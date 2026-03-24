MEB Akademi kesin kayıt sorgulama: Başvurular ne zaman ve nereye yapılır?
Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine katılmaya hak kazanan öğretmen adayları için beklenen süreç resmen başladı. Kesin kayıt sonuçları 23 Mart 2026 tarihinde erişime açılırken, adayların kayıt işlemlerine ilişkin takvim ve şartlar da netlik kazandı.
Kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adaylarının, yerleştirildikleri eğitim ve uygulama merkezlerine belirtilen tarihler arasında şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor. Mücbir sebeplerle bizzat başvuru yapamayan adaylar ise işlemlerini noter onaylı vekalet yoluyla gerçekleştirebilecek.
KAYIT TAKVİMİ NETLEŞTİ
Kesin kayıt başvuruları 25 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 3 Nisan 2026 saat 17.00'ye kadar devam edecek.
Boş kontenjanlar için yedek adaylara da fırsat tanınacak. Buna göre, yedek listeden kayıt hakkı kazanan adaylar 7 Nisan'da ilan edilecek. Bu adaylar için kayıt süreci ise 8 Nisan'da başlayıp 10 Nisan 2026 saat 17.00'de sona erecek.
Milli Eğitim Akademisi Kayıt Takvimi
|Süreç
|Tarih / Saat Aralığı
|Kesin kayıt başvurularının başlaması
|25 Mart 2026
|Kesin kayıt başvurularının bitişi
|3 Nisan 2026 – 17.00
|Yedek aday sonuçlarının ilanı
|7 Nisan 2026
|Yedek aday kayıt başlangıcı
|8 Nisan 2026
|Yedek aday kayıt bitişi
|10 Nisan 2026 – 17.00
KAYIT İŞLEMLERİNDE BELGE ŞARTI
Kayıt sürecinde adayların beyan ettikleri bilgiler ile sundukları belgeler, merkezlerde oluşturulan kayıt kabul komisyonları tarafından detaylı şekilde incelenecek. Belgelerini eksiksiz teslim eden adayların kayıtları tamamlanırken, eksik ya da hatalı belge sunanların başvuruları geçersiz sayılacak.
HAZIRLIK EĞİTİMİ 13 NİSAN'DA BAŞLAYACAK
Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından Millî Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimi 13 Nisan 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar, bu süreçte mesleki gelişimlerine yönelik kapsamlı bir eğitim programına tabi tutulacak.