Merkez Bankası'ndan emekli ve memura yeni zam oranı! %18.09'la en düşük 17.000 TL maaş! 14.469 TL ve üstü alana...

Merkez Bankası, yılın ikinci enflasyon raporunda 2025 sonu için enflasyon tahminini %24 olarak korudu. 2026 yılı sonu için %12, 2027 için ise %8'lik enflasyon öngörüsü yapıldı. Raporun sonunda ise enflasyonun %5 seviyesinde sabitlenmesi hedeflendiği belirtildi. Bu üç yıllık projeksiyon kamu maaş zamlarında belirleyici olacak temel verilerden biri olarak öne çıkıyor.

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