Mehmet Aslantuğ'dan Uraz Kaygılaroğlu'na sert eleştiri: "İşi bıraksın en kolay çözüm bu"
Televizyon dünyasının yoğun çalışma temposu, ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun sitem dolu açıklamalarıyla yeniden tartışmaya açıldı. "Dizi çekmek zor iş" diyen genç oyuncuya, usta aktör Mehmet Aslantuğ'dan sert bir yanıt geldi.
Genç oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, dizi sektöründeki ağır çalışma temposuna dair yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.
Haftada 6 gün, günde 12 saati bulan mesailerin insani olmadığını belirten Kaygılaroğlu'nun bu çıkışına, sektörün deneyimli ismi Mehmet Aslantuğ'dan sert bir eleştiri geldi.
"NEFES ALANI YOK"
Kaygılaroğlu, dizi sektöründeki çalışma saatlerinin insani sınırları zorladığını dile getirerek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Dizi çekmek çok zor iş. Haftada 5-6 gün, 12 saat oradasın. 120 kişi bir evin içinde, nefes alanı yok. Akşam eve gidiyorum, uyuyorum, kalkıyorum tekrar oraya gidiyorum. Arada hayatımı da devam ettirmem, yaşamam lazım"
"İŞİ BIRAKSIN"
Mehmet Aslantuğ katıldığı bir programda Kaygılaroğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.
Aslantuğ, "Zorluğu açıklamaya kalkarsak, toplumun başka alanlarındaki zorlukları unutmuş oluruz. Güce ve emeğe dair sorunları unuturuz. İşi bıraksın, en kolay çözüm bu" dedi.