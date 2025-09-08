Memura en az 59.000 TL maaş! OVP 6.5 milyon için zam oranını verdi: Kim ne kadar alacak? 4C Emekli Sandığı, vaiz, doktor...

EN DÜŞÜK MAAŞLAR 59 BİN TL'Yİ GEÇECEK

Tahminler gerçekleşirse, 2026 Ocak ayında en düşük memur maaşı 59 bin 805 TL'ye yükselecek. Halen 22 bin 671 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı ise hem oransal zam hem de taban aylık artışıyla 27 bin 398 TL'ye çıkacak.

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, Ocak ayında maaşlarına yansıyacak bu artışı heyecanla bekliyor.