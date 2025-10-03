MEMUR VE MEMUR EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA: 3 aylık fark netleşti! Yeni memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aylık bazda 3.23 oldu. Yıllık bazda ise 33.29 olarak gerçekleşti. Bu anlamda 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 2026 Ocak zammına ilişkin ilk somut ipuçları gelmeye başladı. Yüzde 11'lik Ocak zammına enflasyon farkı eklenecek. Bu fark için ipucu da geldi. Polis, imam, öğretmen... Kim ne kadar alacak? Ahaber kalem kalem hesapladı.
Giriş Tarihi: 03.10.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 03.10.2025 11:49