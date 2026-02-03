Memur maaşında ikinci zam süreci: Ocak sonrası temmuz hesabı başladı! Toplu sözleşme...

Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 18,6 zam ve 1.000 TL seyyanen artışın ardından gözler Temmuz 2026 zammına çevrildi. 3 Şubat'ta açıklanacak enflasyon verisiyle ilk hesaplamalar netleşecek.

Ocak ayında yapılan maaş artışının ardından kamu çalışanları için yeni bir zam beklentisi süreci başladı. 5 Ocak'ta açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 18,6 oranında artış yapılırken, buna ek olarak 1.000 TL seyyanen zam uygulandı. Şimdi ise gözler Temmuz ayında yapılacak ikinci maaş artışına çevrilmiş durumda. Temmuz zammına ilişkin ilk hesaplamalar, 3 Şubat'ta açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte netleşmeye başlayacak.

OCAK AYINDA YÜZDE 18,60 ZAM VE SEYYANEN ARTIŞ UYGULANDI Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı kesinleşti. Kamu çalışanları, toplu sözleşme kapsamında belirlenen zam oranına ek olarak 6 aylık enflasyon farkı alıyor. Bu kapsamda yüzde 11 toplu sözleşme zammına, yüzde 6,85 enflasyon farkı eklendi ve toplam zam oranı yüzde 18,60 olarak gerçekleşti. Ayrıca bu yıl için maaşlara 1.000 TL seyyanen artış da yansıtıldı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 60 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI Yapılan artış sonrası en düşük memur maaşı 52 bin 617 liradan 60 bin 896 liraya yükseldi. En düşük memur emekli maaşı ise 27 bin 889 lira seviyesine çıktı. Zamlı maaşlar ve oluşan maaş farkları memurların hesaplarına yatırıldı.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN İLK VERİ 3 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK Resmi veri takvimine göre Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak. Açıklanacak veri, Temmuz ayında yapılacak maaş artışına ilişkin ilk ipuçlarını verecek.