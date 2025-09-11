Viral Galeri Viral Liste Mehmet Şakir Can kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Can Holding yöneticisi Mehmet Şakir Can neden gözaltına alındı?

Can Holding'e yönelik başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, holdingin yöneticileri arasında yer alan Kemal Can, Mehmet Şakir Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Bu gelişmelerin ardından gözaltı kararı verilen isimlerden Mehmet Şakir Can merak konusu oldu. Peki Can Holding yöneticisi Mehmet Şakir Can kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.09.2025 09:48 Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 10:51
11 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mehmet Şakir Can'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, holding bünyesindeki şirketler üzerinden vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi iddiaları gündeme getirdi. Vatandaşlar "Mehmet Şakir Can kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?" sorularını araştırmaya başladı.

Mehmet Şakir Can Kimdir?

1977 doğumlu olan Mehmet Şakir Can, 2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde ikamet eden Can'ın doğum yeriyle ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır.

HABERTÜRK VE SHOW TV BİNASINDA ARAMA YAPILDI
Mehmet Can, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı ile İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı olarak görev almaktadır. Can Holding Enerji Grubu Başkanı olan Can, holding bünyesinde enerji, perakende, turizm, gıda, sağlık, inşaat ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren birçok şirketin yönetim kurullarında başkanlık ve üyelik yapmaktadır.

