Memura en az 59.000 TL maaş! OVP 6.5 milyon için zam oranını verdi: Kim ne kadar alacak? 4C Emekli Sandığı, vaiz, doktor...
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi, 2026 Ocak zammının detaylarını merakla bekliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Hakem Kurulu kararıyla Ocak zammı yüzde 11 ve bin lira taban aylık artışı olarak belirlendi. Ancak asıl merak edilen konu, enflasyon farkı olacak. Peki bu fark memurların ve emeklilerin maaşını nasıl etkileyecek?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.09.2025 09:12