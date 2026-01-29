Memurlar için yeni disiplin dönemi: Maaş kesintisi ve 3 yıl kamu yasağı

Memurlar için yeni disiplin dönemi: Maaş kesintisi ve 3 yıl kamu yasağı

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 11:19 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile memurlar için disiplin kuralları önemli ölçüde değişti. Aday memurluk süreci sıkılaştırılırken, disiplin cezası alan adayların memuriyetle ilişiğinin kesilmesi, memuriyetten çıkarılanların ise sağlık istisnası dışında 3 yıl boyunca kamuya dönememesi hükme bağlandı. Ayrıca disiplin cezalarına iki yıllık zaman aşımı getirildi.

Memurlar için çalışma hayatını doğrudan etkileyen kapsamlı düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aday memurluktan disiplin süreçlerine kadar birçok başlıkta köklü değişiklikler içeren düzenleme, kamuya girişte daha sıkı bir denetim döneminin başladığını ortaya koydu.

Yeni yılda maaşlarına yüzde 18,6 oranında artış ve 1.000 TL seyyanen zam yansıyan memurlar için bu kez gündemde disiplin kuralları var. "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile özellikle aday memurluk süreci yeniden şekillendirildi.

ADAY MEMURLUKTA ELEME KRİTERLERİ NETLEŞTİ 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56'ncı maddesinde yapılan değişiklikle, aday memurların hangi durumlarda memuriyetle ilişiğinin kesileceği açık şekilde tanımlandı. Buna göre adaylık süresi içinde kanunda belirtilen şartlardan herhangi birinin gerçekleşmesi, memuriyete son verilmesi için yeterli olacak.

Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim veya staj aşamalarından herhangi birinde başarısız olan adayların yanı sıra disiplin sicili de belirleyici hale geldi. Birden fazla uyarma veya kınama cezası alanlar ile aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına çarptırılan aday memurların, disiplin amirinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla görevine son verilebilecek.