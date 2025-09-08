Viral Galeri Viral Liste Memura en az 59.000 TL maaş! OVP 6.5 milyon için zam oranını verdi: Kim ne kadar alacak? 4C Emekli Sandığı, vaiz, doktor...

Memura en az 59.000 TL maaş! OVP 6.5 milyon için zam oranını verdi: Kim ne kadar alacak? 4C Emekli Sandığı, vaiz, doktor...

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi, 2026 Ocak zammının detaylarını merakla bekliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Hakem Kurulu kararıyla Ocak zammı yüzde 11 ve bin lira taban aylık artışı olarak belirlendi. Ancak asıl merak edilen konu, enflasyon farkı olacak. Peki bu fark memurların ve emeklilerin maaşını nasıl etkileyecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.09.2025 09:12
Memura en az 59.000 TL maaş! OVP 6.5 milyon için zam oranını verdi: Kim ne kadar alacak? 4C Emekli Sandığı, vaiz, doktor...

Ocak zammına eklenecek enflasyon farkı, 2025 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon verilerine göre belirleniyor. Hesaplama yöntemi oldukça basit. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı ocak zammına eklenecek.

Memura en az 59.000 TL maaş! OVP 6.5 milyon için zam oranını verdi: Kim ne kadar alacak? 4C Emekli Sandığı, vaiz, doktor...

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre temmuz ayı enflasyonu yüzde 2.06, ağustos ayı enflasyonu ise yüzde 2.04 olarak kaydedildi. Böylece temmuz-ağustos enflasyonu toplamda yüzde 4.14 oldu ve bu, memurlar ile emekliler için enflasyon farkının çıkacağını işaret ediyor.

Memura en az 59.000 TL maaş! OVP 6.5 milyon için zam oranını verdi: Kim ne kadar alacak? 4C Emekli Sandığı, vaiz, doktor...

MERKEZ BANKASI VE OVP'DEN YENİ İPUÇLARI

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, enflasyon farkının net rakamları henüz belli olmasa da ipuçları geliyor.

Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 25 ile yüzde 29 arasında olacağını açıklamıştı.

Memura en az 59.000 TL maaş! OVP 6.5 milyon için zam oranını verdi: Kim ne kadar alacak? 4C Emekli Sandığı, vaiz, doktor...

Yeni Orta Vadeli Program (OVP) ise 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 28.5 olarak tahmin ediyor.

Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10.14 olacak. Bu durumda memurlar ve emekliler, yüzde 11'lik Ocak zammına ek olarak yüzde 4.9'luk enflasyon farkı alacak ve toplam zam oranı yüzde 16.44'ü bulacak.

Memura en az 59.000 TL maaş! OVP 6.5 milyon için zam oranını verdi: Kim ne kadar alacak? 4C Emekli Sandığı, vaiz, doktor...

EN DÜŞÜK MAAŞLAR 59 BİN TL'Yİ GEÇECEK

Tahminler gerçekleşirse, 2026 Ocak ayında en düşük memur maaşı 59 bin 805 TL'ye yükselecek. Halen 22 bin 671 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı ise hem oransal zam hem de taban aylık artışıyla 27 bin 398 TL'ye çıkacak.

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, Ocak ayında maaşlarına yansıyacak bu artışı heyecanla bekliyor.

SON DAKİKA