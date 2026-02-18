Melek Baykal eski rol arkadaşını kızdırdı! "Sevdiğim bir iş değildi"

"İYİ Kİ KISA DÖNEM KALDINIZ"

Uçan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Melek Baykal Hanım ben gayet iyi biliyorum neden sevmediğinizi. Çünkü hikâye sizi sevmedi. Ve dublaj istediniz, biz de karşı çıktık. Çünkü siz hep dublaja alışıksınız. Duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız."