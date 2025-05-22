Viral Galeri Viral Liste Merkez Bankası'ndan emekli ve memura yeni zam oranı! %18.09'la en düşük 17.000 TL maaş! 14.469 TL ve üstü alana...

Merkez Bankası'ndan emekli ve memura yeni zam oranı! %18.09'la en düşük 17.000 TL maaş! 14.469 TL ve üstü alana...

Merkez Bankası, yılın ikinci enflasyon raporunda 2025 sonu için enflasyon tahminini %24 olarak korudu. 2026 yılı sonu için %12, 2027 için ise %8'lik enflasyon öngörüsü yapıldı. Raporun sonunda ise enflasyonun %5 seviyesinde sabitlenmesi hedeflendiği belirtildi. Bu üç yıllık projeksiyon kamu maaş zamlarında belirleyici olacak temel verilerden biri olarak öne çıkıyor.

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Giriş Tarihi: 22.05.2025 14:16 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 14:18
Merkez Bankası’ndan emekli ve memura yeni zam oranı! %18.09’la en düşük 17.000 TL maaş! 14.469 TL ve üstü alana...

A Haber canlı yayınında emekli ve memur maaşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, temmuz ayında yapılacak zamlarla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

EMEKLİ-MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yılmaz Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine dikkat çekerek bu tahminlerin zam oranlarını doğrudan etkileyeceğini belirtti.

Merkez Bankası’ndan emekli ve memura yeni zam oranı! %18.09’la en düşük 17.000 TL maaş! 14.469 TL ve üstü alana...

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme süreci başlıyor

Memurlar, Temmuz ayında yapılacak zamları daha önce imzalanan toplu sözleşme kapsamında alacak. Ancak yeni dönem toplu sözleşme görüşmeleri de bu yaz itibarıyla başlayacak. Bu süreç yalnızca aktif memurları değil memur emeklilerini de yakından ilgilendiriyor. Yeni sözleşme ile birlikte 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak maaş artış oranları da belirlenecek.

Merkez Bankası’ndan emekli ve memura yeni zam oranı! %18.09’la en düşük 17.000 TL maaş! 14.469 TL ve üstü alana...

İki veri kaldı: Mayıs ve Haziran enflasyonu belirleyici olacak

Emekli ve memur zamlarının netleşmesi için artık sadece iki enflasyon verisi kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak mayıs ve haziran ayı enflasyon oranları temmuz ayında uygulanacak zam oranlarını belirleyecek. Özellikle Haziran ayı verisi kritik önem taşıyor. Bu verinin 3 Temmuz'da kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Merkez Bankası’ndan emekli ve memura yeni zam oranı! %18.09’la en düşük 17.000 TL maaş! 14.469 TL ve üstü alana...

Kamu işçileri de zam bekliyor

Memurların yanı sıra kamu işçileri de temmuz ayında maaşlarına yapılacak artışları bekliyor. Bu kesimde toplu sözleşme süreci farklı ilerlese de enflasyon farkı kamu işçileri için de maaş artışında etkili olacak.

Merkez Bankası’ndan emekli ve memura yeni zam oranı! %18.09’la en düşük 17.000 TL maaş! 14.469 TL ve üstü alana...

Merkez Bankası 2024'te hedefi tam 12'den vurdu

Merkez Bankası, 2024 yılı boyunca dört defa yayımladığı enflasyon raporlarında yıl sonu tahminlerini kademeli olarak güncelledi. İşte yıl içerisindeki tahminlerin seyri:

8 Şubat 2024 tarihli ilk raporda:

En alt tahmin: %30

En üst tahmin: %42

Ortalama tahmin: %36

9 Mayıs 2024 tarihli ikinci raporda:

En alt tahmin: %34

En üst tahmin: %42

Ortalama tahmin: %38

8 Ağustos 2024 tarihli üçüncü raporda:

Tahmin aralığı değişmedi

Ortalama yine %38

8 Kasım 2024 tarihli son raporda:

En alt tahmin: %42

En üst tahmin: %46

Ortalama tahmin: %44

Gerçekleşen enflasyon oranı ise %44,38 oldu.

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