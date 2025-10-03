MEMUR VE MEMUR EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA: 3 aylık fark netleşti! Yeni memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,23, yıllık bazda ise yüzde 33,29 olarak gerçekleşti. Bu veriler, 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 2026 Ocak zammının ipuçlarını da ortaya koydu. Yapılacak yüzde 11'lik zam oranına enflasyon farkı eklenecek ve maaşlarda belirgin bir artış yaşanacak. Polis, imam, öğretmen ve diğer kamu görevlilerinin Ocak zammı sonrası alacağı maaş tutarları A Haber tarafından kalem kalem hesaplandı. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 11 olarak belirlenen Ocak zammı enflasyon farkıyla büyüyecek. Bu fark, 2025'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı üzerinden hesaplanacak. Ayrıca taban aylıkta bin lira artış da olacak.