Mehmet Ali Erbil Gülseren Ceylan'a ne bıraktı? Boşanma protokolü ortaya çıktı

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, 7 aylık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Ayrılığın ardından en çok merak edilen "Maddi paylaşım nasıl oldu?" sorusu ise ortaya çıkan boşanma protokolüyle yanıt buldu.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, 7 aylık evliliklerini Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde tek celsede sonlandırdı. Mahkeme, "evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle çiftin boşanmasına karar verdi.

MAL PAYLAŞIMI TAMAM: ARABA CEYLAN'IN OLDU 7 ay süren evliliğin ardından kamuoyunun en çok merak ettiği konu olan mal paylaşımı da netlik kazandı. Hazırlanan protokole göre; ⏺Gülseren Ceylan, Erbil ile paylaştığı evden taşındı. ⏺Maddi konularda orta yol bulunurken; Ceylan'ın kullanımına sunulan araba ve düğün takıları kendisinde kaldı.

KONUŞMA YASAĞI Boşanmanın en dikkat çekici detayı ise tarafların birbirleri hakkında uygulayacağı "konuşma yasağı" oldu. Taraflar, birbirleri hakkında konuşmamayı taahhüt ettikleri özel bir sözleşmeye de imza attı. Sözleşmeye göre, evlilik ve boşanma ile ilgili herhangi bir açıklama yapılması durumunda hukuki yaptırımlar uygulanacak.

Erbil'in avukatı Şeyda Yıldırım, "Birlikte ortak maddelerle sözleşme imzaladılar. Konuşmama kararı aldılar. Boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşti. Röportaj yapmayacaklar, ihlal olursa hukuki yaptırım uygulanacak" açıklamasında bulundu.

Kısa süren ancak gündemden düşmeyen bu evliliğin, hukuki bir sessizlik anlaşmasıyla bitmesi, her iki tarafın da süreci daha fazla yıpranmadan kapatma isteği olarak yorumlandı.