Mehmet Şakir Can kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Can Holding yöneticisi Mehmet Şakir Can neden gözaltına alındı?

Mehmet Can, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı ile İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı olarak görev almaktadır. Can Holding Enerji Grubu Başkanı olan Can, holding bünyesinde enerji, perakende, turizm, gıda, sağlık, inşaat ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren birçok şirketin yönetim kurullarında başkanlık ve üyelik yapmaktadır.