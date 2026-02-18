Merve Boluğur’dan takipçilerini güldüren esprili paylaşım! “Al şu parayı seçimlerini düzelt lütfen”
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, bu kez kendini ti'ye aldığı esprili bir notla takipçilerinin karşısına çıktı. "Al şu parayı erkek seçimlerini düzelt lütfen" sözleri kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Merve Boluğur, geçtiğimiz aylarda paylaştığı kısa videoya, "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum" notunu düşerek dikkat çekmişti. Bu sözler, hayranlarının kafasını karıştırmıştı.
Paylaşımın ardından ünlü oyuncunun hayatında yeni biri olup olmadığı merak edilmiş, sosyal medyada "yeni aşk" iddiaları konuşulmuştu.
💸 KENDİNİ Tİ'YE ALDI
Boluğur'un son paylaşımındaki not ise doğrudan ve netti:
"Al şu parayı erkek seçimlerini düzelt lütfen."
Kısa ama etkili bu cümle hem samimi hem de ironikti. Oyuncu, ilişki tercihleriyle ilgili yapılan eleştirilere esprili bir yanıt vermiş oldu.
📺 NOSTALJİ RÜZGARI: "TOYGAR'I SEÇ ARTIK"
Yorumlar arasında en dikkat çeken detay ise nostalji oldu. Takipçiler, Boluğur'un yıllar önce rol aldığı Acemi Cadı dizisine gönderme yaptı.