Melek Baykal eski rol arkadaşını kızdırdı! "Sevdiğim bir iş değildi"
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Akasya Durağı, yeniden çekileceği iddialarıyla gündeme gelirken, dizide Melahat karakterine hayat veren Melek Baykal'ın "Çok sevdiğim bir iş değildi" sözlerine, eski rol arkadaşı Ateş Fatih Uçan'dan tepki gecikmedi.
2008-2012 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran "Akasya Durağı" dizisinin yıllar sonra aynı kadroyla yeniden çekileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Sosyal medyada yayılan söylentilerin ardından gözler, dizide rol alan oyunculara çevrildi. Bir taksi durağında çalışan şoförlerin hayatını konu alan dizide "Şoför Melahat" karakterine hayat veren usta oyuncu Melek Baykal, yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
"SEVDİĞİM BİR İŞ DEĞİLDİ"
Baykal, "Akasya Durağı, benim çok sevdiğim bir iş değildi. Çok kısa çalıştım ben orada. Sonra rahmetli Türker (İnanoğlu) Bey'den affımı istemiştim" sözleriyle şaşırttı.
Tiyatroyu her zaman önceliği olarak gördüğünü vurgulayan Baykal, "10 gün önce bir dizi teklifi geldi ama ben tiyatroda var olduğuma inananlardanım" diyerek televizyon projelerine mesafeli durduğunu da dile getirdi.
Baykal'ın bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, dizinin "Ali Kemal"i olarak hafızalara kazınan Ateş Fatih Uçan da sessiz kalmadı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu, Baykal'ın açıklamalarına sert bir yanıt verdi.