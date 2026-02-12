Mehmet Ali Erbil’den ilginç hayran anısı: “Enseme bir tokat yedim”

Mehmet Ali Erbil, yaptığı son açıklamayla yine adından söz ettirdi. Hem özel hayatı hem de çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şovmen, bu kez kendisine gösterilen sevgiye dair anlattığı bir anıyla konuşuldu.

"Sabahın 5'inde uçağa yürüyorum. Arkamdan enseme bir tokat yedim. Arkamı döndüm, adam bana 'Parmaktan sonra' yaptı. Beni öyle sevmişler."

Mehmet Ali Erbil, sabahın erken saatlerinde yaşadığı bir olayı şu sözlerle aktardı:

🎭 "Beni Böyle Sevmişler"

Şovmenin sözleri hem şaşkınlık hem de gülümseme yarattı. Erbil, yıllardır halkla iç içe bir isim olarak anılıyor. Bu anı da onun kamuoyuyla kurduğu samimi bağın bir yansıması olarak değerlendirildi.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın ilişkisi magazin dünyasının en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Beş ay önce evlenen çift, zaman zaman ayrılık iddialarıyla, zaman zaman da barışma haberleriyle gündeme gelmişti.

👶 "Benim Kızım Yasmin"

Son olarak Gülseren Ceylan'a yöneltilen "Mehmet Ali Erbil yeniden baba olmak ister mi?" sorusu dikkat çekmişti. Bu sözler, çiftin çocuk planına dair net bir tavır olarak yorumlandı. Ceylan, soruya gülerek şu yanıtı verdi:

"Yok yok, ben de anne olmak istemem. Benim kızım var; Yasmin. Yaşıma yakın buldum, arkadaş gibiyiz. Yasminciğim ile iyiyiz."