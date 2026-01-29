Memurlar için yeni disiplin dönemi: Maaş kesintisi ve 3 yıl kamu yasağı

CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile memurlar için disiplin kuralları önemli ölçüde değişti. Aday memurluk süreci sıkılaştırılırken, disiplin cezası alan adayların memuriyetle ilişiğinin kesilmesi, memuriyetten çıkarılanların ise sağlık istisnası dışında 3 yıl boyunca kamuya dönememesi hükme bağlandı. Ayrıca disiplin cezalarına iki yıllık zaman aşımı getirildi.

Memurlar için çalışma hayatını doğrudan etkileyen kapsamlı düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aday memurluktan disiplin süreçlerine kadar birçok başlıkta köklü değişiklikler içeren düzenleme, kamuya girişte daha sıkı bir denetim döneminin başladığını ortaya koydu.

Yeni yılda maaşlarına yüzde 18,6 oranında artış ve 1.000 TL seyyanen zam yansıyan memurlar için bu kez gündemde disiplin kuralları var. "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile özellikle aday memurluk süreci yeniden şekillendirildi.

ADAY MEMURLUKTA ELEME KRİTERLERİ NETLEŞTİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56'ncı maddesinde yapılan değişiklikle, aday memurların hangi durumlarda memuriyetle ilişiğinin kesileceği açık şekilde tanımlandı. Buna göre adaylık süresi içinde kanunda belirtilen şartlardan herhangi birinin gerçekleşmesi, memuriyete son verilmesi için yeterli olacak.

Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim veya staj aşamalarından herhangi birinde başarısız olan adayların yanı sıra disiplin sicili de belirleyici hale geldi. Birden fazla uyarma veya kınama cezası alanlar ile aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına çarptırılan aday memurların, disiplin amirinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla görevine son verilebilecek.

MAAŞ KESME CEZASININ SONUCU AĞIRLAŞTI

Düzenleme, aylıktan kesme cezasını aday memurlar açısından çok daha ciddi sonuçlar doğuracak hale getirdi. Adaylık süresi içinde bu cezayı alanlar, gerekli onayların ardından doğrudan memuriyetten çıkarılabilecek.

Asil memurlar bakımından ise aylıktan kesme cezası mevcut uygulamada olduğu gibi yalnızca mali yaptırım niteliğini koruyacak.

MEMURİYETTEN ÇIKARILANA 3 YIL KAMU YASAĞI

Memuriyetle ilişiği kesilen kişiler için kamuya dönüş yolu da zorlaştırıldı. Sağlık nedenleri dışında memuriyetten çıkarılanlar, üç yıl boyunca yeniden devlet memuru olamayacak. Bu yasak yalnızca çalışılan kurumu değil, tüm kamu kurumlarını kapsayacak.

DİSİPLİN CEZALARINDA ZAMAN AŞIMI SINIRI

Düzenleme disiplin süreçlerinde süre sorununa da müdahale etti. 657 sayılı Kanun'un 57'nci maddesi yürürlükten kaldırılırken, disiplin cezalarında zaman aşımını düzenleyen 127'nci maddede değişikliğe gidildi. Buna göre, disiplin cezası gerektiren fiilin işlendiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde ceza verilmezse, ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrayacak.

İPTAL EDİLEN CEZALAR YENİDEN TESİS EDİLEBİLECEK

Yargı kararıyla iptal edilen disiplin cezaları için de yeni bir yol açıldı. Kanunda öngörülen süreler içinde kalınması şartıyla, iptal edilen cezaların yeniden tesis edilebilmesine imkan tanındı.

