MEB 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı yapacak: İşte başvuru ekranı ve kılavuzu

Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 16:32 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milli Eğitim Akademisi, eğitim ve uygulama merkezlerinde görevlendirilmek üzere 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 9-13 Şubat 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.

Milli Eğitim Akademisi bünyesindeki eğitim ve uygulama merkezlerinde görevlendirilmek üzere toplam 826 sözleşmeli eğitim personeli istihdam edilecek. Adaylar başvurularını, belirlenen tarihler arasında yalnızca çevrim içi sistem üzerinden gerçekleştirebilecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 9-13 Şubat 2026 tarihleri arasında mebakbis.meb.gov.tr/basvuru adresinden e-Devlet kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayabilecek. Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Sözleşmeli eğitim personeli olarak istihdam edilecek adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması gerekiyor. Bu kapsamda adayların; kamu haklarından mahrum olmaması, görevini yapmasına engel bir durumunun bulunmaması ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer koşulları sağlaması şartı aranacak.

ÖZEL ŞARTLAR İKİ FARKLI GRUPTA BELİRLENDİ Öğretim Üyesi Kadrolarından Başvuracaklar Bu gruptan yapılacak başvurularda adayların, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamında görev yapan öğretim üyesi olması gerekiyor. Profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi unvanına sahip adaylar başvuru yapabilecek.