seçimlerini düzelt lütfen” 2

Paylaşımın ardından ünlü oyuncunun hayatında yeni biri olup olmadığı merak edilmiş, sosyal medyada "yeni aşk" iddiaları konuşulmuştu.

Merve Boluğur’dan takipçilerini güldüren esprili paylaşım! “Al şu parayı seçimlerini düzelt lütfen” 3

💸 KENDİNİ Tİ'YE ALDI

Boluğur'un son paylaşımındaki not ise doğrudan ve netti:

"Al şu parayı erkek seçimlerini düzelt lütfen."

Merve Boluğur’dan takipçilerini güldüren esprili paylaşım! “Al şu parayı seçimlerini düzelt lütfen” 4

Kısa ama etkili bu cümle hem samimi hem de ironikti. Oyuncu, ilişki tercihleriyle ilgili yapılan eleştirilere esprili bir yanıt vermiş oldu.

Merve Boluğur’dan takipçilerini güldüren esprili paylaşım! “Al şu parayı seçimlerini düzelt lütfen” 5

📺 NOSTALJİ RÜZGARI: "TOYGAR'I SEÇ ARTIK"

Yorumlar arasında en dikkat çeken detay ise nostalji oldu. Takipçiler, Boluğur'un yıllar önce rol aldığı Acemi Cadı dizisine gönderme yaptı.

Merve Boluğur’dan takipçilerini güldüren esprili paylaşım! “Al şu parayı seçimlerini düzelt lütfen” 6

Öne çıkan bazı yorumlar şöyleydi:

"Toygar'ı seçecek misin sonunda?"

"Acemi Cadı'daki bakışı nerede olsa tanırım."

"Abla sen Toygar'ın ahını aldın, işin rast gitmez zaten boşuna uğraşma."

"Ah o bakış Ayşegül'ün bakışı."

Merve Boluğur’dan takipçilerini güldüren esprili paylaşım! “Al şu parayı seçimlerini düzelt lütfen” 7

Hatırlanacağı üzere dizide Ayşegül karakteri, Toygar ile Selim arasında kalmış ve tercihini Selim'den yana kullanmıştı. Aradan yıllar geçmesine rağmen izleyici o sahneyi hala unutmuş değil.

Merve Boluğur’dan takipçilerini güldüren esprili paylaşım! “Al şu parayı seçimlerini düzelt lütfen” 8

✨ MİZAHIYLA GÜNDEM OLMAYI BAŞARDI

Merve Boluğur, zaman zaman özel hayatıyla eleştirilse de sosyal medyada kendisiyle dalga geçebilen tavrıyla dikkat çekiyor. Bu son paylaşımıyla hem eski defterleri açtırdı hem de takipçilerini güldürdü.

Mobil uygulamalarımızı indirin