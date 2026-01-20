Mars bir zamanlar mavi miydi? Kızıl Gezegen’de 3,37 milyar yıllık delta izleri bulundu

Yeni araştırma, Mars'ta bir zamanlar Dünya'daki Arktik Okyanusu kadar büyük bir okyanus bulunmuş olabileceğini ortaya koydu. Coprates Chasma'da tespit edilen yelpaze deltalar, su seviyesinin 3.650-3.750 metre bandına ulaştığını gösteriyor.

Bilim insanları, ESA ve NASA'nın Mars yörünge araçlarından alınan yüksek çözünürlüklü görüntülerle Valles Marineris içindeki Coprates Chasma bölgesini inceledi. Analizlerde, nehirlerin denize döküldüğü alanlarda oluşan yelpaze deltalarına benzer tortul yapılar belirlendi. Bulgular, Mars'ın yaklaşık 3,37 milyar yıl önce geniş bir kıyı şeridine sahip olabileceğine işaret etti.

MARS'TA ESKİ BİR OKYANUS BULUNMUŞ OLABİLİR space.com makelesine göre yeni çalışma, Mars'ın geçmişte yalnızca göl ve nehirlerle sınırlı kalmayıp, gezegen ölçeğinde daha geniş bir su sistemine sahip olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, yüzey şekillerinin eski bir kıyı çizgisiyle uyumlu olduğunu değerlendiriyor.

COPRATES CHASMA'DA DELTA BENZERİ İZLER BULUNDU İnceleme alanı, Valles Marineris'in bir parçası olan Coprates Chasma'nın güneydoğu kesimi oldu. Burada görülen dik yamaçlı tortulların, Dünya'daki yelpaze deltalarına benzer şekilde oluştuğu belirtildi. Bu tür yapılar, akarsuların büyük su kütlelerine döküldüğü bölgelerde oluşuyor.

Tespit edilen tüm tortul yapılar, Mars'ın kuzey ovaları ve Valles Marineris çevresinde 3.650–3.750 metre aralığında aynı rakım bandında yer aldı. Araştırmacılar, bu uyumun geçmişte ortak bir su seviyesi ve kıyı hattı olabileceğini gösterdiğini bildirdi.