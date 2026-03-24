CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

MEB Akademi kesin kayıt sorgulama: Başvurular ne zaman ve nereye yapılır?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine katılmaya hak kazanan öğretmen adayları için beklenen süreç resmen başladı. Kesin kayıt sonuçları 23 Mart 2026 tarihinde erişime açılırken, adayların kayıt işlemlerine ilişkin takvim ve şartlar da netlik kazandı.

Hazırlık eğitimine kabul edilen adayların kesin kayıt sonuçları, 23 Mart 2026 itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığı'nın ilgili sistemi üzerinden ilan edildi. Adaylar, sonuçlarını çevrim içi olarak sorgulayabiliyor.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adaylarının, yerleştirildikleri eğitim ve uygulama merkezlerine belirtilen tarihler arasında şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor. Mücbir sebeplerle bizzat başvuru yapamayan adaylar ise işlemlerini noter onaylı vekalet yoluyla gerçekleştirebilecek.

KAYIT TAKVİMİ NETLEŞTİ

Kesin kayıt başvuruları 25 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 3 Nisan 2026 saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Boş kontenjanlar için yedek adaylara da fırsat tanınacak. Buna göre, yedek listeden kayıt hakkı kazanan adaylar 7 Nisan'da ilan edilecek. Bu adaylar için kayıt süreci ise 8 Nisan'da başlayıp 10 Nisan 2026 saat 17.00'de sona erecek.

Milli Eğitim Akademisi Kayıt Takvimi

SüreçTarih / Saat Aralığı
Kesin kayıt başvurularının başlaması25 Mart 2026
Kesin kayıt başvurularının bitişi3 Nisan 2026 – 17.00
Yedek aday sonuçlarının ilanı7 Nisan 2026
Yedek aday kayıt başlangıcı8 Nisan 2026
Yedek aday kayıt bitişi10 Nisan 2026 – 17.00
KAYIT İŞLEMLERİNDE BELGE ŞARTI

Kayıt sürecinde adayların beyan ettikleri bilgiler ile sundukları belgeler, merkezlerde oluşturulan kayıt kabul komisyonları tarafından detaylı şekilde incelenecek. Belgelerini eksiksiz teslim eden adayların kayıtları tamamlanırken, eksik ya da hatalı belge sunanların başvuruları geçersiz sayılacak.

HAZIRLIK EĞİTİMİ 13 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından Millî Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimi 13 Nisan 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar, bu süreçte mesleki gelişimlerine yönelik kapsamlı bir eğitim programına tabi tutulacak.

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI GÜNDEMDE

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, akademi sürecini tamamlayan öğretmen adaylarına yönelik atamalara ilişkin de önemli mesajlar verdi. Tekin, akademi eğitimini tamamlayan adayların bekletilmeden atanacağını belirterek, her yıl düzenli olarak öğretmen alımı yapılacağını ifade etti.

Bu açıklama, öğretmen adayları açısından sürecin yalnızca eğitimle sınırlı kalmayacağını, doğrudan istihdamla sonuçlanacağını ortaya koyuyor.

Editörün Notu: Kayıt Sürecinde Kritik Detaylar

Haber merkezimizdeki 6 yıllık medya ve eğitim haberciliği tecrübemize dayanarak; Milli Eğitim Akademisi kayıt sürecinde en sık yapılan hatanın "evrak eksikliği" olduğunu hatırlatmak isteriz. 25 Mart - 3 Nisan tarihleri arasındaki başvurularda komisyonlar belgeleri titizlikle incelemektedir. Adaylara tavsiyemiz, yerleştirildikleri eğitim merkezine gitmeden önce belgelerini aslı ve fotokopisi olacak şekilde iki set halinde hazırlamalarıdır. Ayrıca, 13 Nisan'da başlayacak olan hazırlık eğitimi süreci, doğrudan atama puanına etki edeceği için bu dönemi mesleki gelişimin ötesinde bir "adaylık stajı" ciddiyetinde değerlendirmek, kariyer planlaması açısından büyük önem taşımaktadır.

Mobil uygulamalarımızı indirin