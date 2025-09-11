Mehmet Şakir Can kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Can Holding yöneticisi Mehmet Şakir Can neden gözaltına alındı?
Can Holding'e yönelik başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, holdingin yöneticileri arasında yer alan Kemal Can, Mehmet Şakir Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Bu gelişmelerin ardından gözaltı kararı verilen isimlerden Mehmet Şakir Can merak konusu oldu. Peki Can Holding yöneticisi Mehmet Şakir Can kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte merak edilen detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.09.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 10:51