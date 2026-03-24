MEB alan değişikliği takvimi: Başvuru ve atama tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme takvimini açıkladı. Ön başvurular 6-10 Nisan, tercihler 20-24 Nisan arasında alınacak. Alan değişikliği atamaları ise 28 Nisan'da yapılacak. Görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama süreci 3 Ağustos 2026'dan itibaren başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme sürecine ilişkin takvimi duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada işlemlerin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 40. maddesi kapsamında gerçekleştirileceği bildirildi. Bu kapsamda başvurular belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak.

📅 BAŞVURU VE TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU

Bakanlık açıklamasına göre alan değişikliği süreci iki aşamada yürütülecek. Süreçte uygulanacak takvim şöyle:

◾Ön başvurular: 6-10 Nisan 2026

◾Tercih işlemleri: 20-24 Nisan 2026

◾Atama sonuçları: 28 Nisan 2026

Ön başvurular öğretmenler tarafından MEBBİS sistemi üzerinden yapılacak. Ön başvurusu onaylanan öğretmenler daha sonra tercih ekranı üzerinden görev yapmak istedikleri eğitim kurumlarını seçebilecek.

👩‍🏫 BAŞVURU İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Alan değişikliği başvurusu yapmak isteyen öğretmenlerin bazı şartları taşıması gerekiyor. Bakanlık açıklamasına göre başvuruda bulunacak öğretmenler için temel koşullar şunlar:

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapmak

Adaylık sürecinin kaldırılmış olması

Mezun olunan yükseköğretim programının atanacak alanla uyumlu olması

Alan değişikliği başvuruları, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının öğretmenlik alanlarına ilişkin kararları doğrultusunda değerlendirilecek.

⏳ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERE 4 YIL ŞARTI

Daha önce sözleşmeli öğretmen olarak görev yapıp daha sonra kadroya geçen öğretmenler için farklı bir şart uygulanacak. Buna göre bu öğretmenlerin alan değişikliği başvurusu yapabilmesi için başvuru tarihi itibarıyla toplam en az 4 yıl görev yapmış olması gerekiyor.

📊 KONTENJANLAR NASIL BELİRLENECEK?

Alan değişikliği için açılacak kontenjanlar öğretmen ihtiyacına göre belirlenecek. Bu süreçte bakanlık, iller arasındaki öğretmen dağılımını da dikkate alacak. Kontenjan belirleme sürecinde şu kriterler esas alınacak:

İl ve ilçe bazındaki öğretmen ihtiyacı

Öğretmen doluluk oranları

Bakanlığın öğretmen atama planlaması

🏫 TERCİHLER İL İÇİNDE YAPILACAK

Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan öğretmenler, görev yaptıkları ilde bulunan kontenjanlar arasından tercih yapabilecek. İller arası alan değişikliği atamaları ise doğrudan kurum bazlı olarak gerçekleştirilecek. Öğretmenler tercih listesinde yer alan eğitim kurumlarının tamamını seçebilecek.

Bilim ve sanat merkezleri, halk eğitimi merkezleri ile özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ise bu kapsamın dışında tutulacak.

📈 ATAMALAR HİZMET PUANINA GÖRE YAPILACAK

Alan değişikliği kapsamında yapılacak atamalarda hizmet puanı üstünlüğü esas alınacak. Atamalar ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde gerçekleştirilecek. Alan değişikliği ataması yapılan öğretmenler için görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri 3 Ağustos 2026 tarihinden itibaren başlayacak.

Bakanlık ayrıca alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin atama iptali talebinde bulunamayacağını ve 2026 yaz tatili mazerete bağlı yer değiştirme döneminde başvuru yapamayacağını da duyurdu.

