Mehmet Ali Erbil'den ilginç hayran anısı: "Enseme bir tokat yedim"

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Mehmet Ali Erbil'in sabahın erken saatlerinde yaşadığı ilginç bir anı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ünlü şovmenin halkla kurduğu samimi ilişkiye dair yaptığı esprili açıklama dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil, yaptığı son açıklamayla yine adından söz ettirdi. Hem özel hayatı hem de çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şovmen, bu kez kendisine gösterilen sevgiye dair anlattığı bir anıyla konuşuldu.

🎭 "Beni Böyle Sevmişler"

Mehmet Ali Erbil, sabahın erken saatlerinde yaşadığı bir olayı şu sözlerle aktardı:

"Sabahın 5'inde uçağa yürüyorum. Arkamdan enseme bir tokat yedim. Arkamı döndüm, adam bana 'Parmaktan sonra' yaptı. Beni öyle sevmişler."

Şovmenin sözleri hem şaşkınlık hem de gülümseme yarattı. Erbil, yıllardır halkla iç içe bir isim olarak anılıyor. Bu anı da onun kamuoyuyla kurduğu samimi bağın bir yansıması olarak değerlendirildi.

💑 İlişkisi Uzun Süredir Konuşuluyor

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın ilişkisi magazin dünyasının en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Beş ay önce evlenen çift, zaman zaman ayrılık iddialarıyla, zaman zaman da barışma haberleriyle gündeme gelmişti.

👶 "Benim Kızım Yasmin"

Son olarak Gülseren Ceylan'a yöneltilen "Mehmet Ali Erbil yeniden baba olmak ister mi?" sorusu dikkat çekmişti. Bu sözler, çiftin çocuk planına dair net bir tavır olarak yorumlandı. Ceylan, soruya gülerek şu yanıtı verdi:

"Yok yok, ben de anne olmak istemem. Benim kızım var; Yasmin. Yaşıma yakın buldum, arkadaş gibiyiz. Yasminciğim ile iyiyiz."

💄 Göz Kapağı Operasyonunu Gizlemedi

Öte yandan Gülseren Ceylan, geçtiğimiz günlerde yaptırdığı göz kapağı operasyonuyla da gündeme gelmişti. Yeni taşındığı evdeki günlük yaşamını sık sık paylaşan Ceylan, estetik operasyonunu da açıkça duyurdu.

İşlem sonrası son halini sosyal medya hesabında yayınladı. Takipçilerine iyileşme süreci hakkında kısa bilgiler verdi. Ceylan ayrıca estetikle ilgili eleştirilere de yanıt verdi:

"Ben doğallığımı bozar mıyım? Allah aşkına şu yüze bakın. Hafif bir dudak dolgusu yaptırdım, şimdi de göz kapakları halledildi. Hepsi bu. Abartılı, tanınmayacak bir estetik görüntü asla yok."

❤️ "Sizi Hak Edenle Evlenin"

Operasyon sonrası yaptığı paylaşımda eşine yönelik sözleri de dikkat çekti:

"Gerçekten sizi hak eden, size ilgi, değer veren insanlarla evlenin. Düşünsenize ameliyat oluyorum, başımda bekleyen, hediye alan, ilgi gösteren, başımı okşayıp, seven bir adamla evliyim. Başka ne dilerim? Devamlı saygılı davranan, kötü söz kullanmayan bir adamlayım şükür."

