Mert Yazıcıoğlu hakkında şaşırtan gerçek: Meğer bir dönem hastalığı işine engel olmuş!

İstanbul'da dünyaya gelmesine rağmen aslen Denizlili olan oyuncu Mert Yazıcıoğlu, daha önce yaptığı açıklamalar ve yaşadığı sağlık sorunlarıyla yeniden gündeme geldi.

BABASININ MİRASI VE UNUTULMAZ SÖZLERİ

Geçtiğimiz yıl Empati programına konuk olan Mert Yazıcıoğlu, hakkında bilinmeyenleri ilk kez paylaşmıştı. Babasını 18 yaşında kaybeden oyuncu, "Gerçekleşmeyen bir hayalin oldu mu?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Babamla birlikte rol aldığım bir projeyi izlemek isterdim. En son babam bana şunu söyledi: 'Ben senden hiç böyle başarılar beklemedim. Bir daha doğsan seni aynı şekilde büyütürdüm.' Bana bıraktığı en güzel hediye budur."