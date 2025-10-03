Viral Galeri Viral Liste MEMUR VE MEMUR EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA: 3 aylık fark netleşti! Yeni memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aylık bazda 3.23 oldu. Yıllık bazda ise 33.29 olarak gerçekleşti. Bu anlamda 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 2026 Ocak zammına ilişkin ilk somut ipuçları gelmeye başladı. Yüzde 11'lik Ocak zammına enflasyon farkı eklenecek. Bu fark için ipucu da geldi. Polis, imam, öğretmen... Kim ne kadar alacak? Ahaber kalem kalem hesapladı.

Giriş Tarihi: 03.10.2025 10:04 Güncelleme Tarihi: 03.10.2025 11:49
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,23, yıllık bazda ise yüzde 33,29 olarak gerçekleşti. Bu veriler, 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 2026 Ocak zammının ipuçlarını da ortaya koydu. Yapılacak yüzde 11'lik zam oranına enflasyon farkı eklenecek ve maaşlarda belirgin bir artış yaşanacak. Polis, imam, öğretmen ve diğer kamu görevlilerinin Ocak zammı sonrası alacağı maaş tutarları A Haber tarafından kalem kalem hesaplandı. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 11 olarak belirlenen Ocak zammı enflasyon farkıyla büyüyecek. Bu fark, 2025'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı üzerinden hesaplanacak. Ayrıca taban aylıkta bin lira artış da olacak.

Enflasyon Farkı: İlk 3 Aylık Rapor Ne Söylüyor?

Enflasyon farkının ne kadar olacağına dair ilk ipuçları, TÜİK'in açıkladığı verilerle ortaya çıktı. Memur zammı için belirleyici olan ikinci yarıyıl enflasyonunun ilk üç aylık karnesi şöyle:

Temmuz 2025 Enflasyonu: %2.06

Ağustos 2025 Enflasyonu: %2.04

Eylül 2025 Enflasyonu: 3,23

EYLÜL AYININ ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

Memur Ve Memur Emeklisi 3 Aylık Orana Göre Taban Aylıklar Ne Oldu?

Memur

Mevcut: 50.503 TL

% 13.64 zam+1.000 TL: 58.392 TL

Memur emeklisi

Mevcut: 22.672

%13.64 zam+1.000 TL: 26.764 TL

Memurların Maaşları Ne Kadar Artacak?

Üç aylık enflasyon farkının memur maaşlarını etkileyecek. Örneğin üniversite mezunu bir şube müdürü mevcut maaşı 76.659 TL'den, %13,64 zam ve 1.000 TL ek ödeme ile 88.115 TL'ye çıkacak. Benzer şekilde, memur (üniversite mezunu 9/1) 52.617 TL'den 60.794 TL'ye ulaşacak.

Diğer bazı memur maaşları ise şöyle öne çıkıyor:

Uzman öğretmen: 67.766 TL → 78.009 TL

