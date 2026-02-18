CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Melek Baykal eski rol arkadaşını kızdırdı! "Sevdiğim bir iş değildi"

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Akasya Durağı, yeniden çekileceği iddialarıyla gündeme gelirken, dizide Melahat karakterine hayat veren Melek Baykal'ın "Çok sevdiğim bir iş değildi" sözlerine, eski rol arkadaşı Ateş Fatih Uçan'dan tepki gecikmedi.

Melek Baykal eski rol arkadaşını kızdırdı! "Sevdiğim bir iş değildi" 1

2008-2012 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran "Akasya Durağı" dizisinin yıllar sonra aynı kadroyla yeniden çekileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Melek Baykal eski rol arkadaşını kızdırdı! "Sevdiğim bir iş değildi" 2

Sosyal medyada yayılan söylentilerin ardından gözler, dizide rol alan oyunculara çevrildi. Bir taksi durağında çalışan şoförlerin hayatını konu alan dizide "Şoför Melahat" karakterine hayat veren usta oyuncu Melek Baykal, yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Melek Baykal eski rol arkadaşını kızdırdı! "Sevdiğim bir iş değildi" 3

"SEVDİĞİM BİR İŞ DEĞİLDİ"

Baykal, "Akasya Durağı, benim çok sevdiğim bir iş değildi. Çok kısa çalıştım ben orada. Sonra rahmetli Türker (İnanoğlu) Bey'den affımı istemiştim" sözleriyle şaşırttı.

Melek Baykal eski rol arkadaşını kızdırdı! "Sevdiğim bir iş değildi" 4

Tiyatroyu her zaman önceliği olarak gördüğünü vurgulayan Baykal, "10 gün önce bir dizi teklifi geldi ama ben tiyatroda var olduğuma inananlardanım" diyerek televizyon projelerine mesafeli durduğunu da dile getirdi.

Melek Baykal eski rol arkadaşını kızdırdı! "Sevdiğim bir iş değildi" 5

Baykal'ın bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, dizinin "Ali Kemal"i olarak hafızalara kazınan Ateş Fatih Uçan da sessiz kalmadı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu, Baykal'ın açıklamalarına sert bir yanıt verdi.

Melek Baykal eski rol arkadaşını kızdırdı! "Sevdiğim bir iş değildi" 6

"İYİ Kİ KISA DÖNEM KALDINIZ"

Uçan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Melek Baykal Hanım ben gayet iyi biliyorum neden sevmediğinizi. Çünkü hikâye sizi sevmedi. Ve dublaj istediniz, biz de karşı çıktık. Çünkü siz hep dublaja alışıksınız. Duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız."

Melek Baykal eski rol arkadaşını kızdırdı! "Sevdiğim bir iş değildi" 7

Karşılıklı açıklamalar, dizinin yeniden çekileceği iddialarını gölgede bırakırken, yıllar sonra gelen bu polemik sosyal medyada tartışma yarattı. Dizinin akıbetine ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Mobil uygulamalarımızı indirin