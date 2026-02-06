Mars’ın su geçmişine dair yeni kanıt: 4,5 milyar yıllık iz bulundu

Danimarka Teknik Üniversitesi'nden araştırmacılar, Mars kökenli ünlü NWA 7034 meteoritini iki farklı tahribatsız tomografi yöntemiyle inceledi. Sonuçlar, örneğin yalnızca yüzde 0,4'ünü oluşturan hidrojen zengini minerallerin toplam suyun yaklaşık yüzde 11'ini taşıdığını ortaya koydu.

Bilimde yeni teknolojiler, eski sorulara yeni cevaplar bulmamızı sağlar. Gezegen bilimciler için de durum aynı. Yeni ve örneğe zarar vermeyen bir yöntem ortaya çıktığında, sıra genellikle nadir gök taşlarına gelir. Bu kez incelenen örnek, Mars'tan geldiği bilinen ve "Kara Güzellik" adıyla tanınan NWA 7034 oldu.

🔴 Mars'tan Kopup Gelen 4,48 Milyar Yıllık Parça Black Beauty'nin ünü yalnızca dikkat çekici görünümünden kaynaklanmıyor. Black Beauty'nin ünü yalnızca estetik görünümünden kaynaklanmıyor. Bilim insanlarına göre bu meteorit, Mars'a çarpan büyük bir göktaşının ardından uzaya savrulan ve daha sonra Dünya'ya düşen bir parça. İçindeki bazı malzemeler yaklaşık 4,48 milyar yıl öncesine tarihleniyor. Bu da onu Güneş Sistemi'nde bilinen en eski Mars kökenli örneklerden biri yapıyor.

🪨 Klastların İçindeki Sürpriz Tarama sırasında meteoritin içinde "klast" adı verilen küçük kaya parçaları belirlendi. Bu aslında yeni bir bilgi değildi. Bilim insanları Black Beauty'nin, Mars'taki bir çarpışma sonucu farklı kaya parçalarının birleşmesiyle oluştuğunu uzun süredir biliyordu.

Ancak bu kez bulunan klast türü dikkat çekiciydi. Araştırmacılar, hidrojen bakımından zengin demir oksihidroksit kümeleri tespit etti. H-Fe-ox adı verilen bu yapılar: ◾Örneğin hacminin yaklaşık yüzde 0,4'ünü oluşturuyor. ◾Buna rağmen toplam su miktarının yaklaşık yüzde 11'ini barındırıyor.