Memur maaşında ikinci zam süreci: Ocak sonrası temmuz hesabı başladı! Toplu sözleşme...

Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 18,6 zam ve 1.000 TL seyyanen artışın ardından gözler Temmuz 2026 zammına çevrildi. 3 Şubat'ta açıklanacak enflasyon verisiyle ilk hesaplamalar netleşecek.

Ocak ayında yapılan maaş artışının ardından kamu çalışanları için yeni bir zam beklentisi süreci başladı. 5 Ocak'ta açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 18,6 oranında artış yapılırken, buna ek olarak 1.000 TL seyyanen zam uygulandı. Şimdi ise gözler Temmuz ayında yapılacak ikinci maaş artışına çevrilmiş durumda. Temmuz zammına ilişkin ilk hesaplamalar, 3 Şubat'ta açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte netleşmeye başlayacak.

OCAK AYINDA YÜZDE 18,60 ZAM VE SEYYANEN ARTIŞ UYGULANDI

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı kesinleşti. Kamu çalışanları, toplu sözleşme kapsamında belirlenen zam oranına ek olarak 6 aylık enflasyon farkı alıyor. Bu kapsamda yüzde 11 toplu sözleşme zammına, yüzde 6,85 enflasyon farkı eklendi ve toplam zam oranı yüzde 18,60 olarak gerçekleşti. Ayrıca bu yıl için maaşlara 1.000 TL seyyanen artış da yansıtıldı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 60 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Yapılan artış sonrası en düşük memur maaşı 52 bin 617 liradan 60 bin 896 liraya yükseldi. En düşük memur emekli maaşı ise 27 bin 889 lira seviyesine çıktı. Zamlı maaşlar ve oluşan maaş farkları memurların hesaplarına yatırıldı.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN İLK VERİ 3 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK

Resmi veri takvimine göre Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak. Açıklanacak veri, Temmuz ayında yapılacak maaş artışına ilişkin ilk ipuçlarını verecek.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ NASIL ŞEKİLLENİYOR?

Merkez Bankası'nın 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği beklenti anketine göre yılın ilk ayına ilişkin tahminler şu şekilde oluştu:

📍Ocak ayı aylık TÜFE beklentisi: %3,76 (Önceki ankette %3,44)

📍2026 yıl sonu TÜFE beklentisi: %23,23 (Önceki %23,35)

📍12 ay sonrası TÜFE beklentisi: %22,20

📍24 ay sonrası TÜFE beklentisi: %16,94

TEMMUZ 2026 ZAM HESABI NASIL YAPILACAK?

8. Dönem Toplu Sözleşme ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı doğrultusunda, 2026 yılının ikinci 6 ayı için memur maaşlarına yüzde 7 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Bunun yanında oluşması halinde enflasyon farkı da maaşlara eklenecek.

Ocak ayı enflasyonunun yüzde 3,76 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda ilk ay için enflasyon farkı oluşmayacak. Ocak–Haziran döneminde toplam enflasyonun yüzde 11'i aşması halinde, temmuz zammına enflasyon farkı da dahil edilecek.

Yıl başında verilen 1.000 TL'lik seyyanen artışın temmuz ayında uygulanmayacağı belirtiliyor.

BEKLENTİ YÜZDE 9,4 OLABİLİR

Hesaplamalara göre yüzde 7 toplu sözleşme zammı ve oluşabilecek farklar birlikte değerlendirildiğinde Temmuz 2026 döneminde toplam maaş artışının yaklaşık yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Bu senaryoya göre en düşük memur maaşının 60 bin 896 liradan 66 bin 620 liraya yükselmesi, en düşük memur emekli maaşının ise yaklaşık 30 bin 508 liraya çıkması bekleniyor.

2026 TEMMUZ MEMUR MAAŞLARI

Unvanlar Derece 2026 Ocak (İlave 1000 TL Dahil) Temmuz 2026 Tahmini Maaş (%9,4 Zamlı)
Şube Müdürü (Üniv. Mezunu) 1/4 91.917,57 TL 100.557,82 TL
Memur (Üniv. Mezunu) 9/1 63.403,76 TL 69.363,71 TL
Uzman Öğretmen 1/4 81.370,48 TL 89.019,30 TL
Öğretmen 1/4 73.519,16 TL 80.429,96 TL
Başkomiser 3/1 89.345,14 TL 97.743,58 TL
Polis Memuru 8/1 81.747,62 TL 89.431,89 TL
Uzman Doktor 1/4 150.577,13 TL 164.731,38 TL
Hemşire (Üniv. Mezunu) 5/1 74.246,17 TL 81.225,31 TL
Mühendis 1/4 93.745,20 TL 102.557,25 TL
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 65.692,74 TL 71.867,86 TL
Profesör 1/4 133.058,73 TL 145.566,25 TL
Araştırma Görevlisi 7/1 88.517,31 TL 96.837,94 TL
Vaiz 1/4 76.804,38 TL 84.023,99 TL
Avukat 1/4 88.188,79 TL 96.478,54 TL
En Düşük Memur Maaşı - 60.896,56 TL 66.620,84 TL
En Düşük Memur Emeklisi - 27.887,81 TL 30.509,26 TL

Not: İki çocuklu olup eşi çalışmayan maaşlar alınmıştır.

