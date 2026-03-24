Hazırlık eğitimine kabul edilen adayların kesin kayıt sonuçları, 23 Mart 2026 itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığı'nın ilgili sistemi üzerinden ilan edildi. Adaylar, sonuçlarını çevrim içi olarak sorgulayabiliyor.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adaylarının, yerleştirildikleri eğitim ve uygulama merkezlerine belirtilen tarihler arasında şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor. Mücbir sebeplerle bizzat başvuru yapamayan adaylar ise işlemlerini noter onaylı vekalet yoluyla gerçekleştirebilecek.

KAYIT TAKVİMİ NETLEŞTİ

Kesin kayıt başvuruları 25 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 3 Nisan 2026 saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Boş kontenjanlar için yedek adaylara da fırsat tanınacak. Buna göre, yedek listeden kayıt hakkı kazanan adaylar 7 Nisan'da ilan edilecek. Bu adaylar için kayıt süreci ise 8 Nisan'da başlayıp 10 Nisan 2026 saat 17.00'de sona erecek.

Milli Eğitim Akademisi Kayıt Takvimi