MEB alan değişikliği takvimi: Başvuru ve atama tarihleri belli oldu

Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 23:45

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme takvimini açıkladı. Ön başvurular 6-10 Nisan, tercihler 20-24 Nisan arasında alınacak. Alan değişikliği atamaları ise 28 Nisan'da yapılacak. Görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama süreci 3 Ağustos 2026'dan itibaren başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme sürecine ilişkin takvimi duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada işlemlerin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 40. maddesi kapsamında gerçekleştirileceği bildirildi. Bu kapsamda başvurular belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak.

📅 BAŞVURU VE TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU Bakanlık açıklamasına göre alan değişikliği süreci iki aşamada yürütülecek. Süreçte uygulanacak takvim şöyle: ◾Ön başvurular: 6-10 Nisan 2026 ◾Tercih işlemleri: 20-24 Nisan 2026 ◾Atama sonuçları: 28 Nisan 2026 Ön başvurular öğretmenler tarafından MEBBİS sistemi üzerinden yapılacak. Ön başvurusu onaylanan öğretmenler daha sonra tercih ekranı üzerinden görev yapmak istedikleri eğitim kurumlarını seçebilecek.

👩‍🏫 BAŞVURU İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR? Alan değişikliği başvurusu yapmak isteyen öğretmenlerin bazı şartları taşıması gerekiyor. Bakanlık açıklamasına göre başvuruda bulunacak öğretmenler için temel koşullar şunlar: ➔Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapmak ➔Adaylık sürecinin kaldırılmış olması ➔Mezun olunan yükseköğretim programının atanacak alanla uyumlu olması Alan değişikliği başvuruları, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının öğretmenlik alanlarına ilişkin kararları doğrultusunda değerlendirilecek.

⏳ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERE 4 YIL ŞARTI Daha önce sözleşmeli öğretmen olarak görev yapıp daha sonra kadroya geçen öğretmenler için farklı bir şart uygulanacak. Buna göre bu öğretmenlerin alan değişikliği başvurusu yapabilmesi için başvuru tarihi itibarıyla toplam en az 4 yıl görev yapmış olması gerekiyor.